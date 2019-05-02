融早期農村社會的人文特色「亭仔腳」 將生活記憶延續至居所空間

明治神宮，遊東京必造訪之地景，其廣闊的腹地，覆蓋著綠意，如城市的肺。 瑋奕設計 分享 facebook

【文｜瑋奕設計 空間設計暨圖片提供｜】

在台灣早期的農村社會的一種人文特色，俗稱"亭仔腳"。這是農村生活裡人際關係的交流方式，在快速變化的社會環境中流逝，但卻深植於人們的記憶裡。記憶轉化為空間場域的分布，及使用上的行為模式。

「Good Design評選制度」，於1957年由日本當時的通商産業部創建。每年都有全球1000餘家企業，3000餘件作品報名參賽。以2018年為例，共有4,789個參賽作品報名參加，獲獎分布全球25個國家。其得獎作品覆蓋領域全面而廣泛，既有有形的，如傳統意義上的工業設計，建築、住宅設計，也有無形的，如應用程序，服務交互，商業模式等的廣義設計。Good Design Award不僅僅是一項設計賽事，而是評選中最重要的核心價值為：「能否在今後的社會中成為優良範本？」來去進行審査的標準；它旨在通過正確評價優秀的設計作品以促進人們生活、工業産業及社會的發展，是極具指標性的競賽。

Good Design每年的頒獎典禮皆在日本首善之都”東京”的六本木舉行。東京是國人旅遊最喜愛的城市之一，無論是乾淨的環境、安全的治安或是大眾交通工具的便利外，更具備著濃厚的文化氣息，這樣一個大城市，除了有著科技帶便利與快速外，仍保有日本文化的那份謙遜的氣質，在新舊建築物的交織下，譜出這樣令人感到和諧與愜意的氛圍，讓人深感著迷。





表參道、南青山除了Shopping外，特色建築亦是一種視覺饗宴。 瑋奕設計 分享 facebook

得獎作品：DIN-A-KA

居所，生活記憶的延續。

在台灣早期的農村社會的一種人文特色，俗稱"亭仔腳"。這是農村生活裡人際關係的交流方式，在快速變化的社會環境中流逝，但卻深植於人們的記憶裡。記憶轉化為空間場域的分布，及使用上的行為模式。開放空間家具的樣式及陳列，使得場域的界定模糊，室內、外連成一氣。而居住者對於心境中那種對光的敬畏，設計者以雕塑方式將其弧形表面塑造為一面具有歲月鑿痕的創作品，層疊的灰黑色塑土裡帶有陳舊感的鏽鐵及隱隱的金箔，以線性的光帶搭配台灣舊檜木的牆面，使人有種仿佛進入時光隧道。在遠山綠意和原生樹的前後呼應下，冥想、砌茶的和室空間，散發著靜謐的茶香。整體以灰白水泥質感為基底輔以溫潤淺木質的主臥房，簡易、雅緻，整個空間透露著一份淡淡的謐靜氛圍。而客用浴室，以暗黑色呈現。具紋理質感的馬來漆，自然有型的胡桃木實木桌面，在銅質結構的支撐下，懸浮於空間中。

在這160m²實際空間裡，豐富多變的空間層次及材料運用。再次體現低度設計的精隨，空間分割線條比例為主的現代主義，簡約的宋代美學雅緻的細節及氛圍，傳遞著精神層次的侘寂(Wabi-Sabi)文化，在這空間裡，和諧的呈現。





香奈兒千變萬化的燈光秀，為銀座增添燦爛奪目的景致。 瑋奕設計 分享 facebook

築地市場外圍的立吞，老店美味令人垂涎三尺。 瑋奕設計 分享 facebook

【得獎作品資訊】

設計者：瑋奕國際設計 / 方信原

攝影者：鄭鼎

空間性質：住宅

坐落位置：台灣台北

主要材料：灰色義大利厚片磁磚、特殊水泥、金屬、特殊手作塗料、馬來

漆、磨石子、舊木（台灣老檜木）、木地板、榻榻米

面積：48 坪

設計時間：2017 年7 月至8 月

施工時間：2017 年9 月至2018 年4月

台檜的表面材，除了滿足不同機能的整合，亦散發著老木的淡雅清香。 瑋奕設計 分享 facebook

層次的表達，透過線條、結構、材質，有條不紊的架構。 瑋奕設計 分享 facebook

居所，不再是制服，而是居住者的記憶延伸。 瑋奕設計 分享 facebook

吊扇，老味兒，動、靜的語彙。 瑋奕設計 分享 facebook

灰的場域，樸質的感受。 瑋奕設計 分享 facebook

光、空間的生命。 瑋奕設計 分享 facebook

趣味的傢飾隨性的擺放，如同愜意的人生。 瑋奕設計 分享 facebook

畫面的建構，比例、線條。 瑋奕設計 分享 facebook

隔而不絕的格柵結構。 瑋奕設計 分享 facebook

平衡、空間、心境。 瑋奕設計 分享 facebook

臥房／淡雅閒緻。 瑋奕設計 分享 facebook

客浴／低度概念的延伸及呈現。 瑋奕設計 分享 facebook

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