以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

瞬息 禾築國際設計 分享 facebook

【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供｜禾築國際設計】

透過深淺交錯的灰階比例，挹注場域安穩的能量，理性而具個性。禾築國際設計團隊以俐落的線面勾勒出自由且平易近人的氛圍、別出心裁的陳設配置，講究單純語彙串聯，打造全室空間的獨特魅力。





設計，是感性與理性的總和。譚淑靜總監於設計之前，掌握屋主夫妻平時生活態度、方式及喜好，具俐落且帶理性、穩重的特質，所以對於實木或天然材質較自由的紋理材質，不甚喜歡；所以在線條的安排上，「盡量以垂直、水平具秩序感的形式表現，天、地、壁則以三種或深或淺的灰色，圍塑出全域安靜、穩定、優雅的氛圍。」譚淑靜總監表示。





主牆藉由鐵件媒材、具灰調的木作、清玻，垂直水平的搭接與鏤空設計，完美凸顯立面比例張力。 禾築國際設計 分享 facebook

隱喻 穩斂安逸

設計上未更動原始格局，依屋主夫妻生活需求制定規劃，將媒材的構成降至最低，利用家具軟件裝飾出特有的風格特色，要求比例上完美、利用材質及線面的比例關係，引申視覺上延伸的穿透張力，空間形式上具備簡雅卻又俐落特質，整合生活與藝術美學。

利用金屬設計電視主牆，成為客廳與書房的中介，譚淑靜總監藉由鐵件媒材、具灰調的木作、清玻，垂直水平的搭接與鏤空設計，完美凸顯立面比例張力，吸引視覺並延伸空間感受。廚房推拉門以相同金屬邊框勾勒，搭配玻璃，輕盈而具使用機能，每個媒材、線面都恰如其分的演繹著主人翁穩斂、祥和的生活態度。





利用金屬設計電視主牆，成為客廳與書房的中介。 禾築國際設計 分享 facebook

回味 瞬息美好

映襯光線下的灰色表情，不僅不似黑白調性的生冷，反顯得優雅且和諧。藉由陳設、軟件的顏色、比例，合宜的替空間勾勒出安定的生活能量。譚淑靜總監於全室天地壁運用三種不同深淺的灰色色調，層層交疊之下，晝或夜交替的光線下，個性與優雅並列。在光氛線條的布局上，整合現有空間小樑顯露，結合照明線條與空間視覺融合廳區沙發後方及主臥的主牆立面，均以燈光描繪優雅的層次。為將廊道立面的比例拉闊，聯袂書房望出廳區的視野得以延展開來，遂將牆面設計延續、並成為餐廳餐具櫃的局部立面效果，更是成為餐敘區域一處框景表現。各處線條與陳設透過灰階的統合，均安靜對立，共同演繹出絕佳的穩定張力，回應主人希冀的生活態度，也讓生活裡的美好，瞬息之間，靜止存留於空間各方，慢慢回味。

利用金屬設計電視主牆，成為客廳與書房的中介。 禾築國際設計 分享 facebook 餐廳利用主燈的關係，成為與開放廳區的隱性介質。 禾築國際設計 分享 facebook 天、地、壁則以三種或深或淺的灰色，圍塑出全域安靜、穩定、優雅的氛圍。 禾築國際設計 分享 facebook 廊道牆面以延續性創意設計，並成為餐廳餐具櫃的局部立面效果，更是成為餐敘區域一處框景表現。 禾築國際設計 分享 facebook 書房空間藉由陳設、軟件的顏色、比例，合宜的替空間勾勒出安定的生活能量。 禾築國際設計 分享 facebook 臥眠區域透過灰階的統合，均安靜對立，共同演繹出絕佳的穩定張力。 禾築國際設計 分享 facebook





出自 《 Living & Design 住宅美學 No.117》



