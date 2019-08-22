CAPCOM釋出《魔物獵人 世界》DLC內容「Iceborne」實機遊玩宣傳影片

CAPCOM在Gamescom 2019釋出預計在9月6日推出的《魔物獵人 世界》DLC內容「Iceborne」實機遊玩宣傳影片，其中更可看見此次封面魔物「冰咒龍」實際面貌。

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此次更新將遊戲舞台帶到遭冰雪封鎖的永霜凍土，同時在嚴寒氣候中依然存有獨特生態系統，其中包含會使用凍結冷氣、並且上方抓取獵物的霜翼風漂龍、可在厚雪中自由行走的冰魚龍、以及可冰封萬物的古龍冰咒龍等。

另外，此次釋出內容也同時可看見包含碎龍、硫斬龍、冰牙龍等魔物身影。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》