善用壁紙自造公領域的主題美學！

【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】

帶有旅行回憶的城市主景壁紙，作為視聽起居室沙發背牆，閒適的空間氛圍，讓主人放鬆時也充滿異國情調。 分享 facebook

空間是一個立體構造，由多個面所組成，除卻天花板、地板、門窗之外，還有不少立面，如主牆、沙發背牆、隔間牆、廊道端景牆等，這些立面除了刷上油漆變化色彩，也可以運用特殊壁材表現，而花色種類多元的壁紙，隨著推陳出新的選項，加上設計時靈活運用，可快速創造令人驚豔的效果。



亞維空間設計簡瑋琪總監建議，公領域可根據設計風格，擇單面牆以壁紙聚焦，不少風格都適用的仿磚石、木紋類的壁紙，可營造材質變化的錯覺；想要讓空間感變得挑高，也可以運用條紋壁紙來修飾，實景圖、手繪圖情境各有千秋，搭配燈光或前景植物，造景更有趣。屋主期望的空間主題，例如旅行回憶或特別偏好，透過壁紙設定及周邊搭配，整體居家品味便會散發主人的風格想法。





帶有旅行回憶的城市主景壁紙，作為視聽起居室沙發背牆，閒適的空間氛圍，讓主人放鬆時也充滿異國情調。 分享 facebook

樓梯原本單調的牆面在歐式建築圖騰的坐鎮下，輔助光源投射，氣質古典、氣勢恢弘，宛如自家廊柱。 分享 facebook

逼真的復古磚壁紙在整體配色下，自然協調，仿真花磚與鍛鐵掛飾在線條上彼此呼應。 分享 facebook

端景牆以電影感的街邊壁紙鋪陳，讓這條動線遐想無限，走起路來耳畔彷彿自動配上旋律。 分享 facebook

同樣是廊道式端景，不同的設計主題營造的情境也截然不同，鄉村風元素與手繪壁紙，烘托出幾分文青感。 分享 facebook

由於地面已鋪設搶眼花磚，在整體設計的協調上，玄關牆以收邊框方式貼直紋壁紙，平衡視覺感。 分享 facebook

舊木拼接壁紙風味迷人，妝點鄉村風居家一隅，搭配刻意刷舊家具，手感十足。 分享 facebook



About Design Company & Designer

亞維空間設計／簡瑋琪 總監

地址│桃園市桃園區德華街173號

電話│03-360-5926

網址│www.avendesign.tw

信箱│avendesign1@gmail.com





分享 facebook