帶你悠遊漫步９條台灣最美的綠色隧道

Shelly@ReadyGo

平時在辦公室上班吹冷氣，難得放假想出去走走，卻被熱情的太陽曬得快融化了而打消念頭，其實除了玩水之外還有綠色隧道這樣的避暑好地方，不僅能乘涼，還可以欣賞療癒的美景，ReadyGo盤點了全台9處人走的、車開的、船駛的絕美綠色隧道，避暑之餘順便拍個打卡美照吧！

漫步在林蔭大道

▸龍貓隧道 圖/IG@stanley_pic 分享 facebook

台中后里的無患子森林是片秘境，由數萬棵的無患子形成，樹木整齊的排列著並無止境的延伸，將看似平凡的樹林切割成一條一條的森林隧道，枝幹自然彎曲交錯著，在裡面追逐嬉鬧，好像隨時都能遇見龍貓那圓滾滾的可愛身影以及到處奔馳的龍貓公車，也因此被稱為龍貓隧道。

地址│台中市后里區四月路五哩巷

▸新營長勝營區 圖/IG@minagypsy 分享 facebook

新營長勝營區原本是兵營，兩旁榕樹枝葉茂密交錯，為了遮蔽軍事基地而種值，形成壯觀的綠色隧道。微風輕輕吹拂，腳下踩著滿地的落葉，漫步在廢棄營區內的綠色秘境，伴隨著樹葉沙沙聲，陽光偶而從縫隙中灑下，若隱若現，舒適涼爽之餘顯得格外有意境。

地址│台南市新營區建業路200號

騎著鐵馬悠遊綠海中

▸潭雅神綠園道 圖/IG@wind8894 分享 facebook

潭雅神綠園道是繼東豐自行車綠廊後建設的第二條自行車專用道，路面平坦，樹意盎然，騎起來舒服又愜意，最著名的莫過於S型彎道和波浪單車道，S型彎道十分特別，蜿蜒的車道有些俏皮可愛，緊接在後的是筆直看不見盡頭的綠色隧道，拍起來非常唯美，而波浪道看起來就像海浪一樣，還好起伏不大，不然在上面慢跑或是騎車應該很累。

地址│台中市潭子區中山路三段1-2號

▸集集綠色隧道 圖/IG@frankie__fang 分享 facebook

綠色是自然生命的代表，是健康清爽的印象。數百株翠綠樟樹在路旁一個接著一個的排隊，猶如一棵棵巨大的花椰菜，經過這裡的人車，速度總會不自覺的慢下來，一群人騎著鐵馬悠閒的經過這充滿綠色的隧道，原來是前方的集集火車站附近有出租腳踏車的地方，沿途還有不少路段會出現集集線火車軌道，幸運的話就能與火車並行。

圖/交通部觀光局台灣騎跡 分享 facebook

地址│南投縣集集鎮草嶺巷投152線

▸武陵綠色隧道 圖/IG@xuyuz0522 分享 facebook

閉上眼睛，體驗與都市不同的步調，盡情放鬆身心與大自然結合，筆直的公路兩旁被濃綠的樹木包圍，因為車流量不多所以非常適合騎乘單車遊覽，優遊於迷人的綠色公路並享受森林芬多精，徜徉在綠色隧道之中還能聞到樟樹的芬芳，另外，在這裡每兩周都會舉辦台東2626市集，讓大家在清新自然下認識許多台東在地的小攤販。

地址│台東縣鹿野鄉永嶺路

綠色鄉間小道

▸台南學甲綠色隧道 圖/IG@trisachu 分享 facebook

行道樹小葉欖仁茂密的樹冠形成天然遮陽的綠色隧道，走在綠色隧道上，陣陣涼風，一點都不會感覺到炎熱，是夏天避暑的好地方，走過路過都想停下來拍張照，不過因為連接了主要幹道，因此車流量不少，拍照時要小心安全。

地址│台南市學甲區中山路174線

▸屏東泗林綠色隧道 圖/IG@weiru_lai 分享 facebook

泗林隧道又稱泗林健走步道，全長1.2公里，兩旁小葉欖仁樹的枝枒在空中交會，就像撐著一把綠色大傘，許多當地村民會到這邊健走、慢跑運動，陽光傾斜還可以欣賞光影之美，不過因為是條產業道路，還是要小心來往的車輛。

地址│屏東縣潮州鎮潮州路802巷(八大森林公園旁)

台版亞馬遜森林

▸台南四草綠色隧道 圖/IG@hi_i_am_l 分享 facebook

位於台江國家公園

內的四草綠色隧道台灣第一條人工古運河，這裡曾是運送鹽、糖等民生物資的人工渠道，因水道較淺，僅有竹筏能通過，所以又有「竹筏港」之稱。水道兩旁的樹枝在半空中糾纏交錯，濃密的樹蔭遮蔽了太陽，形成一個寧靜涼爽的空間，戴著斗笠，乘坐著竹筏，徜徉在紅樹林綠色隧道裡，體驗被譽為台版亞馬遜河的動人景觀和豐富生態，不愧是國家級溼地。

地址│台南市安南區大眾路360號

票價│紅樹林隧道 全票200元 兒童票100元 愛心票100元

▸大鵬灣紅樹林水道 圖/大鵬灣國際休閒特區 分享 facebook

位於大鵬灣東方渡假酒店後方，全台唯一可划著獨木舟穿梭在紅樹林的河道、悠遊在平靜無波的水堿中，近距離觀賞招潮蟹與彈塗魚的秘境之地，是鮮少人知道的景點。親身划舟挑戰體能，既可以體驗獨木舟，又可以欣賞灣域自然之美，如此特別的海上休閒活動，真是一舉數得。(不過因BOT案終止，即將於7/16起暫停營業喔！)

地址│屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號(大鵬灣國際休閒特區)

票價│12歲以上500元/人、6-12歲300元/人、6歲以下100元/人（6歲以下小朋友需由工作人員評估是否可下水體驗）

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