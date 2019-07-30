【懶人包】沁爽一夏！北中南東SPA渡假村、溫泉飯店泳池最強特輯！

Shelly@ReadyGo

夏天玩水是消暑，冬季泡溫泉是享受。在安排出遊行程的同時，當然少不了飯店的泳池SPA，或是渡假村的園區設施，更別忘了溫泉！其實除了戲水，夏天也很適合泡溫泉，不但可以排毒、呵護肌膚、消除疲勞，還能達到身心放鬆、幫助睡眠的效果，ReadyGo蒐集了全台8家渡假村、泳池飯店、溫泉飯店，看完保證你想立馬出發輕旅行！

＃渡假村

日月潭晶園休閒渡假村

圖/日月潭晶園渡假村 分享 facebook

晶園休閒渡假村占地12公頃，腹地廣大、風光明媚，擁有都會區星級酒店所沒有的寬廣及綠意。8字型的露天泳池水深最深達170公分，一旁有以欄杆做區隔的兒童戲水區，小孩玩水之餘大人也能在旁邊游泳，池畔還有BAR提供各式飲料，遊完泳來杯冷飲再適合不過了。SPA水療池則是運用當地天然山泉水，吃飽飯後休息一下，泡個SPA暢通身心，晚上一定一夜好眠。 圖/日月潭晶園渡假村 分享 facebook

除了玩水，設施方面也有一般飯店所無法擁有的設備，包括大林國家登山步道（約2公里長）、環山自行車步道（約1公里長）、戶外卡拉OK、池畔烤肉區、香菇生態農場、賞螢步道、羽球場、星光露天吧、商務中心、露營區等等，多元化休閒設施加上百坪的綠色大草原，拋開世俗的煩囂，盡情享受與大自然的對話，步調十分愜意。 圖/日月潭晶園渡假村 分享 facebook

地址｜南投縣魚池鄉大林村金天巷70-1號

訂房連結｜日月潭晶園休閒渡假村快速訂房

＃泳池飯店

台中晶典酒店

圖/台中金典酒店 分享 facebook 圖/台中金典酒店 分享 facebook

氣派是我對台中金典酒店的第一印象，一進入大廳就被精緻的裝潢給吸引，除了會議室、閱覽區、運動健身中心之外，也設置了三溫暖、蒸氣室、按摩池等設備，SPA池雖然不大，但麻雀雖小五臟俱全，強力的水柱沖打在背上，疲勞瞬間消除。 圖/台中金典酒店 分享 facebook

空中恆溫游泳池位於15樓戶外，可以遠眺台中市區的景色，泳池也區隔了快速水道及自由練習區，游累了可以在一旁的躺椅上曬日光浴。

地址│台中市西區健行路1049號

訂房連結│台中金典酒店快速訂房

永豐棧酒店

圖/永豐棧酒店 分享 facebook

永豐棧酒店的泳池佈景，是我喜歡的設計風格，岸上採木質地板的設計，相較於磁磚較不濕滑。四周躺椅的其中一側種植了幾棵中東海棗樹，游完泳在樹蔭下休息，微風陣陣吹來，眼皮總會不自覺地閉上，想曬日光浴的人也可以到對岸沒有樹蔭的躺椅，設想十分周到，更貼心的是，永豐棧酒店還設計了兒童戲水池，非常適合親子。 圖/永豐棧酒店 分享 facebook

除了泳池，酒店內提供的設施相當多，三溫暖、撞球室、壁球室、兒童遊戲室等等，一整天都玩不完。

地址│台中市西屯區台灣大道二段689號

訂房連結│永豐棧酒店快速訂房

承億文旅-桃城茶樣子

圖/IG@sienna_0409 分享 facebook

桃成茶樣子有著全台少數的無邊際泳池，浸泡在沁涼的無邊際泳池，深淺相間的藍色磁磚，讓泳池更加湛藍，和藍天連成一線，是我看過最美的一幅畫。無邊際泳池晚上則是搖身一變成Sky Lounge，在爵士音樂與一杯調酒的引誘下，月光下的泳池映著星光點點 ，和朋友、愛人俯瞰嘉義夜景、輕鬆談笑，這個微醺的夜晚特別令人著迷。

延伸閱讀：【 嘉義住宿 】承億文旅 桃城茶樣子，媲美新加坡金沙酒店無邊際泳池

圖/IG@chenmitun 分享 facebook

地址│嘉義市東區忠孝路516號

訂房連結│承億文旅-桃城茶樣子快速訂房

承億文旅-墾丁雅客小半島

圖/承億文旅 分享 facebook

木質地板、綠栽盛放，充滿度假感的南洋風情泳池以及又細又軟的小沙灘，是承億文旅-墾丁雅客小半島的特色。喝著下午茶，慵懶地在一字排開的躺椅上擁抱陽光，看著孩子因堆沙堡而露出天真滿足的笑容，這種感覺幸福又愜意。 圖/承億文旅 分享 facebook

地址│嘉義市東區忠孝路516號

訂房連結│承億文旅-墾丁雅客小半島快速訂房

＃溫泉飯店

台中日光溫泉會館

圖/IG@coffee05012 分享 facebook

日光溫泉會館的溫泉水是碳酸氫納泉，又稱美人湯，PH值介於7-8之間，對肌膚有美容作用，而且沒有刺鼻的硫磺味，可以選擇寧靜的男女裸湯紓解身心，也可以帶著一家大小在戶外SPA大眾泡湯池談天說地、嬉戲，被太陽叫醒的早晨，不妨用泡湯開啟這美好的一天。 圖/台中日光溫泉會館 分享 facebook

地址│台中市北屯區東山路二段光西巷78號

訂房連結│台中日光溫泉會館快速訂房

娜路彎大酒店

圖/娜路灣大酒店 分享 facebook

娜路彎大酒店有著台灣首創鹽水系統戶外泳池，享受藍天白雲、日光浴之外，還能保養肌膚。泳池裡溶有澳洲進口的養生海鹽，不僅具活血通筋、強化新陳代謝的效果， 還能補充在運動中所流失的鹹分濃度，讓皮膚滑嫩細緻。(取自官網) 圖/娜路灣大酒店 分享 facebook

娜路彎大酒店的美人湯也是屬於碳酸氫鈉泉，水質清澈透明，無臭無味，同時含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等成分，泉水的溫度可以軟化角質，壓力可以改善血液循環不良的問題，浮力則可以舒緩關節、肌肉的不適，而SPA水療區也設置了水中滑水道，室內三溫暖更引進了負離子協和溫泉，大人泡湯放鬆，小朋友也能玩得盡興。 圖/娜路灣大酒店 分享 facebook

地址│台東縣台東市連航路66號

訂房連結│娜路彎大酒店快速訂房

關子嶺統茂溫泉會館

圖/關子嶺統茂溫泉飯店 分享 facebook

關子嶺統茂溫泉飯店位於山區，同時擁有諾大的心型泳池及特別的泥漿溫泉，兩種享受一次滿足。溫泉區分為戶外大眾區、室內裸湯區及個人湯屋，在戶外呼吸著清新空氣，感受山裡的舒適溫度，即便是夏天，泡起來也沒有不舒服的感覺。 圖/關子嶺統茂溫泉飯店 分享 facebook

內含豐富礦物質的泥漿溫泉，有去角質的作用，戶外區還有精油養生池、SPA水療池，一旁更設置了塗抹用的泥漿浴，是渡假休閒放鬆解壓的最佳選擇。

地址│台南市白河區關嶺里關子嶺28號

訂房連結│關子嶺統茂溫泉會館快速訂房

延伸閱讀>>【全台懶人包】欸！滑水道！全台特選3間在房間就能玩滑水道的汽車旅館

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」