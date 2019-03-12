溫暖率性的 Loft 魅力

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 南京公司】

源自美國紐約地區的Loft風格，因強調開闊無拘、原始隨性的空間感，並體現了空間主要使用者獨具個性的生活態度，近年來備受喜愛。然而，儘管是同種風格，呈現於商業空間和私人住宅仍有著極大的不同。該如何拿捏得宜，讓現代摩登的Lounge bar韻味不失暖度地流轉於居家之中？不妨來看看此一個案。

格局微調 巧用隔間創造生活彈性

本案為位處新北市約有10年屋齡的住宅，室內坪數約30坪，屋主是一對擁有獨到品味的年輕夫妻，兩人對於新房的空間風格喜好頗為一致，卻訴求彼此皆應保有各自獨立自由的區域，於是在既有的四房中騰出兩房，作為男女主人個別的工作書房與起居室。大面落地開窗的良好採光，是這間屋房的先天優勢，但單面採光加上長向屋型的限制，稍不小心，屋內便會顯得幽暗狹窄。因此，莊齊君助理總監首先就物理環境加以改善，保留寬敞窗面，將原本形成封閉格局的實牆和門片改以清玻為媒介，建構明亮通透的舒適廳區，視覺得以橫向延展。因應夫妻倆平日喜愛邀請三五好友小酌共聚，利用一座結合中島的餐桌並加裝吊櫃，形成開放的用餐區，賦予公領域寬適敞闊的空間尺度。

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