以「巢」為核心 完整傳達品牌形象的設計提案

【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│宇肯空間設計】

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一個好的環境，能讓使用者樂於投入其中去體驗、感受。而一個符合現代設計思維的辦公環境，除了有助提升工作效率、激發創造力之外，更肩負著能使員工和訪客感受到企業文化、風格的任務。本案業主Flying Tex為一家專門生產機能布料的國際貿易商，蘇子期總監從候鳥飛行遷徙的群體生態汲取靈感，以「巢」為核心衍生出一系列呼應主題意象的空間設計。

完整傳達品牌形象的設計提案

基地位於台北一棟商辦大樓中，占地230坪，進場時全室充滿制式的輕鋼架結構，還有著多支巨大的樑柱亟需透過設計化解。在整體的設計目標上，不但要以時尚新穎的現代風貌呈現，更訴求需體現出企業品牌文化的空間內涵。對於一間公司來說，企業總部就如同工作夥伴們的「家」，具有棲息繁殖、啟發動力起點進而遠渡重洋的意涵。因此設計者首先將「巢」的概念具體表現於入口接待處，藉由十餘種長短不一的廢棄不鏽鋼管手工編織出天花裝置藝術，運用山水紋的白色大理石打造櫃台，並以英國設計師Umut Yamac的摺紙鳥燈款作為呼應。為突顯企業朝向全球發展的願景，訪客等候區利用一幅以世界重要城市轉化的地圖作為視覺牆面，櫃台後方立面則以代表企業色的藍色為定調。

因應「巢」的設計主題，以及企業主要從事戶外服飾布料的開發，空間裡充盈著木、石、林、雪等大自然元素，包括將位在空間中央的突兀柱體化為白色巨木、一角放置著日本設計師深澤直人的Koishi卵石桌凳，還有辦公區的飛鳥造型燈具、員工休憩吧台的雪花形燈飾、枯木造景等，進一步亦提醒人們在工業化過程中勿忘與大自然和平共處的重要性。

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