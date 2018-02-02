緊咬許金龍 百億大盜楊瑞仁緩刑

國票案的「百億大盜」楊瑞仁，出獄時當眾下跪求原諒，卻又捲入樂陞案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

喧騰一時的樂陞案昨天一審宣判，合議庭除臚列許金龍六大犯罪事實，並指許將樂陞資產視為私人的，自身與公司混淆不清。許金龍為拉高樂陞股票，請金主鄭鵬基找來「國票大盜」已改名為楊博智的楊瑞仁炒股，案發後，楊詳細交代許金龍如何找他當操盤手過程，加上犯後態度配合，繳回犯罪所得，獲宣告緩刑。

「穿梭遊走」一 張嘴騙小股東

法院判決許金龍的六大犯罪事實，包括以自己實質掌控的基金或紙上公司作人頭參加樂陞私募股票、向大陸的沈俊經營團隊收購ＴＰ司股權案中隱匿與沈俊經營團隊訂立的密約、百尺竿頭公開收購案中的證券詐欺、內線交易炒股、以不實憑證侵占樂陞款項及不實美化樂陞財報。

樂陞在許金龍的推動下，二○一一年八月正式在櫃買中心掛牌上櫃，但二○一七年初爆發弊案，當年十月就下櫃。判決指出，樂陞本身是否真有實力，可在短時間內迅速擴張，以數十億代價收購大陸遊戲公司，全憑許金龍一人之意決定，「他到處穿梭遊走，以三寸不爛之舌尋求大陸和其他地區投資人」，毫不給股東會或董事會理性評估的機會。

「隻手遮天」至今無真摯反省

判決指出，許從一開始私募樂陞股票，就一再的隻手遮天，但過度財務與槓桿操作，周轉不靈，收購案破局，且自始至終隱瞞資訊，迄今仍毫無真摯反省之意。

「國票大盜」出獄再捲入大案

許金龍為拉高樂陞股票，請金主鄭鵬基找廿二年前的「國票大盜」楊博智炒股。現年五十二歲的楊博智本名楊瑞仁，曾任慶宜、國票證券公司營業員，一九九二年犯下百億犯罪的「國票案」判刑十三年確定，經減刑於二○○八年出獄，再捲入樂陞案。

楊博智二○一四年初先受鄭鵬基委託操作樂陞股價，二○一五年六月換許金龍透過鄭鵬基請他操作樂陞股價；二○一五年十月，許金龍不經鄭鵬基轉話，直接請楊博智當操盤手。

許金龍提供自己的美商公司證券帳戶給楊，請楊連續以高於或等於前盤最低揭示賣價乃至漲停價買進樂陞股票；以連續低於或等於前盤最高揭示買價乃至跌停價賣出樂陞股票，相關帳戶交易量達逾五成。

「製造假象」影響投資人判斷

此外，楊博智使用向金主墊款的帳戶下單，以委賣後取消立即再以相同價格委賣，用虛掛委買單手法間接影響股價，影響投資人對股價資訊的判斷、決策，去製造樂陞股價交易活絡的表象，總共操盤的金額約六億元。