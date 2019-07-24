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2019暑假限定打卡點！Rody、史迪奇、玩具總動員、漫威快閃店 必拍亮點和必敗周邊大公開

2019-07-24 08:01欣傳媒

（圖片提供／愛貝克思）
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大小朋友看過來！今年暑假台北有許多特色快閃店開幕，不僅店內、店外都超好拍，還有夢幻輕食餐飲和限量周邊商品等著大家，快把握機會衝一發吧！欣台灣特別整理了Rody、史迪奇、玩具總動員、漫威等4大主題快閃店的必拍亮點和必敗周邊商品，馬上一起來瞧瞧。

# Enjoy Rody 期間限定快閃店

（圖片提供／閣林文創）
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來自義大利的人氣跳跳馬Rody，今年歡慶35週年！閣林文創與Rody品牌授權公司婕米環球，攜手推出「Enjoy Rody期間限定快閃店」，於7月12日9月17日在華山1914文創園區中4A-3館夢幻登場。走進宛如樂園般的快閃店，可以騎乘可愛的Rody搖搖馬，搭配粉色背景混搭藍紫色星空的牆面，拍出超萌的網美打卡照。另可製作展場限定姓名貼，以及體驗可愛拍貼機，千萬別錯過喔。

（圖片提供／閣林文創）
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（圖片提供／閣林文創）
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（圖片提供／閣林文創）
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除了好拍又好玩之外，「Enjoy Rody期間限定快閃店」更特別設計了一系列的Rody主題輕食甜點和彩虹冷飲。不僅有小鬆餅、義式冰淇淋甜筒、提拉米蘇聖代杯、歡樂甜甜圈塔、糖霜餅乾等超萌甜點，還有彩虹氣泡飲、彩虹漸層歐蕾、彩虹系列果汁等特色飲品，滿足視覺與味蕾的雙重享受。此外，也特別推出「Rody雙色野餐盒組」，盒子上還有各式各樣的Rody圖案，超級卡哇伊！凡購買野餐盒組即可進入店內小草地情境區，現場除了有色彩繽紛的經典Rody跳跳馬之外，還有Rody帳篷、溜滑梯、積木、遊戲機台，以及高達120公分的Rody大型公仔，就像一座小型的親子樂園。

（攝影／周惠儀）
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（圖片提供／閣林文創）
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（圖片提供／閣林文創）
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「Enjoy Rody期間限定快閃店」也提供豐富的限量商品，包括：限定色經典跳跳馬Rody Riding、獨家進口日本野餐系列、絨毛系列玩偶、文具、玩具、居家雜貨、藝術品無框畫、全台限量365生日公仔等。快閃店接下來也將巡迴北中南，並不定期推出更多獨家限定品，大家敬請期待喔。

（圖片提供／閣林文創）
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Info

Enjoy Rody期間限定快閃店

時間：2019年7月12日～9月17日 11：00～21：00

地點：華山1914文化創意產業園區 中四A-3館（台北市八德路一段1號）

活動官網：https://www.greenland-book.com/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/EnjoyRodyTW/

# 玩具FUN派對期間限定店

（圖片提供／愛貝克思）
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（圖片提供／愛貝克思）
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超人氣的《玩具總動員》主題快閃店「玩具FUN派對期間限定店」，於7月12日～10月6日在華山1914文創園區中5B館鍋爐室熱鬧登場！本次快閃店以「園遊會」為主軸，店門口精心設計成電影裡出現的RV旅行車，穿過入口就好像乘上車「登入」電影劇情中。一走進店裡，映入眼簾的是樂園裡偌大的摩天輪，卡蹦公爵自頭頂呼嘯而過，熱鬧又繽紛的場景彷彿重現電影劇情。

（攝影／周惠儀）
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（攝影／周惠儀）
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最特別的是，店內展出使用超過兩萬個樂高積木打造而成的胡迪、巴斯光年，以及強勢回歸的牧羊女寶貝之等身公仔，更加碼展示高達170公分的超大鴨霸和兔崽子絨毛玩偶，還有四處出沒的叉奇，等你一個個找出來，絕對讓影迷們拍好拍滿。

（圖片提供／愛貝克思）
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《玩具總動員》電影全系列周邊商品大集合！千萬別錯過「快閃限定」必買商品，包括：迪士尼玩具總動員地墊、鴨霸兔崽子絨毛玩偶、鴨霸兔崽子滑鼠、IPHONE手機殼（叉奇／三眼／熊抱／巴斯光年）各式人物款、限量胡迪趴姿娃娃等。限定商品數量有限，快來手刀搶貨。好康優惠活動報你知！於7月16日～7月31日期間，在商店內部拍照並上傳臉書頁並hashtag「玩具FUN派對」，即可抽《玩具總動員》造型限定行動電源或是可愛滑鼠，來試試手氣吧！

（圖片提供／愛貝克思）
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Info

玩具FUN派對期間限定店

時間：2019年7月12日～10月6日  平日 11：00～19：00  週六日與國定假日10：00～19：00

地點：華山1914文創園區中5B館 鍋爐室（台北市八德路一段1號）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/miravivi.gaia/

# 漫威80週年期間限定店

（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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漫威迷看過來！「漫威80週年期間限定店」於7月12日～8月20日在新光三越台北信義新天地A11館6樓正式亮相！因應漫威80週年，快閃店推出限定晶鑽閃卡貼、漫威系列抱枕、收納包、拉鍊零錢包等必買周邊商品，實用性與吸睛度都超高。在電影《蜘蛛人：離家日》熱映期間，特別企劃蜘蛛人主題系列周邊商品，憑《蜘蛛人：離家日》或是漫威系列任一部電影票根，加購「蜘蛛人造型手機指環扣」只要$159元、「蜘蛛人款滑鼠墊」也只要$599元。「漫威80週年期間限定店」有超過400種漫威主題商品，以及多達50款漫威80週年系列首賣新品，等你來朝聖。

（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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此外，單筆消費滿$2,500元，就送每日限量的漫威系列電影美國原版海報一張（隨機不挑款、送完為止），有《美國隊長3：英雄內戰》、《蜘蛛人：返校日》、《黑豹》、《奇異博士》、《雷神索爾3：諸神黃昏》、《驚奇隊長》、《星際異攻隊2》等，天天來店都有驚喜帶回家！

（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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Info

漫威80週年期間限定店

時間：2019年7月12日～8月20日 平日 11：00～21：30 週六日與國定假日11：00～22：00

地點：新光三越台北信義新天地A11館6樓

# 史迪奇期間限定店

（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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「史迪奇期間限定店」於6月25日～7月21日進駐台北新光三越信義A11館1樓，快閃店以「夏威夷」風格定調，遠從外觀就可以看到史迪奇最愛的衝浪戲水玻璃造景，走進店內彷彿一秒飛到渡假聖地。炎炎夏日，就來快閃店消暑一夏！

（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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迪士尼超萌星際寶貝「史迪奇期間限定店」，推出數百樣周邊商品，如造型LED補光燈、美顏燈、主題化妝包、造型滑鼠墊、造型地墊、布偶頭造型磁鐵、造型行動電源、多功能經典Mini輕巧重低音藍芽喇叭等，還有客製手機殼以及現場手機包膜，相當吸引人。來店拍照打卡上傳臉書，就有機會抽中史迪奇主題行動電源，快把握機會囉！

（圖片提供／台灣華特迪士尼）
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史迪奇期間限定店

時間：2019年6月25日～7月21日 平日 11：00～21：30 週六日與國定假日11：00～22：00

地點：新光三越台北信義新天地A11館1樓

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

延伸閱讀：暑假人氣特展！ 全台２６個超好拍「主題特展&限定店」　

迪士尼文創新光三越

欣傳媒

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