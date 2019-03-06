擬態．藝術即生活

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【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│大衛麥可國際設計工程有限公司】

《莊周夢蝶》：「昔者莊周夢為胡蝶，栩栩然為胡蝶也。自喻適至與，不知周也。 俄而覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與？胡蝶之夢為周與？」在濃厚的哲理意味之外，更有種〝浪漫逍遙〞的底蘊。以「生活即藝術」為設計主軸，藉由“六四法則”適度留白為概念，採用異材質結合為表現，寓意中國的皇城內外及星系的恆常運行，營造豐富多變如藝術博物館的空間，呼應屋主精采的人生經歷。

蝶舞．皇城內外

以龍形「雀替」為玄關與廳內、東方文藝與西方古典對接的分野，俌進門引入“蝴蝶”圖騰，象徵轉化的意涵，寓意從喧囂的忙碌心境返向逍遙的家居生活，當蝴蝶由玄關翩翩飛入、周遊廳區，最終暫停駐在主臥室窗前⋯⋯廳區以純金箔手工鋪貼的拉門做為主牆，左右兩側以不鏽鋼雷射柱頭、雕刻玻璃柱身做成希臘愛奧尼克式立柱，紫色沙發旁以一盞鳥籠形吊燈喻於庶民鄉野，正與磅礡的皇城氣勢，相互呼應出中國「皇城內外」的「一色樓台三十里，不知何處覓孤山」的繁榮氣勢。以中國古錢幣〝孔方兄〞外圓內方的富貴氣象，聯袂餐廳吊頂，且以大小的圓、吊燈串連，8盞不同形色燈具加上雙腳立於地上，有九大行星的意涵，圍繞著水晶大吊燈（寓意太陽）永恆運行。

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