投保中心求償39億 北院下月開庭

2018-02-02 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



喧騰一時的樂陞案昨宣判，許金龍（左）遭重判18年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，投保中心向百尺竿頭、百尺竿頭關係企業也是樂陞大股東「Mega Cloud」、及日籍負責人樫埜由昭，提告民事求償四十六億餘元，台北地院去年八月全數判准後，投保中心另向樂陞董座許金龍、董監事及前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘等廿七人求償逾卅九點五十九億元，北院預定三月一日開庭。

投保中心前年為一萬九千九百七十九名被害人提出團體民事求償訴訟，主張百尺竿頭與投資人訂有收購契約，契約在前年八月十九日已生效，但百尺竿頭未在清償期給予交割股款，已構成給付遲延，可依法請求賠償；「Mega Cloud」配合參加樂陞私募，為樫埜由昭整體犯罪計畫一員，應連帶負責。

一審判決指出，百尺竿頭自始沒履約意願，卻在公開收購說明書不實記載，樫埜由昭基於證券詐欺故意，先後以百尺竿頭、「Mega Cloud」名義參與樂陞私募，以墊高股價並營造股票交易熱絡假象；且利用公開收購，拉高收購價為每股一百廿八元，吸引投資人買進，進而推升股價。

樫埜由昭再趁機將樂陞的可轉換公司債換成普通股，賣出謀取暴利，百尺竿頭、「Mega Cloud」及樫埜由昭應為證券詐欺的侵權行為，連帶負賠償責任。

北檢偵辦樂陞案時，中華金融人員暨投資人協會也告發前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘，未仔細審查百尺竿頭公司的收購能力，造成收購案破局、樂陞和股東受損，涉嫌背信等罪。北檢調查後以罪嫌不足，處分三人不起訴，因無人聲請再議，三人獲不起訴確定。

投保中心針對李永萍、陳文茜、尹啟銘與會計主管、簽證會計師等十人聲請假扣押其名下財產，其中，李永萍因為有處分不動產行為，高院去年九月，裁准假扣押李永萍五千萬元資產。