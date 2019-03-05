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美國時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

紳色溫蘊 雍雅華麗

2019-03-05 10:23Living & Design 住宅美學

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【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│舒杰室內裝修設計】

設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷運用不同層次的光氛與暖灰顏色的和諧共構，為住宅帶來了時尚感的視覺享受，帶給居住者直觀心靈的渴望、美學概念演繹生活的意識，動靜之間，傳遞出靜謐氛圍渲染的空間氣質。

設計手法上，以現代簡約為框景，連袂時尚氛圍。空間特意以具紳士底蘊的灰階為基調，在細部精心規劃間接照明擴散出豐富的光影層次，透過軟硬體質材的受光回應，展呈層次豐富的明透效果，提供居住者寧靜及人文的空間體驗，體現另一層次的生活質地。

紳士風雅的都會時尚

設計上除使用寓意成功企業家形像的暖灰色調主導全場風格氛圍之外，材質的安排，如：矩形的鐵件框架、溫潤樸質的榆木，以及燈光層次的序列安排。忠於媒材原始特色，讓線條、顏色回歸純粹，清晰地表達一種漸進式的空間感受，視覺通透、連貫，衍生創造一種空間與生活的對話狀態。

客廳區域中弧形的主牆面設計，係透過不同材質的拼貼方式以及橫向的分割，有效拉闊尺度之外，更是勾勒出視覺的純粹，讓空間中的物件表情彼此串聯，寓意屋主圓融處世的廣度之外，更細膩的鋪陳出一種關於生活的想像力。

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精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019 年 2.3 月號（No.116）或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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