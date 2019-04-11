親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

歐盟最後寬限？英國「脫歐二次延期」至10月31日

回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」

2019-04-11 09:04Living & Design 住宅美學

【文｜住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供｜瑋奕設計】

瑋奕設計
瑋奕設計
分享

來自德國的紅點設計大獎（Red dot design award）是由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，設有產品設計、傳達設計以及設計概念競賽，被視為世界三大設計獎項之一。

紅點設計大獎的品牌標語「Welcome to the world of good design」

盼以一種給予肯定的獎項，去推廣推廣好的設計與品牌，使得紅點設計大獎的立意宗旨在於鏈結產業、設計師與消費者，讓設計師設計出的好產品、服務等，獲得國際性評審的評選與肯定，進而讓消費者認識、肯定，促進設計產業活絡。

瑋奕設計
瑋奕設計
分享

埃森，為德國北萊茵的一個城市，位於魯爾工業區內人口約為60萬。每年紅點設計的頒獎典禮，都會在埃森的ZECHE ZOLLVEREIN/RUHR MUSEUM紅點設計博物館舉行。這園區原為煤礦工業，政府努力將這片廣大的工業建築群加以保留及改造，並於2001年以關稅同盟煤礦工業建築群為名，正式納入世界文化遺產之列。許多廠房的再生利用計畫實施的非常好，使得更多人能夠有機會去了解此地的歷史。

利用這次參與頒獎典禮的機會，也造訪了鄰近知名的大城－科隆。高聳的科隆教堂，再次見證了信仰在人們心中的重要性。獲獎是份榮耀，透過這份榮耀展開了開闊視野的旅行，對我而言，是這份榮耀的另一層的意義。

斗大廠房，令人驚艷的空間裝置展 瑋奕設計
斗大廠房，令人驚艷的空間裝置展 瑋奕設計
分享

科隆教堂前，顯現人們是如此的渺小 瑋奕設計
科隆教堂前，顯現人們是如此的渺小 瑋奕設計
分享

材質、色塊、極少的元素，形塑幽靜之感 瑋奕設計
材質、色塊、極少的元素，形塑幽靜之感 瑋奕設計
分享

得獎作品：迴盪

此規劃案運用平面設計的邏輯思考，空間是個立體畫面。置入的元素、符號，它的位置、比例，將構成畫面的協調及完美。給予空間型態強烈自覺的體悟，依循著內在層次，蓄積出具靈性的生命力道。搭配裝置藝術創作，直接置入空間結構中，以圓的形狀，表彰自覺的省思與尊重自然、人文環境的共識，誘發純粹的精神性，深層引述生命的延續與進行,探討藝術創作的另一種可能性及面向。

以CONCRETE為主要元素的簡約空間，捨棄具象且片面化的設計表現，極力消弭各種邊界關係，回歸自然。傢飾所扮演的角色，從創作性、藝術性、協調性進行探討，使得簡約的空間，呈現低度設計中的精彩度。

圓喻意著人生的圓圓滿滿 瑋奕設計
圓喻意著人生的圓圓滿滿 瑋奕設計
分享

藝術創作融入結構，將東方講究的風水，無接痕的完成 瑋奕設計
藝術創作融入結構，將東方講究的風水，無接痕的完成 瑋奕設計
分享

雙走道的運用，使得場域更形流暢。 板模的使用，使得空間質感在完美與不完美的視覺中...
雙走道的運用，使得場域更形流暢。 板模的使用，使得空間質感在完美與不完美的視覺中，達到一種平衡 瑋奕設計
分享

有機結構的運用、進退之間豐富了層次 瑋奕設計
有機結構的運用、進退之間豐富了層次 瑋奕設計
分享

結構的層次，淨化了空間的雜音 瑋奕設計
結構的層次，淨化了空間的雜音 瑋奕設計
分享

阻而不絕的結構，場域的界定，材質的平衡 瑋奕設計
阻而不絕的結構，場域的界定，材質的平衡 瑋奕設計
分享

空間氛圍，來自於結構、材質、光線的綜合呈現 瑋奕設計
空間氛圍，來自於結構、材質、光線的綜合呈現 瑋奕設計
分享

色塊的運用，增添空間的趣味 瑋奕設計
色塊的運用，增添空間的趣味 瑋奕設計
分享

線性的呼應 瑋奕設計
線性的呼應 瑋奕設計
分享

傢飾、軟件，空間重要的環節，卻也是常被忽略的一環 瑋奕設計
傢飾、軟件，空間重要的環節，卻也是常被忽略的一環 瑋奕設計
分享

迴盪

坐落位置：台灣台北

空間性質：單層住宅

各階面積：165 m2

完成時間：2015/08

榮獲獎項：

2015 | 台灣 TID AWARD

2016 | 德國RED DOT 紅點設計獎

2016 | 義大利 A’ DESIGN AWARD

2016 | 台灣國家金點設計獎

分享
精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019 年 4 月號（No.117）或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

相關新聞

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

精湛時尚五感饗宴

2019-03-15 13:46

現代生活旨趣

2019-03-15 13:46

日軸

2019-03-15 13:08

高端豪宅思維

2019-03-15 13:08

自然之境

2019-03-14 15:24

蛻變

2019-03-14 15:22

溫暖率性的 Loft 魅力

2019-03-12 14:42

因愛而生 打造人與毛孩的舒適環境

2019-03-12 14:39

和洋共生 打破空間疏離創造新和風主義

2019-03-11 13:56

享受在家中的每一刻

2019-03-11 13:54

去繁從簡的質感生活

2019-03-08 14:10

「和洋共生」 已成究極和風進階關鍵詞

2019-03-08 14:10

IF Design Award｜瑋奕設計住宅作品－黑色DNA

2019-03-06 13:15

擬態 藝術即生活

2019-03-06 10:43

澆灌活力 樂齡自在

2019-03-05 11:50

紳色溫蘊 雍雅華麗

2019-03-05 10:23

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

深邃底蘊 鍊結華麗優雅視景

2019-02-26 14:26

質域體驗

2019-02-22 13:11

以「巢」為核心 完整傳達品牌形象的設計提案

2019-02-21 11:10

用SERENE HOUSE香氛打造獨一無二的居家生活

2019-02-20 11:55

傳述精品優雅內蘊

2019-02-19 11:46

新、舊元素激盪璀璨火花！

2019-02-19 11:46

現代語彙新譯古典精神

2019-02-18 10:41

線構 律動

2019-02-15 09:09

中西風雅 薈萃文化藝術

2019-02-14 10:15

生活溫度 自在體現

2019-02-13 11:18

日光國度

2019-02-12 15:55

現代時尚之美 精巧工藝結合簡潔手法

2019-02-11 11:38

落實人文、自然的豪宅式概念設計

2019-01-31 14:29

百變夢想家

2019-01-30 11:33

生活能量 健康有型

2019-01-29 09:17

光映自然

2019-01-28 10:19

美侖美奐 歐陸宮廷風格

2019-01-25 15:46

幸福微甜 溫馨滿屋

2019-01-24 10:58

熱帶豪宅 慢享生活

2019-01-23 15:09

界定延續

2019-01-22 13:36
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top