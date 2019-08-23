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SIE推出《魔物獵人 世界 Iceborne Master Edition》遊戲主機同捆組

2019-08-23 15:03楊又肇

隨著CAPCOM公布《魔物獵人 世界》DLC內容「Iceborne」實機遊玩宣傳影片，索尼互動娛樂稍早也確認將推出包含《魔物獵人 世界 Iceborne Master Edition》數位下載版，以及PlayStation 4 Pro遊戲主機在內的限量同捆組，預計在今年9月6日推出。此外，索尼互動娛樂與Bigben Interactive合作開發的單邊頭戴式通話耳機BIGBEN，同樣也會在9月6日開始提供。

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《魔物獵人 世界 Iceborne》將遊戲舞台帶到遭冰雪封鎖的永霜凍土，同時在嚴寒氣候中依然存有獨特生態系統，其中包含會使用凍結冷氣、並且上方抓取獵物的霜翼風漂龍、可在厚雪中自由行走的冰魚龍、以及可冰封萬物的古龍冰呪龍等。

而此次推出的遊戲主機限量同捆組，將包含《魔物獵人 世界 Iceborne Master Edition》數位下載版，以及內建1TB硬碟儲存容量的PlayStation 4 Pro遊戲主機，另外也會附上限定特典外觀裝備「結雲」系列，以及以「冰呪龍」為主題的動態佈景內容。

至於與Bigben Interactive合作開發的單邊頭戴式通話耳機BIGBEN，則提供可調整音量、麥克風獨立開關，並且配合麥克風可270度旋轉特性，讓此款耳機可對應左耳或右耳配戴使用。

建議售價部分，《魔物獵人 世界 Iceborne Master Edition》遊戲主機限量同捆組將以新台幣12980元開放銷售，而單邊頭戴式通話耳機BIGBEN則以新台幣590元價格上市，兩款產品都會在今年9月6日開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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