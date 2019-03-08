去繁從簡的質感生活

【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供｜成舍設計 中山二部】

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重塑格局與動線

本案屬於較為狹長的屋型，室內約35坪的尺度，對單純的居住人口來說應當十分闊綽，但原有多房的配置，不但空間顯得侷促狹隘，也不符合屋主實際居住狀況與心中期待。如同許多現代人對居家的想望，身處高壓工作的屋主希望返家後能卸下疲憊，因此空間在視覺感受上必須是寬敞無礙的。此外，由於廚房、衛浴和房間分列兩側的空間關係，中間形成一條幽暗的長廊，造成坪數上的浪費，亦阻斷了光線的進入，也是這次改造亟需解決的問題。

首先，設計者針對格局加以簡化，先將不必要的房間數縮減，打開原本封閉的廚房，騰出的空間用來設置開放式書房及多元和室，也為主臥爭取到更衣室，並且於入口處打造兼具收納機能與過渡性質的玄關。如此一來，客廳、書房、多功能和室便位在同一空間軸線上，和餐廚場域得以共享連續面的豐沛光感與開窗景致；全開放的空間內則利用中島、沙發及書桌等家具引導，建立流暢的回字型動線，充分發揮每一吋坪效。

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