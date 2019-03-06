IF Design Award｜瑋奕設計住宅作品－黑色DNA
【文│瑋奕國際設計 空間設計暨圖片提供│瑋奕國際設計】
德國iF DESIGN AWARD，與紅點設計大獎、美國IDEA設計獎，並稱為世界三大設計獎。德國IF設計獎(IF Design Award)始於1954年，至今已有65年的歷史。享有高度國際知名度，該獎項已被公認為是全世界最重要的設計競賽之一，近年來皆吸引來自超過70個國家5000多項作品參賽，由國際知名設計師組成的評審委員，嚴格地查看並且選拔獲獎的參賽作品。瑋奕設計分別在2015年《黑色DNA/Black DNA》及2018年《遊戲/ Playland》榮獲iF DESIGN AWARD的肯定。
因參加受獎典禮的關係，來到了慕尼黑，做了一趟城市之旅。慕尼黑，德國南部第一大城，全德國第三大城，位於伊薩爾河畔，是個人口270萬的繁華城市。著名汽車品牌BMW總部就位於此，也是每年IF頒獎的地點。
2015年首度報名參加IF便獲得佳績，除了評審的肯定外，也不禁讓我們思考「設計思考」的重要性；一昧的形式上與材質上的轉換，而失去空間的本質。「純粹、寧靜及和諧是我們所追求的空間特質。」一直以「低度設度」為設計理念。
當設計開始不斷地以各種不同面向展現的時候，除了風格與獨特的自明性外，須帶領帶入更深沉的思維，What is good design?
得獎作品：黑色DNA
將「Free」的設計訴求從抽象概念轉化為具體的規劃執行，在平面自由概念下，整體看似簡約的空間狀態中，隱藏許多細部巧思的運用。色調統一下挑選不同質地的材料，連貫中製造材質上的變化。並依循天際線原則，將立面材質統一在同等高度，於標準規範中尋求變化，形成視覺的一致感。在建築容器中，以邏輯、分析、深入分析及反思空間給予人的感受，人與空間的關係藉由低度設計導引出生活質性，自然而輕鬆。
適度介質的呈現。
氛圍透露著淡淡東方人文氣息。
開放廚房長島及餐廳圓桌，飲食裡東、西方文化不同的碰撞及融合。
幾何、塊狀，表現出不同的感覺。
黑色DNA
座落位置：新北市蘆洲區
使用成員：夫妻．小孩2人
各階面積：
下方樓層：170 m2．上方樓層：170 m
主要建材：雕刻白大理石．自平水泥．盤多磨．石皮．鋼刷木皮染深色．鐵板烤漆．毛絲面不鏽鋼．亞麻繃布．海島型木地板
榮獲獎項：
2015 German Design Award "Special Mention"
2015 IF 設計大獎
2015 A' Design Award Golden
2015 APDC亞太室內設計菁英邀請賽【銅獎】
2014 國家金點設計獎
2014 IAI 最佳設計機構及傑出設計大獎
2013 TID 室內設計大獎
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