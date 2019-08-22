小島秀夫公開《死亡擱淺》實際遊玩影片 公布更多遊戲相關內容

預計在11月8日推出的《死亡擱淺 (Death Stranding)》，稍早由製作人小島秀夫於Gamescom 2019開展前夜活動Opening Night Live中，釋出包含以「MAMA」、「Bridge Baby」在內宣傳影片，同時也」釋出實機遊玩影片。

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《死亡擱淺》是小島秀夫離開KONAMI之後，攜手索尼互動娛樂於PlayStation 4平台打造平台獨佔遊戲，並且邀請美劇《陰屍路》知名演員Norman Reedus等人擔任角色演出。

在此次釋出影片中，分別由Margaret Qualley飾演角色「媽媽 (MAMA)」詮釋與遊戲中嬰兒之間的羈絆，而第二組影片則詮釋Norman Reedus飾演的角色Sam Bridges對嬰兒所感到疑惑，同時也呈現嬰兒在遊戲中代表世界生死，強調玩家在遊玩過程中與嬰兒之間重要關係。

另外，小島秀夫也展示遊戲實際遊玩影片，讓玩家可以一窺遊戲實際遊玩要素，其中包含遊戲操作介面，以及嬰兒受到衝擊而哭鬧時，玩家必須透過進一步的互動操作來安撫嬰兒的玩法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》