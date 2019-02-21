親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

以「巢」為核心 完整傳達品牌形象的設計提案

2019-02-21 11:10Living & Design 住宅美學

【文│住宅美學編輯　空間設計暨圖片提供│宇肯空間設計】

分享

一個好的環境，能讓使用者樂於投入其中去體驗、感受。而一個符合現代設計思維的辦公環境，除了有助提升工作效率、激發創造力之外，更肩負著能使員工和訪客感受到企業文化、風格的任務。本案業主Flying Tex為一家專門生產機能布料的國際貿易商，蘇子期總監從候鳥飛行遷徙的群體生態汲取靈感，以「巢」為核心衍生出一系列呼應主題意象的空間設計。

完整傳達品牌形象的設計提案

基地位於台北一棟商辦大樓中，占地230坪，進場時全室充滿制式的輕鋼架結構，還有著多支巨大的樑柱亟需透過設計化解。在整體的設計目標上，不但要以時尚新穎的現代風貌呈現，更訴求需體現出企業品牌文化的空間內涵。對於一間公司來說，企業總部就如同工作夥伴們的「家」，具有棲息繁殖、啟發動力起點進而遠渡重洋的意涵。因此設計者首先將「巢」的概念具體表現於入口接待處，藉由十餘種長短不一的廢棄不鏽鋼管手工編織出天花裝置藝術，運用山水紋的白色大理石打造櫃台，並以英國設計師Umut Yamac的摺紙鳥燈款作為呼應。為突顯企業朝向全球發展的願景，訪客等候區利用一幅以世界重要城市轉化的地圖作為視覺牆面，櫃台後方立面則以代表企業色的藍色為定調。

因應「巢」的設計主題，以及企業主要從事戶外服飾布料的開發，空間裡充盈著木、石、林、雪等大自然元素，包括將位在空間中央的突兀柱體化為白色巨木、一角放置著日本設計師深澤直人的Koishi卵石桌凳，還有辦公區的飛鳥造型燈具、員工休憩吧台的雪花形燈飾、枯木造景等，進一步亦提醒人們在工業化過程中勿忘與大自然和平共處的重要性。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019 年 2.3 月號（No.116）或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top