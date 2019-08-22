重新打造的《決勝時刻：現代戰爭》將於PS4開啟Alpha 2V2模式測試

Activision宣布，由旗下Infinity Ward團隊製作的《決勝時刻：現代戰爭 (Call of Duty: Modern Warfare)》，將於PlayStation 4平台展開Alpha 2V2模式測試，遊戲則預計在10月25日於PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台的Battle.net服務發行。

分享 facebook

此次推出的《決勝時刻：現代戰爭》，基本上是以2007年推出版本以同名形式打造，並且延續系列作品設定，但加入諸多全新設計。

在Gamscom 2019期間，Activision宣布將於PlayStation 4平台開放《決勝時刻：現代戰爭》Alpha 2V2模式測試，並且提供包含「STACK、KING」、「SPEEDBALL」、「DOCKS」與「PINE」在內5張地圖內容。

至於遊戲則預計在10月25日於PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台的Battle.net服務發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》