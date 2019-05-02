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融早期農村社會的人文特色「亭仔腳」 將生活記憶延續至居所空間

2019-05-02 15:37Living & Design 住宅美學

明治神宮，遊東京必造訪之地景，其廣闊的腹地，覆蓋著綠意，如城市的肺。 瑋奕設計
明治神宮，遊東京必造訪之地景，其廣闊的腹地，覆蓋著綠意，如城市的肺。 瑋奕設計
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【文｜瑋奕設計 空間設計暨圖片提供｜】

在台灣早期的農村社會的一種人文特色，俗稱"亭仔腳"。這是農村生活裡人際關係的交流方式，在快速變化的社會環境中流逝，但卻深植於人們的記憶裡。記憶轉化為空間場域的分布，及使用上的行為模式。

「Good Design評選制度」，於1957年由日本當時的通商産業部創建。每年都有全球1000餘家企業，3000餘件作品報名參賽。以2018年為例，共有4,789個參賽作品報名參加，獲獎分布全球25個國家。其得獎作品覆蓋領域全面而廣泛，既有有形的，如傳統意義上的工業設計，建築、住宅設計，也有無形的，如應用程序，服務交互，商業模式等的廣義設計。Good Design Award不僅僅是一項設計賽事，而是評選中最重要的核心價值為：「能否在今後的社會中成為優良範本？」來去進行審査的標準；它旨在通過正確評價優秀的設計作品以促進人們生活、工業産業及社會的發展，是極具指標性的競賽。

Good Design每年的頒獎典禮皆在日本首善之都”東京”的六本木舉行。東京是國人旅遊最喜愛的城市之一，無論是乾淨的環境、安全的治安或是大眾交通工具的便利外，更具備著濃厚的文化氣息，這樣一個大城市，除了有著科技帶便利與快速外，仍保有日本文化的那份謙遜的氣質，在新舊建築物的交織下，譜出這樣令人感到和諧與愜意的氛圍，讓人深感著迷。


表參道、南青山除了Shopping外，特色建築亦是一種視覺饗宴。 瑋奕設計
表參道、南青山除了Shopping外，特色建築亦是一種視覺饗宴。 瑋奕設計
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得獎作品：DIN-A-KA

居所，生活記憶的延續。

在台灣早期的農村社會的一種人文特色，俗稱"亭仔腳"。這是農村生活裡人際關係的交流方式，在快速變化的社會環境中流逝，但卻深植於人們的記憶裡。記憶轉化為空間場域的分布，及使用上的行為模式。開放空間家具的樣式及陳列，使得場域的界定模糊，室內、外連成一氣。而居住者對於心境中那種對光的敬畏，設計者以雕塑方式將其弧形表面塑造為一面具有歲月鑿痕的創作品，層疊的灰黑色塑土裡帶有陳舊感的鏽鐵及隱隱的金箔，以線性的光帶搭配台灣舊檜木的牆面，使人有種仿佛進入時光隧道。在遠山綠意和原生樹的前後呼應下，冥想、砌茶的和室空間，散發著靜謐的茶香。整體以灰白水泥質感為基底輔以溫潤淺木質的主臥房，簡易、雅緻，整個空間透露著一份淡淡的謐靜氛圍。而客用浴室，以暗黑色呈現。具紋理質感的馬來漆，自然有型的胡桃木實木桌面，在銅質結構的支撐下，懸浮於空間中。

在這160m²實際空間裡，豐富多變的空間層次及材料運用。再次體現低度設計的精隨，空間分割線條比例為主的現代主義，簡約的宋代美學雅緻的細節及氛圍，傳遞著精神層次的侘寂(Wabi-Sabi)文化，在這空間裡，和諧的呈現。


香奈兒千變萬化的燈光秀，為銀座增添燦爛奪目的景致。 瑋奕設計
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築地市場外圍的立吞，老店美味令人垂涎三尺。 瑋奕設計
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【得獎作品資訊】

設計者：瑋奕國際設計 / 方信原

攝影者：鄭鼎

空間性質：住宅

坐落位置：台灣台北

主要材料：灰色義大利厚片磁磚、特殊水泥、金屬、特殊手作塗料、馬來

漆、磨石子、舊木（台灣老檜木）、木地板、榻榻米

面積：48 坪

設計時間：2017 年7 月至8 月

施工時間：2017 年9 月至2018 年4月

台檜的表面材，除了滿足不同機能的整合，亦散發著老木的淡雅清香。 瑋奕設計
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層次的表達，透過線條、結構、材質，有條不紊的架構。 瑋奕設計
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居所，不再是制服，而是居住者的記憶延伸。 瑋奕設計
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吊扇，老味兒，動、靜的語彙。 瑋奕設計
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灰的場域，樸質的感受。 瑋奕設計
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光、空間的生命。 瑋奕設計
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趣味的傢飾隨性的擺放，如同愜意的人生。 瑋奕設計
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畫面的建構，比例、線條。 瑋奕設計
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隔而不絕的格柵結構。 瑋奕設計
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平衡、空間、心境。 瑋奕設計
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臥房／淡雅閒緻。 瑋奕設計
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客浴／低度概念的延伸及呈現。 瑋奕設計
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瑋奕設計
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Living & Design 住宅美學

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