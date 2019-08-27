Wargaming公布更多《戰艦世界》潛水艇細節 蘇聯、日本也將參戰

先前確定將在《戰艦世界》加入潛水艇之後，Wargaming稍早在Gamescom 2019進一步公布更多潛水艇特色，以及未來發展規劃。

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在先前公布消息裡，Wargaming確認將會加入美國海軍 (US Navy)，以及德國海軍 (German Kriegsmarine)所屬潛水艇，而在此次公布消息中更確認加入蘇聯所屬潛水艇，具體細節如下：

美國：Cachalot (VI階)，Salmon (VIII階)及Balao (X階)

德國：U-69 (VI階)，U-190 (VIII階)和U-2501 (X階)

蘇聯：S-1 (VI階)，L-20 (VIII階)和K1 (X階)

獲得加入Super Test Phase的玩家，在未來幾週內即可透過封測實際體驗潛水艇遊玩模式，同時預計在今年秋季登場的限時PvP活動試玩。

此外，Wargaming也確定未來將會持續加入更多國家所屬潛水艇，而日本預期將會是遊戲中準備加入潛水艇的國家。

以海戰歷史來看，潛水艇的出現大幅改變海戰戰略模式，至今更是所有海戰規劃中扮演重要戰術應用武器，甚至成為可逆轉戰局的關鍵所在，因此成為《戰艦世界》推出以來，許多玩家一直期待加入艦種。

雖然潛水艇可以透過發射魚雷攻擊船艦，並且可在氧氣充足情況下潛入海底隱匿身影，讓敵方船艦難以偵測，但相對在移動速度與生命值相對較短，因此如何運用潛水艇特性改變戰局，將成為玩家遊玩重點。

潛水艇的獨特性及全新能力讓玩家能對敵方發動突襲，而且不太會被大多數的攻擊所影響到。然而潛水艇的速度相對比較緩慢而且生命值也比較短，指揮官們需要設想周全的使用潛水艇的獨特機制、維持良好定位及熟悉作戰環境來掌控戰局。

在先前說明中，Wargaming表示因為潛水艇運作模式與一般船艦不同，攻擊形式也明顯不同，例如怎麼在遊戲中呈現潛水艇潛入海底時，透過水聽器 (hydrophone)、聲納 (sonar)確認敵方船艦位置，並且在遊戲中避免潛水艇發動奇襲攻擊影響強度平衡。

因此在此次設計中，Wargaming不僅讓潛水艇在潛入海底時，將無法直接確認敵方船艦位置，僅能透過水聽器等設備進行探測，同時也讓潛水艇移動與生命值弱化，並且讓驅逐艦等船艦增加可偵測潛水艇功能，甚至可透過迫擊砲、深水炸彈等武器攻擊潛水艇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》