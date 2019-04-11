回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」
【文｜住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供｜瑋奕設計】
來自德國的紅點設計大獎（Red dot design award）是由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，設有產品設計、傳達設計以及設計概念競賽，被視為世界三大設計獎項之一。
紅點設計大獎的品牌標語「Welcome to the world of good design」
盼以一種給予肯定的獎項，去推廣推廣好的設計與品牌，使得紅點設計大獎的立意宗旨在於鏈結產業、設計師與消費者，讓設計師設計出的好產品、服務等，獲得國際性評審的評選與肯定，進而讓消費者認識、肯定，促進設計產業活絡。
埃森，為德國北萊茵的一個城市，位於魯爾工業區內人口約為60萬。每年紅點設計的頒獎典禮，都會在埃森的ZECHE ZOLLVEREIN/RUHR MUSEUM紅點設計博物館舉行。這園區原為煤礦工業，政府努力將這片廣大的工業建築群加以保留及改造，並於2001年以關稅同盟煤礦工業建築群為名，正式納入世界文化遺產之列。許多廠房的再生利用計畫實施的非常好，使得更多人能夠有機會去了解此地的歷史。
利用這次參與頒獎典禮的機會，也造訪了鄰近知名的大城－科隆。高聳的科隆教堂，再次見證了信仰在人們心中的重要性。獲獎是份榮耀，透過這份榮耀展開了開闊視野的旅行，對我而言，是這份榮耀的另一層的意義。
得獎作品：迴盪
此規劃案運用平面設計的邏輯思考，空間是個立體畫面。置入的元素、符號，它的位置、比例，將構成畫面的協調及完美。給予空間型態強烈自覺的體悟，依循著內在層次，蓄積出具靈性的生命力道。搭配裝置藝術創作，直接置入空間結構中，以圓的形狀，表彰自覺的省思與尊重自然、人文環境的共識，誘發純粹的精神性，深層引述生命的延續與進行,探討藝術創作的另一種可能性及面向。
以CONCRETE為主要元素的簡約空間，捨棄具象且片面化的設計表現，極力消弭各種邊界關係，回歸自然。傢飾所扮演的角色，從創作性、藝術性、協調性進行探討，使得簡約的空間，呈現低度設計中的精彩度。
迴盪
坐落位置：台灣台北
空間性質：單層住宅
各階面積：165 m2
完成時間：2015/08
榮獲獎項：
2015 | 台灣 TID AWARD
2016 | 德國RED DOT 紅點設計獎
2016 | 義大利 A’ DESIGN AWARD
2016 | 台灣國家金點設計獎
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