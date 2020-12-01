施政滿意度 新北桃園並列第一

「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，在「地方政府施政滿意度」民調上，新北市與桃園市均達78%，領先所有縣市，並列第一；新竹市76.1%居第三；台南市與花蓮縣的滿意度都是74.6%，並列第四。

值得一提，新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦分別為藍綠兩黨的明日之星，同時也是角逐2024總統的熱門人選；兩人均在地方政府施政滿意度上名列前茅，且是完全相同的分數，倍受矚目。

新北市長侯友宜昨天受訪時表示，每項調查一定有很多必須要檢討的地方，不管是前面的名次或是哪些不足的地方，都可以藉著調查的分析好好來檢討自己的城市，怎麼做會做得更好，「這才是我要努力的方向」。無論是好還是壞，都必須要虛心接受，努力做好市政。

鄭文燦則表示，執政不可能100天、一年就有成果，而是須透過不斷的累積，像是桃園市的路平滿意度，在他執政第一年僅有三成，第三年上升到了七成，今年則一舉拿下內政部營建署市區道路考評全國第一，顯現不斷努力就可以看到成果。