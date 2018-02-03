坑殺2萬投資人 樂陞許金龍重判18年

2018-02-03 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



樂陞董事長許金龍被控證券詐欺、內線交易等罪名，昨天被台北地院判刑十八年，併科罰金一億元，判決書中批他一再隻手遮天，違背公司治理原則。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不法獲利七億多元

日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，二萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍等十人被起訴違反證券交易法等罪，不法獲利四十億元。台北地方法院昨天宣判，許金龍被依證券詐欺、內線交易等罪判處有期徒刑十八年，併科罰金一億元，犯罪所得降為七億多元，均宣告沒收。

判決指出，公開收購影響公司至關重要，收購人背景、資金來源均是重要資訊，許金龍為使不特定投資人與公司原股東誤信樂陞前景可期，導致證券投資重要的資訊公開、自由流通及投資人平等接觸交易資訊的價值淪喪。

許已關押近五百天

許金龍自二○一六年九月卅日遭羈押禁見，迄昨，關押近五百天，最近一次押期到本月底；許陸續聲請具保停押，法院上月廿六日開羈押庭，許稱自己回國接受調查，「保證不逃亡」，強調在外才可以處理賠償事宜，但法官還未裁定；許的律師絲漢德表示，「十八年判太重」，收判後上訴。

檢察官指控許金龍犯的多項罪名，其中許金龍委託康和證券、遠銀證圈購公司債及交易股票被起訴涉背信部分無罪，四名營業員被告也無罪，另有「炒手」楊博智等被告部分獲判緩刑。

判決書指出，許金龍未獲樂陞股東授權，私募股票，並欺騙董事會成員以紙上公司負責人為「策略性投資人」，以股票流通市價的八成取得私募股，獲二成價差。此外，許金龍另與大陸地區沈姓男子議密約處理樂陞的移轉股權義務，卻不課以交易對象違約責任，造成樂陞股價受損。

為掩飾百尺竿頭收購樂陞的資金來源，許金龍與律師潘彥州、被通緝的日商樫埜由昭、大陸人士王佶偽造不實公司債合約，創造虛偽投資架構，造成不特定投資人陷於錯誤。

許金龍請金主鄭鵬基找上楊博智，自二○一五年六月至二○一六年八月以連續高買、低賣、相對成交多重手法，透過人為操作股價，含內線交易及炒股獲利六五七萬元。許另外以不實仲介費自樂陞匯款，充作樂陞財務長李柏衡買股股款、轉讓自家開發的遊戲軟體，藉以美化財報。

「目標遠大 獨斷獨行」

法官認為，許金龍找策略性投資人參加私募，但人頭投資人沒有協助公司發展；許一方面為樂陞取得陸資，一方面想讓樂陞投資大陸，擴大事業版圖，「目標固然遠大，但獨斷獨行」，造成樂陞不能專注在遊戲美工、繪圖的本業上。另，許雖以三寸不爛之舌尋覓投資人，但卻隱瞞了董事會重要資訊，嚴重違背公司治理原則。

檢察官起訴時，認定許金龍犯罪所得為四十億元，法院認定僅七億多，台北地院行政庭長黃柄縉表示，私募案檢方將股票價額全部認列，合議庭認為許以八成價洽特定人，價差才是犯罪所得，合議庭另認為許透過營業員賣股背信罪不成立，交易金額也遭排除，因此犯罪所得驟降。