【懶人包】哇！滑水道！全台3間在房間就能玩滑水道的汽車旅館

Shin@ReadyGo

出門旅遊就是要玩個盡興，就算白天行程走透透，晚上回到汽車旅館如果只能看電視睡覺還是覺得有點空虛，偶爾心血來潮想使用旅館設施又因為怕人擠人而打消念頭，難道住宿就要這樣將就嗎？那可不一定，ReadyGo嚴選了3家在房內就能玩滑水道、附帶按摩浴缸和泳池戲水的汽車旅館，除了適合親子旅遊住宿，也適合揮灑青春熱血，狂歡24小時不斷電！

＃LA VIE樂葳總裁行館—桃園

樂活（LOHA）、恣意（WILLFUL）、時尚（FASHION）是樂葳的三大經營理念，期望來到樂葳消費的客人能夠享受隨心所欲的優閒生活，不用走出房外就能使用泳池、滑水道和KTV等設備。依據不同的房型，配有不同的設施，除了最大特色—滑水道之外，也有高爾夫球果嶺、戶外戲水池及水療SPA等等可以選擇。此外，樂葳既是冠上總裁行館的名號，當然就得夠霸氣，他們總裁系列的房型坪數都在100-150坪之間，十足十的大坪數，適合親子闔家光臨，更適合擁有時尚品味且懂得享受生活的你。 圖/樂葳總裁行館官網 分享 facebook

還記得後宮甄嬛傳裡青澀的甄嬛第一次侍寢的湯泉宮浴嗎？湯泉宮浴之於其他后妃是直接的威脅，是欲將甄嬛除之而後快的開端，但對於甄嬛，卻是夢想成真，是最浪漫也最幸福夜晚。來到時尚中國的房型，看到浴池的擺設，彷彿看到了在灑滿玫瑰花瓣的湯泉中，熱切期盼著愛情，懷抱著但求一心人，白首不相離的少女情懷的甄嬛。一旁中式的涼亭、中國四君子中象徵清雅淡泊的竹林增添了中國古典的風味。不過這樣夢幻的浴池不只有在中國房型，在多數房型都看得到他的蹤影喔！ 圖/樂葳總裁行館官網 分享 facebook 圖/樂葳總裁行館官網 分享 facebook

樂葳的房型非常得多元化，不管你是喜歡新古典風、印度風、日式極簡風、島國風，還是摩登風都應有盡有，絕對能夠滿足不同風格喜好的需求。這是我自己最喜歡的中東風情的房型，金黃色的奢華色調，配上只有偶像劇裡才會出現的宮殿風室內泳池，踏入泳池的瞬間直接變身貴族，一圓我想當公主的夢想，完全打中我的心啊！ 圖/樂葳總裁行館官網 分享 facebook

地址│桃園市龜山區文化一路86-18號

訂房網站│樂葳總裁行館線上訂房系統

＃水雲端旗艦概念旅館—台中

水雲端，號稱最靠近地平線的天堂，耗費5年的時間，以全台最頂級的奢華美學規劃上百間房型，並且在施工時堅持使用豪宅規格的中空樓板隔音法，保障所有顧客的隱私及住宿品質，不僅狂歡一整夜都不怕被隔壁聽見，更不必擔心會受到其他房間的干擾。水雲端也擁有全台旅館唯一的互動投影娛樂系統，以及全新升級的原聲原影觸控式KTV系統，非常適合好奇心旺盛的兒童來體驗，也適合和朋友通宵玩樂。 圖/水雲端旗艦概念旅館官網 分享 facebook

水雲端擁有2樓高的滑水道，不用到水上樂園暴曬就能享受玩水的樂趣，也不用跟其他住客共享，想要玩滑水道，直接在房間裡玩到天荒地老，白天、黑夜都有不同的風味。滑水道泳池的水位大約到成人的胸前，家裡有小小孩的話也能請旅館將水位放低，增加遊玩的安全性喔！ 圖/水雲端旗艦概念旅館官網 分享 facebook

跟滑水道泳池只有一牆之隔的是超豪華KTV的空間，氣派的大坪數至少能容納10人，而且房間內就有配備飲水機及自動販賣機，想喝水、喝酒，或是想喝飲料的都不用再另外跑一趟，吃喝玩樂通通一次到位。往上一看，是一整片的七彩魔幻燈，不喜歡單調的你可以跟著感覺調整燈光的顏色和燈光的氣氛。

地址│台中市西屯區青海南街159號

訂房網站│水雲端旗艦概念旅館訂房網站

＃覓境行館—台中

圖/覓境行館FB 分享 facebook

覓境謐靜，人們尋尋覓覓的人間仙境，在逢甲商全旁鬧中取靜。覓境行館主打時尚、高貴、溫馨，提供的不只是高規格的住宿品質，更是與眾不同的設計感。2018年重金打造的露天滑水道泳池是覓境的最大亮點，傍晚時分能夠邊玩水邊看著夕陽西下，到了夜闌人靜的時分，能夠和朋友、情人一起欣賞夜景，既夢幻又浪漫，內心的吶喊不斷！ 圖/覓境行館官網 分享 facebook

夏天的白日艷陽高照，怕曬的朋友不用煩惱，覓境不只有室外的露天泳池，還有室內的按摩浴缸。想要盡情放鬆的話，可以邊泡澡按摩，邊看電視，再配上一罐啤酒，完全不怕你不夠享受，就怕你不夠奢侈。另外很棒的一點就是，泡澡泡累了想中場休息一下的時候，就站起身披上毛巾，像名媛貴婦一樣，在豪華的浴室裡散步，偶爾照照鏡子，偶爾坐坐鳥籠椅，想呼吸新鮮空氣就打開陽台的門去看看戶外造景，這就是高貴汽旅的一大好處呀～ 圖/覓境行館官網 分享 facebook 圖/覓境行館官網 分享 facebook

地址│台中市西屯區青海南街98號

訂房網站│覓境行館訂房網站

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