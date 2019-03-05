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美國時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

澆灌活力 樂齡自在

2019-03-05 11:50Living & Design 住宅美學

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【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│亞維空間設計】

現代女權運動的先驅者貝蒂傅瑞丹（Betty Friedan）嘗言：「年老並非失去青春，而是開啟機會與力量的一個新階段。」隨著當代社會逐漸邁向老齡化的人口結構，如何擁有自由、獨立且充滿尊嚴的生活型態也屢屢受到討論。透過此案，我們將看到屋主悉心築構出一方家園，表達對長輩的孺慕之情，並且實踐全齡樂活的起居藍圖。

量身打造長者宜居生活

屋主是一對已退休的夫妻，對於美式生活裡的悠閒情調心懷嚮往，因此決定將35坪的新宅交由以鄉村風格見長的亞維空間設計總監Joanna操刀。在空間規劃上，最令人感動且印象深刻的，是尊孝長者的屋主皆以同住的父親為首要考量，期望在一個安全、舒適、自在無阻的居家環境裡，讓長輩能頤養天年，盡享天倫之樂。

於是，從玄關入口開始，整體公領域便以全然敞開的姿態呈現，呵成一氣的客廳、餐廳與書房區域，藉由可雙面使用的大理石電視半高牆作為界定，既可隨時關照家人，亦放大了視覺尺度。全室無高低差與門檻的平整地坪、留出寬裕空間的過道，均讓80多歲的老父親無論是走動或使用輪椅代步時，都能悠遊自如。同時，為了就近照顧長者需求，父親的寢臥刻意安排在客廳後方，而房門與岩石板構成的沙發背牆、隱藏的收納櫃體均融為一體，成為廳區裡的風格立面。

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精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019 年 2.3 月號（No.116）或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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