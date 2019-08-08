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把握暑假的尾聲！ 全台「八月旅遊活動月曆」從北到南都好玩

2019-08-08 09:03FunTime旅遊比價

暑假已經過了一半，全台灣從北到南也有許多活動正熱熱鬧鬧的展開，從熱血的音樂祭到歷史悠久的民俗活動，內容可說是非常的豐富！今天小編整理了全台灣八月份最熱們的活動，不管是要家庭同樂、朋友出遊還是自己來個小旅行都非常適合。

2019新北市貢寮國際海洋音樂祭（8/30～9/1）

2019新北市貢寮國際海洋音樂祭。 圖/IG, _cyw_715
2019新北市貢寮國際海洋音樂祭。 圖/IG, _cyw_715
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北台灣最盛大的年度大型海洋音樂祭之一的貢寮海洋音樂祭即將在八月底隆重登場啦，這次音樂祭共設置了「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台，並且邀請了87組表演團體接連開唱，包括了頑童MJ116、吳青峰以及麋先生、化學猴子、八三夭、美秀集團、老王樂隊、Tizzy Bac等，還有泰國的Big Ass、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐等知名團體演出。在八月這個暑假的尾聲，就用音樂來做個美好的ending吧！

日期：2019/8/30～2019/9/1

地點：新北市貢寮區福隆里興隆街40號

2019花蓮金針花季（8/3～9/15）

花蓮金針花季。 圖/IG, september__5
花蓮金針花季。 圖/IG, september__5
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說到金針花的故鄉，大家第一個聯想到的非花蓮的赤科山與六十石山莫屬了，每年只要到8月，摇曳多姿的金針花將佈滿整片山頭，百花齊放的震撼美景讓看過的人都難以忘懷！

花蓮金針花季。 圖/IG, september__5
花蓮金針花季。 圖/IG, september__5
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今年政府除了大力推展觀光農業外，也積極的輔導花農培育安全、無硫的金針食品，所以來到花蓮金針花季，除了欣賞美麗的金針花，也可以來一場深度的金針美食之旅呦。

日期：2019/8/3～2019/9/15

地點：花蓮縣富里鄉六十石山、花蓮縣玉里鎮赤科山

2019雞籠中元祭（8/1～8/30）

2019雞籠中元祭。 圖/IG, reece.photography.tw
2019雞籠中元祭。 圖/IG, reece.photography.tw
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從清朝就開始的雞籠中元祭，是觀光局制定的十二項重要節慶活動之一，原先是為了紀念清朝時期泉州人及漳州人引發大規模械鬥而犧牲的亡者們。演變至今除了原先的中元超渡、普施孤魂幽靈等傳統祭典儀式外，也結合了許多文化創意的元素，不僅會舉行藝文特展，更邀請了國內外知名團隊參與演出，是今年八月不可錯過的活動之一。

日期：2019/8/1～2019/8/30

地點：基隆市 安樂區 樂一路76巷37號

2019頭城搶孤民俗文化活動（8/29）

頭城搶孤。 圖/IG, ljleh.16
頭城搶孤。 圖/IG, ljleh.16
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「搶孤」是台灣歷史悠久的民俗活動之一，在中元節的普渡後，人們會將祭祀的供品提供民眾搶奪，有人說這是為了娛樂眾家先靈，扮演搶食的餓鬼；也有另一種說法是以搶奪祭品，來嚇退那些流連忘返的亡魂。而宜蘭的頭城搶孤是目前全台灣最大的搶孤活動，主辦單位會以福杉製成高約十一公尺，寬約八公尺的孤棧，並開放民眾一同報名參與搶孤，另外也有放水燈，北管鬥陣等活動，是個極富傳統與民俗文化的特色活動。

日期：2019/8/29

地點：宜蘭縣 頭城鎮 和平街105號

2019金門中秋博狀元餅（8/31～9/15）

(source by交通部觀光局)

博狀元餅已經在金門流傳超過三百年，是一個將骰子遊戲巧妙轉化成鼓勵進取功名，並了解古時科舉制度的的民俗活動。每一年的金門地區都會舉辦博狀元餅比賽，而且主辦單位也都會準備價值非凡的獎品，吸引許多國人一通共襄盛舉。

日期：2019/8/31～2019/9/15

地點：金門縣金城鎮北門里浯江街五十三號

2019第二十屆漫畫博覽會（8/1～8/5）

第二十屆漫畫博覽會。 圖/IG, hueiwen_lei
第二十屆漫畫博覽會。 圖/IG, hueiwen_lei
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台灣一直以來都有兩個最知名也最盛大的動漫活動，一個是寒假的動漫節，另一個就是暑假的漫畫博覽會了，漫博一年比一年盛大，去年更是突破了56萬人次的超高紀錄，而今年的漫博也結合了電玩展及玩具展，讓你一票就能暢遊全區，不僅如此，如果是購買預售票的朋友還能夠抽iPhone XS、Canon IXUS190隨身相機等大獎外，每日還有免費限量福袋，千萬不要錯過。

日期：2019/8/1～2019/8/5

營業時間：10:00～18:00

地點：台北世貿一館

第7屆台灣國際旅遊展－秋季旅展（8/23～8/26）

第7屆台灣國際旅遊展－秋季旅展。 圖/IG,jacky_801023
第7屆台灣國際旅遊展－秋季旅展。 圖/IG,jacky_801023
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去年有超過二十一萬人次參與的台北秋季旅展，即將於8/23日在世貿一館盛大舉行，這次的旅展集結國內外各大旅行社、知名飯店、渡假村、遊樂園等近百間廠商，還推出了Touch The Japan日本專區，讓喜愛日本的台灣民眾在旅展內就可以品嘗到道地的日本料理以及體驗許多特色的日本活動。這次旅展也將有許多廠商提供超多優惠的旅遊商品，有國內外旅遊計畫的朋友們千萬不要錯過。

日期：2019/8/23～2019/8/26

營業時間：10:00～18:00

地點：台北世貿一館

宜蘭童玩節（7/6～8/18）

宜蘭童玩節。 圖/交通部觀光局
宜蘭童玩節。 圖/交通部觀光局
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宜蘭童玩節至今已經舉辦了24年，今年總累積遊客人數更是突破了一千萬人次，也是全台灣暑假親子戲水的最佳景點之一，今年的童玩節邀請了許多國內外知名專業藝術團隊來表演，也在設施上作了許多新的突破及更新，不管是大朋友小朋友都能夠在宜蘭童玩節一起戲水享樂。

日期：2019/7/6～2019/8/18

營業時間：09:00～21:00

地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

看完是不是跟小編一樣非常的興奮呢，畢竟暑假只剩下一半，要好好把握接下來的時光，不管是想要去享受超嗨的音樂祭，還是來場深度的台灣傳統民俗活動之旅，八月份都是適合出遊的選擇。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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