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40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所

2019-05-02 15:30Living & Design 住宅美學

瑋奕設計
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【文｜瑋奕設計 空間設計暨圖片提供｜瑋奕設計】

信仰是人們重要的精神寄託，一間40餘年的老屋，如何乘載，堅定的基督信仰。屋主委託此案時，明確表達了此屋的使用機能及各項的需求。而最重要且迫切的問題，明亮是最為重視的一環，如同信仰中，追求光明，行於主旨意的道路上。在結構技師協助下，設計師於無安全疑慮情況下進行了大部隔間的更動，並將路樹的綠意引入室內，讓屋內空間百分之九十皆享有充分的陽光及綠意，改善明亮不足的缺陷。


APIDA 亞太區室內設計大獎由香港室內設計協會（HKIDA）於 1992 年組織。APIDA 宗旨是推動室內設計的公眾意識，讓人們更加體會到設計對於生活的重要性，旨在提升室內設計的專業水準和道德，並對優秀的室內設計項目和設計師給予榮譽及認可，進而推廣室內設計的發展。該大獎賽是為在亞太區域設計完成的工程項目 而設，進而成為亞太地區設計領域最具權威性的專業賽事。瑋奕設計於2014年獲得APIDA 住宅TOP10的榮耀，利用這次的盛會，再次來到這個有東方明珠之稱的香港。車水馬龍，緊張的步伐，依舊沒變。在這兒，可以看到新、舊，東、 西方文化的碰撞，及兩岸三地中不同的華人文化。她是怎樣的面貌？每個去過的人，都有不同的解讀，為何？因為她不斷的演進中。


APIDA 頒獎典禮盛大舉行 瑋奕設計
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趣味的表演，將現場氣氛帶入高潮 瑋奕設計
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獎項的頒布，總是令人屏息的一刻 瑋奕設計
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香港/新、舊文化的交匯，充滿了衝突及融合​ 瑋奕設計
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叮叮車，她不只是交通工具，更是訴說歷史的見證 瑋奕設計
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得獎作品－信仰之所

信仰是人們重要的精神寄託，一間40餘年的老屋，如何乘載，堅定的基督信仰。

屋主委託此案時，明確表達了此屋的使用機能及各項的需求。而最重要且迫切的問題，明亮是最為重視的一環，如同信仰中，追求光明，行於主旨意的道路上。在結構技師協助下，設計師於無安全疑慮情況下進行了大部隔間的更動，並將路樹的綠意引入室內，讓屋內空間百分之九十皆享有充分的陽光及綠意，改善明亮不足的缺陷。

機能上，居家而言，滿足儲藏收納的功能當然不在話下。然其宗教信仰卻造就、也形成此案最大特色。因信仰特性，開放空間之規劃，結合了客廳、餐廳、 書房三大區塊。客廳傢俱陳列，擺脫了過往刻板的陳設，使其能巧妙的融入書房及餐廳。空間的運用，可供小組討論交流使用，亦可提供大型聚會之機能。利用連續立面的形式，透過特殊水泥、石材、冷噴漆的交錯搭配，使得公共空間一氣呵成，顯現出空間的開闊，簡潔大氣，連續的分割，除了使得視覺上感受大空間的氣度外，各項機能亦隱藏其中，滿足屋主各方面之需求。

玄關入口壁面祈禱經文，使用特殊水泥鑿字方式處理。雖低度呈現，然一方面亦表達出屋主對於信仰之堅定。而空間之調性，亦延續這樣精神，低度呈現幾近大無為之狀，一方面卻也流露出對於住宅自我風格的表達。

空間的本質，使用者的特性。而特性是多元化的，此案除可見硬體修改規劃之部份，最重要的其信仰，精神成份主導了該案大部走向，屋主生活中的一部份，成了該案的特性。誠如屋主所言，主的恩典及保守，榮耀了這整個家。


信仰，如同小苗般，深入土壤紮根，日益茁壯。 瑋奕設計
信仰，如同小苗般，深入土壤紮根，日益茁壯。 瑋奕設計
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經文的表達及呈現，融入空間結構。如同信仰植入人心，平安喜樂。 瑋奕設計
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開闊的場域，給予多種功能轉換運用。 瑋奕設計
開闊的場域，給予多種功能轉換運用。 瑋奕設計
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自由平面的運用，線性比例分割，雅致細膩的材質搭配，使得生活空間達到舒適的平衡。 ...
自由平面的運用，線性比例分割，雅致細膩的材質搭配，使得生活空間達到舒適的平衡。 瑋奕設計
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工作區延續著平衡的節奏 瑋奕設計
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層次景深 瑋奕設計
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40年老屋，從幽閉的時空裡，脫胎換骨，清澈明亮，如同主的保守帶領，穿過幽暗蔭谷，...
40年老屋，從幽閉的時空裡，脫胎換骨，清澈明亮，如同主的保守帶領，穿過幽暗蔭谷，來到光明之境。 瑋奕設計
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結構，力量的表現，信仰的堅定。 瑋奕設計
結構，力量的表現，信仰的堅定。 瑋奕設計
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憩，無慾。 瑋奕設計
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穿透，延續著外區層次的景深。 瑋奕設計
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延續的運用，放大了空間尺度。 瑋奕設計
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瑋奕設計
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信仰之所

主要設計：方信原、洪于茹

施工單位：瑋奕國際設計工程有限公司

空間性質：住宅

使用成員：夫妻、小孩 2 人

使用成員職業：科技業

使用成員主要年齡：35歲

空間面積：160 m2

主要建材：特殊水泥、珪藻土、鐵件、海島型木地板、冷噴漆、木皮染色、白摩卡大理石

座落位置：台北市士林區


獲獎紀錄

2015　A' Design Award Golden

2014　APIDA 亞太室內設計大獎 BEST10

2013　TID 室內設計大獎


精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年4月號或上設計王觀看更多設計資訊

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掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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