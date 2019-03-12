因愛而生 打造人與毛孩的舒適環境

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供｜英奇室內裝修設計工程有限公司】

家，是避風港，是所有夢想的起點。有人因為成家置產，有人為了孩子的成長換屋，而促成本次空間個案的誕生，起心動念則是出自對於一雙毛小孩的愛。擅長結合空間條件規劃完備機能的收納達人張琪珮總監，根據屋主需求精研寵物和主人最佳的生活尺度，砌築在一方天地中共享親暱關係的美好日常。

兼具簡約與機能的空間風格

此案為樓高3米2的13坪精緻都會宅，成員是一對夫妻及貓狗共四口的組成，因此打造一間人與毛孩都能感到舒適自在的環境，成為這次空間的設計主軸。此外，由於屋主喜愛北歐風格的簡約語彙，本身亦十分善於將物品收納整齊，所以也必須在達成實際機能之餘，呈現空間的俐落感。首先，針對居住人口單純、長輩僅偶爾前來小住，設計者將建商原有的獨立兩房格局，以三片式活動拉門隔間的彈性配置取代封閉實牆，一來兩房可共享彼此採光、營造通透開敞的視覺，二來將拉門整面橫推收起後，居住者便能擁有結合了衣櫥、電腦桌、滑輪抽屜櫃等功能的完整收納量體，而寵物們也得以在最寬裕的活動空間裡自由穿梭。除了可多元運用的櫃體設計外，另一處實現收納巧思之處則是臥室的床鋪，只須將床板掀起，便能發揮強大的儲物效果，其高度甚至可容納大型行李箱。

空間整體風格採柔和粉色系鋪敘，利用淺綠、粉紅演繹明朗清新的北歐格調，念舊的屋主從原本住宅攜來的斗櫃，張琪珮總監更貼心將其重新烤漆噴白並更新櫃體五金，以符合全室調性。考量客廳是家中使用頻率最高的核心區域，搭配實用的多功能升降桌，無論餐敘或使用電腦皆可自由調整高度；令人感到溫馨的暖黃光、有助集中精神與增加效率的冷色燈光，以及間照等多種情境的照明設計，亦被整合於廳區之中。

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