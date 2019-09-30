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超好拍！台灣10大超猛建築設計　愛攝影的絕對不能錯過！

2019-09-30 10:00ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：pp.313

前陣子高雄的世界最大單一屋頂劇院 ─ 衛武營國家藝術文化中心.，榮登美國<時代Time>雜誌評選為2019年世界最佳參訪景點，獨特的外觀造型.，讓衛武營從規劃興建到完工都備受全球矚目。其實除了衛武營之外.，台灣還有很多隱藏在都市中具有設計感的建築物，吸引許多網友前去拍照朝聖，ReadyGo蒐集了全台10個特色建築，快看看還有哪些吧！

一森原

一森原是由建築美學大師李天鐸設計的，外觀具有波浪般的視覺美感，利用視覺效果創造出波浪在移動的印象，以休閒生活為前提打造媲美飯店的度假宅，從大眾池SPA、主題風呂、天然溫泉、Lounge Bar等應有盡有，甚至還有社區專屬餐廳，不用出門就能擁有渡假般的享受，住在這裡會不想出門上班吧！

圖/IG@wind8894
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│地址：新北市淡水區中正路二段34-48號

富富話合

日本建築師平田晃久設計的富富話合，採用花崗岩鋪設外觀，以方塊堆疊出交錯的露台、陽台，大量的斜屋頂立面讓光影產生更多錯落變化，創造出自然風向流動。12層樓高的建築外觀不斷退縮，使得每層樓的平面配置皆不同，是一棟充滿趣味與生活質感的建築。

圖/IG@molly888666
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圖/IG@jacqueline_1116
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│地址：台北市中山區中山北路二段27巷5-1號

陶朱隱園

「陶朱隱園」順時針4.5度向上旋轉的藝術外觀，曾獲得美國CNN評選為2016全球九大城市地標之一，並且是唯一入選的住宅建築，更是全台首座垂直天際的綠建築，每戶都有不受樓板遮蔽的大面積露台，因此戶戶都能種樹，號稱會「吸碳」的森林建築。

圖/IG@xdccandcc
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圖/IG@abizai.tw
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│地址：台北市信義區松高路68號

砳建築

這座以基隆河的鵝卵石為設計靈感的商辦大樓，是台灣獨一無二的弧型水晶地標建築，更獲得國際最佳辦公大樓建築優勝獎，走在南港的路上，很難不注意到它，也因為外觀與神隱少女裡的無臉男極為相似，引起網友來拍照打卡朝聖。

圖/IG@frank.0915
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圖/IG@chinling_kuo
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│地址：台北市南港區重陽路477號

台中國家歌劇院

台中國家歌劇院擁有世界獨創的曲牆工法，以「美聲涵洞」的概念，採用曲牆、孔洞與管狀等別具一格的設計，放眼望去看到的皆是弧形曲線與流動延伸感，幾乎沒有任何90度角，無柱無牆的建築體，因為高難度的特殊工法，使得歌劇院工程在建造過程中困難重重，號稱全球最難蓋的建築。

圖/IG@bb211019
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圖/IG@g_______v_______g
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│地址：台中市西屯區惠來路二段101號

向山遊客中心

向山遊客中心由兩個互相咬合的、圓潤的L形建築體組成，環形水池圍繞在建築物周圍.，從空中俯瞰，像是用雙手環抱著日月潭，斜坡型的屋面設計與地面連為一體.，順著蜿蜒的小路，從每個不同的角度看過去.，都可以欣賞到不同的景色，爬上斜坡到屋頂上更可以將周圍的美景盡收眼底，

圖/IG@erica_peng
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圖/IG@mianguopapa
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│地址：南投縣魚池鄉中山路599號

臺南市鹽埕圖書館

鹽埕圖書館外觀以書本的堆疊形式象徵知識的結晶體，呼應圖書館及鹽埕地方特色；館內還有高達三層樓的大階梯和書牆，屋頂是透明的格狀玻璃，採光十分良好，找個喜歡的位子坐下，翻閱著手裡的書本，為自己提升了幾分知性氣質。

圖/IG@ruandkiwi_girls
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圖/IG@xuan86315
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│地址：台南市南區新和東路51號

衛武營國家藝術中心

衛武營國家藝術中心榮登Time列出的2019全球百大景點，以衛武營都會公園內的榕樹群為靈感，將枝椏糾結、根鬚盤錯的老榕樹群印象，轉化為流線型的外觀和流暢的弧度，8000多片不規則金屬鋼板交織形成從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂建築，充滿了前衛、現代感，猶如一個巨型藝術品。

圖/IG@matsuo520
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圖/IG@pp.313
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│地址：高雄市鳳山區三多一路1號

中鋼總部大樓

中鋼總部大樓採鋼構構造，地上樓高29層、地下4層，整棟建築以四個方形量體中間夾著軸心所構成，量體以八層樓為單位扭轉 12.5 度，形成動態的幾何形體，外觀上則採用玻璃帷幕設計，鑽石切面形狀的雙層帷幕牆營造出最佳自然光線及良好通風，屋頂還設置太陽光電板，有抗輻射、節能、降低交通噪音等優點，是一座友善的高層綠建築。

圖/IG@nestorness
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圖/IG@bear__714__
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│地址：高雄市前鎮區成功二路88號

果貿社區

果貿社區早期是海軍眷村，總共有13棟大樓，其中的兩棟半圓弧形的蜂巢式建築結合因神似香港的建築風格而聲名大噪，又被稱之為「高雄小香港」。當初為了因應大量的人口，特別將建築設計成像是洋蔥一樣的同心圓社區，裡面的食衣住行育樂.，諸如理髮廳、巷弄小吃、洗衣店和市場等等，凡是你想像的到的都有.，就好比一個小型社會，生活機能相當齊全.。

圖/IG@benson2130
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圖/IG@hsiang__0905
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│地址：高雄市左營區果峰街3巷 92號

延伸閱讀>>老屋控看過來！老宅翻新旅店、老屋咖啡廳＆景點懶人包推薦

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