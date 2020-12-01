施政滿意度 新北桃園並列第一

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
新北市長侯友宜(左)、桃園市長鄭文燦（右）。 記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜(左)、桃園市長鄭文燦（右）。 記者潘俊宏／攝影

「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，在「地方政府施政滿意度」民調上，新北市與桃園市均達78%，領先所有縣市，並列第一；新竹市76.1%居第三；台南市與花蓮縣的滿意度都是74.6%，並列第四。

值得一提，新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦分別為藍綠兩黨的明日之星，同時也是角逐2024總統的熱門人選；兩人均在地方政府施政滿意度上名列前茅，且是完全相同的分數，倍受矚目。

新北市長侯友宜昨天受訪時表示，每項調查一定有很多必須要檢討的地方，不管是前面的名次或是哪些不足的地方，都可以藉著調查的分析好好來檢討自己的城市，怎麼做會做得更好，「這才是我要努力的方向」。無論是好還是壞，都必須要虛心接受，努力做好市政。

鄭文燦則表示，執政不可能100天、一年就有成果，而是須透過不斷的累積，像是桃園市的路平滿意度，在他執政第一年僅有三成，第三年上升到了七成，今年則一舉拿下內政部營建署市區道路考評全國第一，顯現不斷努力就可以看到成果。

侯友宜 鄭文燦 地方政府 內政部 民調

延伸閱讀

因應美豬入台 鄭文燦：桃園已做好準備

丁怡銘就訊特權？ 侯友宜：部分過程應公開透明

桃園幸福指數六都第一 鄭文燦：執政要接地氣

新北施政滿意第一、幸福指數15名 侯友宜：虛心檢討

相關新聞

施政滿意度 新北桃園並列第一

「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，在「地方政府施政滿意度」民調上，新北市與桃園市均達78%，領先所有縣市，並列第...

嘉市大黑馬 勇奪冠軍

經濟日報與台灣人壽昨（30）日舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」發布記者會，嘉義市成本次調查大黑馬，以幸福指數...

影／嘉義市為最「幸福城市」 黃敏惠哽咽：榮耀屬市民

經濟日報與台灣人壽共同主辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」今公布結果，嘉義市在市長黃敏惠帶領下，勇奪全台幸福城市...

經濟日報幸福指數調查 高市府：調查時市長剛上任

經濟日報「2020縣市幸福指數大調查」公布結果，高雄排名第17，僅贏過雲林縣、基隆市、嘉義縣。高雄市新聞局長董建宏表示，...

幸福城市嘉義奪冠 黃敏惠盼打造「全民共享」宜居城市

經濟日報今公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，並邀請各縣市首長齊聚一堂。此次幸福指數調查中，由嘉義市以黑馬之姿...

竹縣幸福指數全國前五名 楊文科：要讓縣民睡覺都會笑

經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，今天公布最新調查結果，新竹縣拿下幸福縣市的第五名。...

桃園幸福指數六都第一 鄭文燦：執政要接地氣

經濟日報與台灣人壽今天舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，其中桃園市在縣市幸福指數大調查以64.74分獲得第3...

幸福指數全國第二超越六都 林智堅：持續創造幸福

經濟日報與台灣人壽共同主辦的「2020縣市幸福指數大調查」今公布結果，新竹市以68.23分幸福指數排名第二，連續五年來保...

新北施政滿意第一、幸福指數15名 侯友宜：虛心檢討

經濟日報與台灣人壽今天舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，其中新北市在縣市幸福指數拿到第15名，地方政府施政滿...

經濟日報公布2020縣市幸福大調查 嘉義市黑馬之一奪冠

經濟日報今公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，並邀請各縣市首長齊聚一堂。此次幸福指數調查中，由嘉義市以黑馬之姿...

熱門新聞

不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

影／今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

中天假處分案下午開庭 NCC主委：52台可能變空頻

留英20多歲女學生確診仍登機返國 指揮中心研議要罰

鄭麗文批立院用國家機器護這兩人：民進黨比豬內臟還臭

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。