40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所

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【文｜瑋奕設計 空間設計暨圖片提供｜瑋奕設計】

信仰是人們重要的精神寄託，一間40餘年的老屋，如何乘載，堅定的基督信仰。屋主委託此案時，明確表達了此屋的使用機能及各項的需求。而最重要且迫切的問題，明亮是最為重視的一環，如同信仰中，追求光明，行於主旨意的道路上。在結構技師協助下，設計師於無安全疑慮情況下進行了大部隔間的更動，並將路樹的綠意引入室內，讓屋內空間百分之九十皆享有充分的陽光及綠意，改善明亮不足的缺陷。





APIDA 亞太區室內設計大獎由香港室內設計協會（HKIDA）於 1992 年組織。APIDA 宗旨是推動室內設計的公眾意識，讓人們更加體會到設計對於生活的重要性，旨在提升室內設計的專業水準和道德，並對優秀的室內設計項目和設計師給予榮譽及認可，進而推廣室內設計的發展。該大獎賽是為在亞太區域設計完成的工程項目 而設，進而成為亞太地區設計領域最具權威性的專業賽事。瑋奕設計於2014年獲得APIDA 住宅TOP10的榮耀，利用這次的盛會，再次來到這個有東方明珠之稱的香港。車水馬龍，緊張的步伐，依舊沒變。在這兒，可以看到新、舊，東、 西方文化的碰撞，及兩岸三地中不同的華人文化。她是怎樣的面貌？每個去過的人，都有不同的解讀，為何？因為她不斷的演進中。





APIDA 頒獎典禮盛大舉行 瑋奕設計 分享 facebook

趣味的表演，將現場氣氛帶入高潮 瑋奕設計 分享 facebook

獎項的頒布，總是令人屏息的一刻 瑋奕設計 分享 facebook

香港/新、舊文化的交匯，充滿了衝突及融合​ 瑋奕設計 分享 facebook

叮叮車，她不只是交通工具，更是訴說歷史的見證 瑋奕設計 分享 facebook

得獎作品－信仰之所

信仰是人們重要的精神寄託，一間40餘年的老屋，如何乘載，堅定的基督信仰。

屋主委託此案時，明確表達了此屋的使用機能及各項的需求。而最重要且迫切的問題，明亮是最為重視的一環，如同信仰中，追求光明，行於主旨意的道路上。在結構技師協助下，設計師於無安全疑慮情況下進行了大部隔間的更動，並將路樹的綠意引入室內，讓屋內空間百分之九十皆享有充分的陽光及綠意，改善明亮不足的缺陷。

機能上，居家而言，滿足儲藏收納的功能當然不在話下。然其宗教信仰卻造就、也形成此案最大特色。因信仰特性，開放空間之規劃，結合了客廳、餐廳、 書房三大區塊。客廳傢俱陳列，擺脫了過往刻板的陳設，使其能巧妙的融入書房及餐廳。空間的運用，可供小組討論交流使用，亦可提供大型聚會之機能。利用連續立面的形式，透過特殊水泥、石材、冷噴漆的交錯搭配，使得公共空間一氣呵成，顯現出空間的開闊，簡潔大氣，連續的分割，除了使得視覺上感受大空間的氣度外，各項機能亦隱藏其中，滿足屋主各方面之需求。

玄關入口壁面祈禱經文，使用特殊水泥鑿字方式處理。雖低度呈現，然一方面亦表達出屋主對於信仰之堅定。而空間之調性，亦延續這樣精神，低度呈現幾近大無為之狀，一方面卻也流露出對於住宅自我風格的表達。

空間的本質，使用者的特性。而特性是多元化的，此案除可見硬體修改規劃之部份，最重要的其信仰，精神成份主導了該案大部走向，屋主生活中的一部份，成了該案的特性。誠如屋主所言，主的恩典及保守，榮耀了這整個家。





信仰，如同小苗般，深入土壤紮根，日益茁壯。 瑋奕設計 分享 facebook

經文的表達及呈現，融入空間結構。如同信仰植入人心，平安喜樂。 瑋奕設計 分享 facebook

開闊的場域，給予多種功能轉換運用。 瑋奕設計 分享 facebook

自由平面的運用，線性比例分割，雅致細膩的材質搭配，使得生活空間達到舒適的平衡。 瑋奕設計 分享 facebook

工作區延續著平衡的節奏 瑋奕設計 分享 facebook

層次景深 瑋奕設計 分享 facebook

40年老屋，從幽閉的時空裡，脫胎換骨，清澈明亮，如同主的保守帶領，穿過幽暗蔭谷，來到光明之境。 瑋奕設計 分享 facebook

結構，力量的表現，信仰的堅定。 瑋奕設計 分享 facebook

憩，無慾。 瑋奕設計 分享 facebook

穿透，延續著外區層次的景深。 瑋奕設計 分享 facebook

延續的運用，放大了空間尺度。 瑋奕設計 分享 facebook

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信仰之所

主要設計：方信原、洪于茹

施工單位：瑋奕國際設計工程有限公司

空間性質：住宅

使用成員：夫妻、小孩 2 人

使用成員職業：科技業

使用成員主要年齡：35歲

空間面積：160 m2

主要建材：特殊水泥、珪藻土、鐵件、海島型木地板、冷噴漆、木皮染色、白摩卡大理石

座落位置：台北市士林區





獲獎紀錄

2015 A' Design Award Golden

2014 APIDA 亞太室內設計大獎 BEST10

2013 TID 室內設計大獎





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