深邃底蘊 鍊結華麗優雅視景

【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│伊太空間設計事務所】

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藉由空間意涵真實現形「居者」、「訪客」、「藝術」三者共有的世界。事業有成的屋主希冀宅邸除涵納家人間日積月累的情感之外，可以兼備款待三五好友以及陳列展示、收納歸類自己本身的眾多收藏。於是張祥鎬總監從居住者與生活的和諧度，調配出設計裡低調與含蓄的關係，再以對機能需求發展出立面、區域等彼此融洽的互動模式。

開放尺度 連貫互動頻率

建築本身以都會型態的空間形式為主，屋主希望空間單純、不複雜，又能兼顧與家人之間的互動。客廳區域中，並未做太多的修飾線條，深色的背景之下，透過傢俱、軟件的清淺顏色給予空間一個適當的溫度、宜人的尺度、細膩的去操作空間之於都會環境所對應的真實感受。

空間平時多由從事進口酒類代裡的屋主父親使用，一方面珍藏的酒類、古董多，加上熱衷高爾夫球、彈琴的興趣與學養，需要大量的展示陳列相關的比賽獎盃；另一方面考慮到國外讀書與成家的孩子們，偶而回國小住。仔細斟酌空間格局的配置、考量居者的生活角度，設計上運用純粹的元素，連貫區域之間的屬性，讓宅邸的生活機能與動線更多元、更彈性、更具使用價值。

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