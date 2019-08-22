NVIDIA遊戲串流服務GeForce Now擴大支援各類Android裝置

NVIDIA今年在GTC 2019期間宣布成立GeForce Now聯盟 (GeForce Now Alliance)，並且與日本Softbank、韓國LG U+電信業者進行合作，藉由導入RTX伺服器資源，讓GeForce Now雲端串流遊戲服務加速普及。

稍早於科隆Gamescom 2019活動中，NVIDIA更宣布將於北加州與德國啟用RTX伺服器資源，未來也會在更多地區啟用，藉此對應更多線上串流遊玩需求。另外，NVIDIA也確認將使GeForce Now服務進駐Android平台，讓更多玩家可藉由GeForce Now遊玩遊戲。

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目前GeForce Now依然處於beta測試階段，但目前已經可以支援Windows PC、Mac裝置，以及NVIDIA Shield系列裝置使用，此次擴大加入支援所有Android裝置，意味此項服務將能讓更多玩家使用遊玩。

根據NVIDIA說明，目前GeForce Now服務已經在Windows PC、Mac與NVIDIA Shield系列裝置提供超過1000款遊戲作品，並且累積超過3000萬小時的串流遊玩時間。在接下來加入支援的Android平台中，玩家可以透過藍牙方式連接控制器，以串流方式遊玩GeForce Now服務收錄遊戲作品。

事實上，以NVIDIA Shield系列裝置原本就是以Android為基礎打造，意味GeForce Now服務支援Android平台並沒有太大問題，只是在串流遊玩模式並不支援觸控螢幕操作，無法像最早的Shield，或是後來以Android TV形式打造的Shield TV均搭載遙控器操作介面，因此此次擴大支援各類Android裝置遊玩，玩家依然需要透過藍牙連接控制器才能遊玩。

而擴大支援各類Android裝置使用，代表GeForce Now服務將可與數量超過20億台的Android裝置連接，藉此增加此項服務使用比例，甚至可以對應三星、LG在內高階手機遊玩，同時也能搭配Shield控制器、Razer Raiju Mobile、Steelseries Stratus Duo，或是Glap Gamepad等控制器遊玩。

此外，NVIDIA也宣布在北加州與德國啟用RTX伺服器資源，讓當地的GeForce Now服務能以更穩定形式運作。

目前GeForce Now服務仍以beta形式提供測試使用，同時也僅先在美國、歐洲等地區運作，暫時尚未確認實際轉為正式服務時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》