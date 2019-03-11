和洋共生 打破空間疏離創造新和風主義

分享 facebook 【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供｜玳爾日式空間設計】

玳爾設計團隊精耕日式空間美學多年，致力於提倡本質細緻優雅、但內涵相對多元、豐富的「新和風主義」，近年來更橫掃國際各大設計獎項，成績斐然，堪稱國內業界該領域的最佳領導者！而為了讓傳統日式語彙，能更熨貼、療癒居住者的情感、生活步調，設計團隊也不斷嘗試新品種風格改良與創意調和，「和洋共生」，已然成為究極和風進階的關鍵詞。

格局微調 打破空間疏離

原格局有多達五房的配置，但以屋主小家庭為主的成員需求來看，這樣繁瑣的分割只是阻擋光線流通、壓縮視野，多數空間可能閒置，而最終導致疏離感的發生。因此玳爾設計接手後，第一件事就是對症下藥的格局微調，首先鄰近玄關的一間房重置門向，原開門處則改為修長玻璃明窗，延伸進門視覺並為入口處引光，此房內部並一分為二，規劃為拉門界定的佛堂與書房兩個機能單元，實用性更佳，同時巧妙維護了這類空間必要的靜謐和隱私。其次是針對客、餐廳兩者間明顯的比例不均進行場域調整，包括截短部分客廳與主臥室共用隔牆，讓餐廳因此多出一座足以凝聚目光焦點的精美展示櫃，接著略為內退客浴縱深，以釋出打造餐廳附設吧台的充裕條件，而主臥室與孝親房共用的牆線也經過調整，不僅彼此空間比例變得合理，也為主臥室爭取到一座機能強大的專屬更衣室。

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