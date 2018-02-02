新聞眼／求償官司若贏 恐僅換來一紙證明

2018-02-02 23:55 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 賴佩璇



樂陞董事長許金龍一審被判刑18年，許金龍可能要繼續在牢中過年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，投保中心向樂陞董座許金龍、董監事及前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘等廿七人求償逾卅九點五九億元，但檢方偵辦時清查許金龍帳戶，發現他名下存款寥寥無幾，雖查扣他與胞兄許飛龍、母親名下位於大台北地區七棟房產，即使將來求償官司勝訴，眾多被害人能否討回損失，機會有限且求償路漫長。

投保中心前年依「證券投資人及期貨交易人保護法」規定，為樂陞案近兩萬名被害小股民提出民事求償的團體訴訟，對百尺竿頭持有價值約七億元的樂陞股票提出假扣押獲准，同時向百尺竿頭、百尺竿頭關係企業也是樂陞大股東「Mega Cloud」及日籍負責人樫埜由昭，提告求償四十六點二九九億元。

被求償的樫埜由昭早已離境、至今未到案遭通緝，一審法官依據一造辯論而全數判准，且免供擔保即可假執行，但至今未查扣樫埜由昭或百尺竿頭名下任何財產，即使將來法院判決勝訴，小股東恐怕也只是換來一張債權證明，求償無門。

投保中心在百尺竿頭求償案獲勝後，另外向許金龍、前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘及會計師事務所、證券公司等廿七人提告求償，並對多人聲請假扣押其名下財產。但除李永萍因在敏感時刻曾處分財產而部分獲准外，其他人並未獲法院裁准，加上檢方對陳文茜等三人不起訴，將來以他們為對象的求償，難度恐加高。