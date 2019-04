回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」

【文|住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供|瑋奕設計】

瑋奕設計

來自德國的紅點設計大獎(Red dot design award)是由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立,設有產品設計、傳達設計以及設計概念競賽,被視為世界三大設計獎項之一。





紅點設計大獎的品牌標語「Welcome to the world of good design」

盼以一種給予肯定的獎項,去推廣推廣好的設計與品牌,使得紅點設計大獎的立意宗旨在於鏈結產業、設計師與消費者,讓設計師設計出的好產品、服務等,獲得國際性評審的評選與肯定,進而讓消費者認識、肯定,促進設計產業活絡。

瑋奕設計

埃森,為德國北萊茵的一個城市,位於魯爾工業區內人口約為60萬。每年紅點設計的頒獎典禮,都會在埃森的ZECHE ZOLLVEREIN/RUHR MUSEUM紅點設計博物館舉行。這園區原為煤礦工業,政府努力將這片廣大的工業建築群加以保留及改造,並於2001年以關稅同盟煤礦工業建築群為名,正式納入世界文化遺產之列。許多廠房的再生利用計畫實施的非常好,使得更多人能夠有機會去了解此地的歷史。

利用這次參與頒獎典禮的機會,也造訪了鄰近知名的大城-科隆。高聳的科隆教堂,再次見證了信仰在人們心中的重要性。獲獎是份榮耀,透過這份榮耀展開了開闊視野的旅行,對我而言,是這份榮耀的另一層的意義。

斗大廠房,令人驚艷的空間裝置展 瑋奕設計

科隆教堂前,顯現人們是如此的渺小 瑋奕設計

材質、色塊、極少的元素,形塑幽靜之感 瑋奕設計

得獎作品:迴盪

此規劃案運用平面設計的邏輯思考,空間是個立體畫面。置入的元素、符號,它的位置、比例,將構成畫面的協調及完美。給予空間型態強烈自覺的體悟,依循著內在層次,蓄積出具靈性的生命力道。搭配裝置藝術創作,直接置入空間結構中,以圓的形狀,表彰自覺的省思與尊重自然、人文環境的共識,誘發純粹的精神性,深層引述生命的延續與進行,探討藝術創作的另一種可能性及面向。

以CONCRETE為主要元素的簡約空間,捨棄具象且片面化的設計表現,極力消弭各種邊界關係,回歸自然。傢飾所扮演的角色,從創作性、藝術性、協調性進行探討,使得簡約的空間,呈現低度設計中的精彩度。

圓喻意著人生的圓圓滿滿 瑋奕設計

藝術創作融入結構,將東方講究的風水,無接痕的完成 瑋奕設計

雙走道的運用,使得場域更形流暢。 板模的使用,使得空間質感在完美與不完美的視覺中,達到一種平衡 瑋奕設計

有機結構的運用、進退之間豐富了層次 瑋奕設計

結構的層次,淨化了空間的雜音 瑋奕設計

阻而不絕的結構,場域的界定,材質的平衡 瑋奕設計

空間氛圍,來自於結構、材質、光線的綜合呈現 瑋奕設計

色塊的運用,增添空間的趣味 瑋奕設計

線性的呼應 瑋奕設計

傢飾、軟件,空間重要的環節,卻也是常被忽略的一環 瑋奕設計

迴盪

坐落位置:台灣台北

空間性質:單層住宅

各階面積:165 m2

榮獲獎項:

2015 | 台灣 TID AWARD

2016 | 德國RED DOT 紅點設計獎

2016 | 義大利 A’ DESIGN AWARD

2016 | 台灣國家金點設計獎