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2019-02-13 11:18Living & Design 住宅美學

【文│住宅美學編輯　空間設計暨圖片提供│英奇室內裝修設計工程有限公司】

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形塑專屬生活風格

年輕屋主對自己所喜好的風格和事物有著非常明確的想法，同時也是一位樂於體驗的生活家，希望居住空間裡既能散發如屋主氣質的英倫學院品味，亦能呈現其簡約俐落的生活態度。整體空間採純淨的白作為主色調，佐以屋主與設計者共同達成將喜愛的黑灰色作為設計元素；此外，設計者也將在屋主身上所感受到的活躍朝氣化為藍色、桃紅、明黃等鮮豔色彩，添入少許跳色家具軟件點綴。臥室則以北歐風格作為設計主題，包括寢床兩側的黑色喜鵲壁燈、由佈滿大自然圖騰黃色壁紙構成的立面、與大自然主題相呼應的畫作等，營造貼近自然的北歐風情。

因應居住者期盼屋房能充滿自我風格的訴求，首先將建商預先配置的拋光石英磚地坪改為具12種花色的仿古六角磚，其觸感柔軟、冬暖夏涼的質材特性，以及收納櫃體覆以具織布紋理材料等手法，皆是藉由材質的表述堆疊出屬於居家的溫度。值得一提的是，屋主在裝修過程中親自參與拼貼花磚的施作，和張琪珮總監運用色彩黃金比例，透過規則性的反覆、交錯和排列組合，創造視覺上的律動感，更為自己的夢想居宅留下手作回憶，為空間加溫。

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精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019 年 2.3 月號（No.116）或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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