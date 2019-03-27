居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀
【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱瑋奕設計】
A'Design的衷旨是"Ars Futura Cultura"，即"藝術孕育未來"，為未來文化而產生的藝術。
素有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A'Design Award，為全世界最具影響力的設計獎之一。A'Design Award始於2010年，比賽被翻譯為40種語言，超過100個國家參與競賽，其範圍涵蓋產品、視覺、媒體、建築、空間、服裝、設計概念等項目，經由知名學者、著名媒體成員、創意設計專業人士和經驗豐富的企業家組成的評審團進行公平審察，表揚獲獎人在藝術和文學上的傑出成就；每年都會在義大利西北邊優雅的莊園小鎮－科莫，舉辦頒獎典禮。瑋奕設計分別在2015年作品《初始》、《黑色DNA》、《信仰之所》榮獲金獎、《謐靜》榮獲銀獎；2016年作品《境外之所》、《迴盪》、《方圓之間》榮獲銀獎，皆受到評審的肯定，榮獲佳績。
科莫Como，位於義大利米蘭的近郊，為義大利北部阿爾卑斯山南麓城市，有別於米蘭的時尚與繁華；因坐落於科莫湖畔有著得天獨厚的地理優勢，有「絲綢之都」的美名，沿著海邊的邊緣線點綴著16-19世紀之間的美麗莊園，A'Design Award歷年的頒獎會場都於此盛大展開。
2015年參與A'Design的頒獎典禮，恰巧碰上一年一度的設計盛事－米蘭家具展，是設計界的一大盛事，向來以時尚設計著稱的城市-米蘭，在此時此刻更加耀眼動人。藉由火車半個小時的車程我們從科莫抵達時尚設計之都－米蘭，有別於科莫的莊園美景，米蘭有著各式各樣的前衛大膽的設計：從各式天馬行空的設計概念到細膩精緻的工藝技術，那份對於設計的熱情，綻放於這美麗的城市中，如同A'Design Award的衷旨："藝術孕育未來"，為未來文化而產生的藝術。
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得獎作品：方圓之間
居家空間的模樣為何?這是一題沒有標準答案的申論題。方、圓之間，是這申論題眾多答案之一。在這流動空間裡，有機結構的運用，藉此將高度、寬度、深度與時間在開放的空間中，達到一種全新的居住塑形表達。有機盒體的置入，巧妙的平衡每個場域的尺度。機能隨著形體的整合，形塑出簡約的生活空間。質樸材質的運用及表現，訴說著居住者的人生觀。
家的氣質是什麼？
是那份別人帶把走的特殊情感。
設計師給予的，是協助那份情感的落實。
方圓之間
坐落位置：台灣台北
空間性質：單層住宅
各階面積：220 m2
主要建材：鋼刷木皮染雙色處理、特殊水泥、橡木地板色差混合搭配、銅條、繃布、磁性黑板漆、白色冷噴漆
設計時間：2014/11-2014/12
施工時間：2015/01-2015/07
榮獲獎項；
2016 A'DESIGN AWARD Silver, ITALY
2016 TID AWARD, TAIWAN
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