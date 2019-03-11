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分享 facebook 【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供｜佳佳設計】

對設計師來說，毛胚屋好比是一塊未經雕琢的原石，充滿著無限可能性，正因為毛胚屋不走建商既定的格式，因此不管是格局、動線、樑柱等，設計師都有更多的彈性得以發揮。位於中山區的毛胚屋，藉由佳佳設計黃培豪設計總監之手，將業主對家的想像與美好生活的模樣化成實體，以精湛的設計語彙注入，讓空間從內而外擁有深邃的靈魂。

跳色 讓退休生活充滿朝氣

本案為兩層樓形式格局，室內可用空間約為45+15坪，基於居住成員僅有退休的業主一人，因此設計總監將生活導入設計中心，簡單將空間劃分成兩個區域塊，將原本的客廳改造成主臥，除了讓空間尺度更開闊以外，也能避免原有建案既定的穿堂煞，另一邊則將通透明亮的氣派客廳與開放式廚房完整結合。基於業主熱情的性格，以許多鮮明的單色讓空間更具魅力，除了玄關紅色的鞋櫃外，室內處處充滿了跳色的巧思，如廚房背板的綠色烤漆、浴室的馬賽克拼貼磁磚以及樓梯間色彩繽紛的書檔，比例不高卻格外搶眼，成為了室內最動人的點綴。

簡化的格局則讓空間看起來更加寬敞，客廳與開放式廚房相鄰，以現代風格的元素為其塑造獨特性，從客廳開始，鋪上簡約的拋光石英磚，以大理石展現的電視牆於上下兩側以木皮修飾，並與沙發背板相互輝映，除了做出跳色的衝突美感外，亦是客用廁所的入口，隱藏門框的手法能避免客廳的尺度與格局應聲被打斷，還能使不同區域自然融入其中，達到俐落簡潔的效果。

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