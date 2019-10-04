屬於你的文青登山主義：全台６大超夯IG打卡登山點！

全台最夯六大IG打卡登山點

NO.1 合歡山

▲台灣IG打卡登山點-合歡主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

身為百岳之一的合歡山，擁有適合登山新手和壯麗風景的兩項最大特色，合歡山可以說是共同的回憶。一般合歡山登山行程約需兩天，登山第一天可選擇在小溪營地過夜，伴隨著合歡山滿天星空迷人又浪漫。合歡山是很多登山客第一座挑戰的百岳，原因就在於難度不高且擁有開闊風景。站在山頭頂端，你就是隻翱翔天際的老鷹。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.2 阿里山

▲台灣IG打卡登山點-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

阿里山的名氣響亮國外登山界，說到阿里山，可能是兒時的登山回憶，更是台灣的代名詞。阿里山擁有豐富的林態系統，壯觀的神木群和舒適好走森林登山步道。壯觀的雲海和登山小火車更是僅只於此可以看到的風景。清早趕在太陽出來前，坐上小火車一路開往山頂欣賞美麗日出，難忘的景致讓人心中登山魂燃燒，更被評比為生為台灣人必做的事情之一。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.3 太平山

▲台灣IG打卡登山點-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

太平山為宜蘭山區保持完好的森林景觀區，高大的樹木和豐富的林相讓人不禁享受其中。太平山風景區有規劃良善的森林登山步道，瀑布和廢棄的山林火車道是另外一大賣點，喜歡攝影的登山客當然不能錯過這如夢幻般的場景，甚至學生畢業學士照和婚紗照都在這邊拍攝，美麗景觀創造無數回憶。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.4 玉山

▲台灣IG打卡登山點-南投玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

最能代表台灣的山，同時也是東北亞第一高峰的玉山，不要以為山高就和網路脫節，玉山的登山客IG打可數可是衝到五千五左右，全因這座山實在太有名氣，也更是許多都登山人人生清單中必完成的事情之一，但偷偷告訴你有件好消息，其實攀登玉山並沒有想像中的困難，跟著專業的登山團隊，調節體力與毅力，你也可以進入山林擁抱之中，站上登山人生的最高點。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.5 司馬庫斯

▲台灣IG打卡登山點-新竹司馬庫斯部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

司馬庫斯原本是一座隱藏在山林中與世隔絕的原住民部落，更是台灣最晚通電的高山部落，因此曾被稱為『黑色部落』，過去因為距離遙遠且不易抵達，長期以來鮮少有人造訪。近年來豐富的山林和特殊的生活環境吸引許多旅人造訪，已成為最具特色的高山部落之一。認識司馬庫斯最好的方式是跟隨當地專業登山嚮導，鉅細靡遺的認識這裡的一景一物，在山上露營睡一晚，享受原始部落的美麗與感動。

全台最夯 六大IG打卡登山點

NO.6 嘉明湖

▲台灣IG打卡登山點-嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了玉山之外，另一個座能打動登山者心靈，同時也是登山人必挑戰的項目之一，就是台東的嘉明湖。嘉明湖又名天使的眼淚，屬於難得的高山湖泊，湛藍的湖水在陽光照射下閃閃發光，迷人又魔幻的景致。攀登嘉明湖的難度較高，建議跟隨專業登山團隊，經過層層關卡，當你站在山頭向下望時，一切的辛苦都值得，你擁有的是無價的生命體驗。

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