現代生活旨趣

【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興公司】

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形塑彈性、自由的生活尺度

以本案為例，兩戶合併的100坪空間，原本充斥著老屋必定出現的漏水、潮濕、略顯陳舊不合時宜等狀況，甚至因歷經多次裝修導致風格不一。設計團隊逐一爬梳居住者的喜好與生活習性後，藉由設計手法克服建築結構缺陷；依據屋主偏愛的特定石材款式精研全室色彩比例並妥善配置，在不同場域融入多種材質組構，達成屋主所期待明快、開敞的現代時尚風格。

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