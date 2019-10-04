親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情

銅鑼灣站被人縱火 港鐵19站關閉

我國集遊法也禁戴面具？藍委痛批 徐國勇回應了

屬於你的文青登山主義：全台６大超夯IG打卡登山點！

2019-10-04 22:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

全台最夯六大IG打卡登山

NO.1 合歡山

▲台灣IG打卡登山點-合歡主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣IG打卡登山點-合歡主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

身為百岳之一的合歡山，擁有適合登山新手和壯麗風景的兩項最大特色，合歡山可以說是共同的回憶。一般合歡山登山行程約需兩天，登山第一天可選擇在小溪營地過夜，伴隨著合歡山滿天星空迷人又浪漫。合歡山是很多登山客第一座挑戰的百岳，原因就在於難度不高且擁有開闊風景。站在山頭頂端，你就是隻翱翔天際的老鷹。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.2 阿里山

▲台灣IG打卡登山點-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣IG打卡登山點-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

阿里山的名氣響亮國外登山界，說到阿里山，可能是兒時的登山回憶，更是台灣的代名詞。阿里山擁有豐富的林態系統，壯觀的神木群和舒適好走森林登山步道。壯觀的雲海和登山小火車更是僅只於此可以看到的風景。清早趕在太陽出來前，坐上小火車一路開往山頂欣賞美麗日出，難忘的景致讓人心中登山魂燃燒，更被評比為生為台灣人必做的事情之一。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.3 太平山

▲台灣IG打卡登山點-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣IG打卡登山點-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

太平山為宜蘭山區保持完好的森林景觀區，高大的樹木和豐富的林相讓人不禁享受其中。太平山風景區有規劃良善的森林登山步道，瀑布和廢棄的山林火車道是另外一大賣點，喜歡攝影的登山客當然不能錯過這如夢幻般的場景，甚至學生畢業學士照和婚紗照都在這邊拍攝，美麗景觀創造無數回憶。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.4 玉山

▲台灣IG打卡登山點-南投玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣IG打卡登山點-南投玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

最能代表台灣的山，同時也是東北亞第一高峰的玉山，不要以為山高就和網路脫節，玉山的登山客IG打可數可是衝到五千五左右，全因這座山實在太有名氣，也更是許多都登山人人生清單中必完成的事情之一，但偷偷告訴你有件好消息，其實攀登玉山並沒有想像中的困難，跟著專業的登山團隊，調節體力與毅力，你也可以進入山林擁抱之中，站上登山人生的最高點。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.5 司馬庫斯

▲台灣IG打卡登山點-新竹司馬庫斯部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣IG打卡登山點-新竹司馬庫斯部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

司馬庫斯原本是一座隱藏在山林中與世隔絕的原住民部落，更是台灣最晚通電的高山部落，因此曾被稱為『黑色部落』，過去因為距離遙遠且不易抵達，長期以來鮮少有人造訪。近年來豐富的山林和特殊的生活環境吸引許多旅人造訪，已成為最具特色的高山部落之一。認識司馬庫斯最好的方式是跟隨當地專業登山嚮導，鉅細靡遺的認識這裡的一景一物，在山上露營睡一晚，享受原始部落的美麗與感動。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.6 嘉明湖

▲台灣IG打卡登山點-嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣IG打卡登山點-嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

除了玉山之外，另一個座能打動登山者心靈，同時也是登山人必挑戰的項目之一，就是台東的嘉明湖。嘉明湖又名天使的眼淚，屬於難得的高山湖泊，湛藍的湖水在陽光照射下閃閃發光，迷人又魔幻的景致。攀登嘉明湖的難度較高，建議跟隨專業登山團隊，經過層層關卡，當你站在山頭向下望時，一切的辛苦都值得，你擁有的是無價的生命體驗。

以上這幾個點你完成了幾個呢？IG打卡的登山潮流襲捲世代，身為一個文青，要怎麼玩出最深度最新潮的登山玩法？跟著達人一起來去登山健行、IG打卡點完成登山目標吧，新的登山打卡點正等著你創造呢！

想知道更多登山健行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

登山IG合歡山

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

超好拍！台灣10大超猛建築設計　愛攝影的絕對不能錯過！

2019-09-30 10:00

把握暑假的尾聲！ 全台「八月旅遊活動月曆」從北到南都好玩

2019-08-08 09:03

夏日賞花拍仙照！3處金黃色向日葵花海美翻了

2019-07-25 20:00

【懶人包】沁爽一夏！北中南東SPA渡假村、溫泉飯店泳池最強特輯！

2019-07-30 12:41

【懶人包】哇！滑水道！全台3間在房間就能玩滑水道的汽車旅館

2019-07-26 11:57

農曆七月出遊不用怕！台灣農曆七月活動×鬼月限定玩法

2019-07-14 22:00

夏日消暑活動10路線！暑假登山乘涼×玩水景點推薦

2019-07-12 09:00

放暑假啦！ 北台灣必去3大「冒險童話」樂園 不藏私大公開

2019-07-02 12:15

夏天消暑踏青正夯！７條夏日健行入門路線推薦

2019-05-17 10:01

大台北親子出遊好去處！ 2019旅遊景點推薦懶人包

2019-04-12 11:17

投入大自然！ 全台「十大露營區」景點推薦 新手老手都要看

2019-04-01 11:03

【懶人包】北+南台灣 10處旋轉木馬帶你回到童年時光

2018-10-15 12:02

一間都沒去過別說你是星巴克迷！盤點全台必去的星巴克特色門市

2019-06-16 12:00

無敵海景、擺盪天際..全台８處「特色鞦韆」網美系景點 宜蘭、花蓮打卡最熱門！

2019-05-28 18:00

畢業旅行就看這篇了！夥伴們到台灣四極點畢旅環島去

2019-05-16 11:00

全台免裝備露營TOP7推薦！新手也能體驗的免裝備露營區

2019-02-09 10:00

台灣十大魅力島你去過幾個？ 好吃好玩一次報你知！

2018-11-15 13:45

夏天露營趣「全台十大露營景點」 滿天星斗讓人沉醉

2018-08-18 10:00

脫單大作戰！盤點2018全台13 間「最靈驗月老廟」(下)

2018-08-17 00:00

6條消暑親山步道 「小溪從腳邊流過」好清涼

2018-07-29 06:57

「全台獨木舟」景點特輯：沁涼感十足 刺激的熱門體驗！

2018-07-28 09:00

全台12大親子飯店出爐 「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 12:30

說走就走！20條台灣好玩的私藏路線(下)

2018-06-16 09:00

說走就走！20條台灣好玩的私藏路線(上)

2018-06-15 08:00

想玩點不一樣的？5特色主題公園讓孩子開心玩

2018-06-09 22:00

單車達人私藏！全台最美的自行車步道大公開

2018-06-09 16:30

【懶人包】全台14條「行山健行」路線分級攻略

2017-12-10 11:06

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

新打卡熱點 合興車站蒸汽小火車 裝置藝術「愛的小傘」

2019-09-14 11:42

棧貳庫旋轉木馬 中秋節浪漫回歸

2019-09-13 09:14

中秋賞月還可拍美麗星空 中原大學天文台今晚開放

2019-09-13 08:04

帶你悠遊漫步９條台灣最美的綠色隧道

2019-07-24 11:38

2019暑假限定打卡點！Rody、史迪奇、玩具總動員、漫威快閃店 必拍亮點和必敗周邊大公開

2019-07-24 08:01

上帝部落、少女的故鄉！全台８處「原住民部落」特色旅遊行程

2019-07-16 11:33

暑假人氣特展！ 全台２６個超好拍「主題特展&限定店」 網美網帥必打卡懶人包

2019-07-15 22:55

暑假帶你這樣玩！全台「七月旅遊活動月曆」大人小孩玩得盡興

2019-07-05 09:00

全台6大共融式遊樂場！來趟親子省錢小旅行

2019-07-04 15:02

好買好逛又好吃！ 特選北部、中部「Outlet」洗版IG打卡點

2019-07-01 10:31

比宮崎駿更夢幻！ 朝聖老街裡的電影場景

2019-06-23 12:00
看更多

熱門文章

宜蘭南方澳跨港大橋驚傳倒塌 20多人受傷

2019-10-01 09:57

國道3號北上鶯歌到土城路段 大雨釀連環車禍全線封閉

2019-09-28 15:28

影／桃機首度查獲活體狐獴寶寶 吃奶模樣超可愛

2019-09-28 10:40

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 10:30

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 19:00

博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

2019-09-30 12:31

20年南方澳大橋崩塌 網友：太離譜！才蓋多久會斷這樣

2019-10-01 10:30

日宣布颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 10:56

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

2019-09-27 17:37

多項交通新制今上路 小心挨罰

2019-10-01 10:20

獨／米塔來襲！百貨白天營業　LV、香奈兒堅持「員工放假」霸氣空櫃不營業，網友讚爆！

2019-09-30 14:58

飯店食宿0元再加碼！ 身份證有「Q、I、P」三碼快衝 嘉義、雲林人通通受惠

2019-09-25 13:49

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 09:30

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 12:31

紓解交通壅塞！國道1號桃園交流道拓寬

2019-09-29 21:30

全台最美南迴公路草埔段年底通車 但這些用路人禁行

2019-09-25 17:00

2000株夜光花海超夢幻！花蓮「太平洋花彩節」10/11登場，9大燈區打造最美夜花園

2019-10-01 23:28

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

新北三重主場狂灑花 寶可夢抓不停

2019-10-03 15:00

星宇航空制服遭網酸「太佛系」　太空灰？道姑灰？引論戰

2019-10-02 17:19

中颱米塔襲台今影響最劇 航班異動一次看

2019-09-30 11:13

影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 14:00

更新中／米塔來襲　北部百貨全都正常營業，只有這間霸氣宣布今天不開！

2019-09-30 08:52

劍湖山世界擴大優惠！ 國慶四天連假身分證號「1」、「0」入園只要299

2019-10-01 19:15

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 08:35

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 17:00

米塔颱風今晚影響最劇烈！全聯這幾家門市提早於下午六點打烊

2019-09-30 15:11

2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 21:30

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 11:10

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 19:00

新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 19:29

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 22:51

7-ELEVEN聯名店又來了！台灣限定「米奇與好朋友主題店」好拍又好買

2019-10-03 14:46

阿根納造船廠9/27亮起來！正濱漁港化身「海上美術館」期間限定到11月必衝

2019-09-25 13:31

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 14:00

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

機捷車廂能吃東西？　桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top