善用壁紙自造公領域的主題美學！
【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】
空間是一個立體構造，由多個面所組成，除卻天花板、地板、門窗之外，還有不少立面，如主牆、沙發背牆、隔間牆、廊道端景牆等，這些立面除了刷上油漆變化色彩，也可以運用特殊壁材表現，而花色種類多元的壁紙，隨著推陳出新的選項，加上設計時靈活運用，可快速創造令人驚豔的效果。
亞維空間設計簡瑋琪總監建議，公領域可根據設計風格，擇單面牆以壁紙聚焦，不少風格都適用的仿磚石、木紋類的壁紙，可營造材質變化的錯覺；想要讓空間感變得挑高，也可以運用條紋壁紙來修飾，實景圖、手繪圖情境各有千秋，搭配燈光或前景植物，造景更有趣。屋主期望的空間主題，例如旅行回憶或特別偏好，透過壁紙設定及周邊搭配，整體居家品味便會散發主人的風格想法。
About Design Company & Designer
亞維空間設計／簡瑋琪 總監
地址│桃園市桃園區德華街173號
電話│03-360-5926
網址│www.avendesign.tw
信箱│avendesign1@gmail.com
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