40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所
【文｜瑋奕設計 空間設計暨圖片提供｜瑋奕設計】
信仰是人們重要的精神寄託，一間40餘年的老屋，如何乘載，堅定的基督信仰。屋主委託此案時，明確表達了此屋的使用機能及各項的需求。而最重要且迫切的問題，明亮是最為重視的一環，如同信仰中，追求光明，行於主旨意的道路上。在結構技師協助下，設計師於無安全疑慮情況下進行了大部隔間的更動，並將路樹的綠意引入室內，讓屋內空間百分之九十皆享有充分的陽光及綠意，改善明亮不足的缺陷。
APIDA 亞太區室內設計大獎由香港室內設計協會（HKIDA）於 1992 年組織。APIDA 宗旨是推動室內設計的公眾意識，讓人們更加體會到設計對於生活的重要性，旨在提升室內設計的專業水準和道德，並對優秀的室內設計項目和設計師給予榮譽及認可，進而推廣室內設計的發展。該大獎賽是為在亞太區域設計完成的工程項目 而設，進而成為亞太地區設計領域最具權威性的專業賽事。瑋奕設計於2014年獲得APIDA 住宅TOP10的榮耀，利用這次的盛會，再次來到這個有東方明珠之稱的香港。車水馬龍，緊張的步伐，依舊沒變。在這兒，可以看到新、舊，東、 西方文化的碰撞，及兩岸三地中不同的華人文化。她是怎樣的面貌？每個去過的人，都有不同的解讀，為何？因為她不斷的演進中。
得獎作品－信仰之所
信仰是人們重要的精神寄託，一間40餘年的老屋，如何乘載，堅定的基督信仰。
屋主委託此案時，明確表達了此屋的使用機能及各項的需求。而最重要且迫切的問題，明亮是最為重視的一環，如同信仰中，追求光明，行於主旨意的道路上。在結構技師協助下，設計師於無安全疑慮情況下進行了大部隔間的更動，並將路樹的綠意引入室內，讓屋內空間百分之九十皆享有充分的陽光及綠意，改善明亮不足的缺陷。
機能上，居家而言，滿足儲藏收納的功能當然不在話下。然其宗教信仰卻造就、也形成此案最大特色。因信仰特性，開放空間之規劃，結合了客廳、餐廳、 書房三大區塊。客廳傢俱陳列，擺脫了過往刻板的陳設，使其能巧妙的融入書房及餐廳。空間的運用，可供小組討論交流使用，亦可提供大型聚會之機能。利用連續立面的形式，透過特殊水泥、石材、冷噴漆的交錯搭配，使得公共空間一氣呵成，顯現出空間的開闊，簡潔大氣，連續的分割，除了使得視覺上感受大空間的氣度外，各項機能亦隱藏其中，滿足屋主各方面之需求。
玄關入口壁面祈禱經文，使用特殊水泥鑿字方式處理。雖低度呈現，然一方面亦表達出屋主對於信仰之堅定。而空間之調性，亦延續這樣精神，低度呈現幾近大無為之狀，一方面卻也流露出對於住宅自我風格的表達。
空間的本質，使用者的特性。而特性是多元化的，此案除可見硬體修改規劃之部份，最重要的其信仰，精神成份主導了該案大部走向，屋主生活中的一部份，成了該案的特性。誠如屋主所言，主的恩典及保守，榮耀了這整個家。
信仰之所
主要設計：方信原、洪于茹
施工單位：瑋奕國際設計工程有限公司
空間性質：住宅
使用成員：夫妻、小孩 2 人
使用成員職業：科技業
使用成員主要年齡：35歲
空間面積：160 m2
主要建材：特殊水泥、珪藻土、鐵件、海島型木地板、冷噴漆、木皮染色、白摩卡大理石
座落位置：台北市士林區
獲獎紀錄
2015 A' Design Award Golden
2014 APIDA 亞太室內設計大獎 BEST10
2013 TID 室內設計大獎
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年4月號或上設計王觀看更多設計資訊
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