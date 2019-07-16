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上帝部落、少女的故鄉！全台８處「原住民部落」特色旅遊行程

2019-07-16 11:33FunTime旅遊比價

原住民文化是台灣文化非常重要的一部分，在台灣這片土地上，有多樣的自然生態美景，也有著許多不同的文化與故事，創造出台灣不同的且精彩的面貌。原住民文化也一直是應該要被保存且重視的重要資產，小編要帶著大家探索北中南與東部各地的原住民部落，讓我們更加深入了解各個原住民部落的文化與傳統，也同時讓這些富有古老智慧的原住民部落及其清幽的自然環境，為我們的生活進行一場洗禮！

北部

司馬庫斯部落

司馬庫斯部落。 圖/Wikimedia
司馬庫斯部落。 圖/Wikimedia
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位於新竹尖石鄉的司馬庫斯部落為泰雅族的部落，又稱上帝的部落，因為這裡的易達性很低，也是台灣最晚有電力輸送的地方，道路更要等到1995年才對外開通。因為這樣的隱僻性，族人認為只有上帝垂憐於這個部落，所以有了這個別名。但近年來司馬庫斯聲名大噪，原因是在司馬庫斯部落中發現了難得一見的巨大神木，遊客也越來越多了。來到司馬庫斯部落，可以看到壯觀的神木群、司立富瀑布、神秘谷等等，讓自己徜徉在自然中。值得注意的是司馬庫斯部落有車輛管制，目前僅有周末才開放，且採接駁制！

小編告訴你：預計要到6/29之後才會全面開放，詳請請見官網唷！

周邊景點、推薦體驗：Koraw生態生園、神木群、司立富瀑布

交通：313新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

金岳部落

金岳部落。 圖/IG, moonrise_tw
金岳部落。 圖/IG, moonrise_tw
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金岳部落是位在宜蘭縣南澳鄉山區的泰雅族部落，也是名作莎韻的少女的故鄉，而這位少女代表了一段令人惋惜的故事。莎韻為了替教師送行，不幸摔落南澳南溪後罹難，而莎韻當初走的路徑有部份就是現在的南澳古道，環境優美，並有吊橋及舊部落景觀，沿途還有溪水流經。現在到金岳部落，可以看到泰雅族文化中獨特的建築、薯榔染布、搗麻糬等等傳統的泰雅傳統技藝。

周邊景點、推薦體驗：金岳瀑布

交通：272宜蘭縣南澳鄉金岳路12號

中部

廬山部落

廬山部落。 圖/IG, er.liu.73
廬山部落。 圖/IG, er.liu.73
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廬山地區可以分為廬山部落以及廬山溫泉地區，原先分別為賽德克族中兩個部落的居住地，廬山部落是連接花蓮與南投的重要通道，也是部落與部落間的衝突點。歷史上著名的霧社事件發起部落，就是位於廬山溫泉區的馬赫坡部落。走進廬山部落，除了看到綠意盎然的美景外，可以看到由原住民技藝與圖騰所裝飾的校園，路邊也可見到原住民傳統的石板屋，更可以見證歷史的遺跡。

周邊景點、推薦體驗：精英溫泉、廬山溫泉、莫那魯道(馬赫坡)古戰場

交通：南投縣仁愛鄉精英村

山美部落

山美部落 圖/IG, henrywu0822
山美部落 圖/IG, henrywu0822
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位於阿里山附近的山美部落，有豐富的天然資源，為鄒族的居住地，有著美麗的鄒族名字─Savik。相傳鄒族以杜氏(tosku)家族為大社，「Savik」這個名字的由來為為杜家的長者夢見神賜予山美的名字。山美部落的境內有「達娜伊谷自然生態保育公園」，近年來則有達娜伊谷河川生態保育結合原住民文化的觀光活動。達娜伊谷是鄒族語「忘憂谷」的意思，因為當人進入山美部落，深入山林、接受自然的洗禮，便可以讓人忘卻塵世的煩惱，山美部落中著名的福美吊橋更有阿里山最美弧線之稱！

周邊景點、推薦體驗：達娜伊谷自然生態公園、福美吊橋、竹林登山步道

交通：嘉義縣阿里山鄉山美村

南部

石門部落

石門部落。 圖/IG, yunnn_1107
石門部落。 圖/IG, yunnn_1107
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石門部落位於屏東的牡丹鄉，為排灣族部落，石門聚落因地形較平坦、交通便利且為行政中心所在，先後吸引了許多人口入住。石門部落也是歷史上牡丹社事件的所在地，但也因牡丹社事件的發生，沿著牡丹溪流域分布的布排灣族部落，幾乎都被日軍重創而人口大減。現今的石門部落計畫與附近的四重溪溫泉區做觀光整合，一方面將排灣族的文化發揚，讓更多人瞭解台灣南部的傳統原民文化，一方面也結合高山溫泉區，發展出更多元的觀光路線！

周邊景點、推薦體驗：牡丹社紀念事件館、石門古戰場、東源森林遊樂區

交通：屏東縣牡丹鄉石門村

霧台部落

霧台部落。 圖/Wikimedia
霧台部落。 圖/Wikimedia
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霧台部落為魯凱族的主要部落，因為交通易達性較低，所以霧台部落保存了很完整的部落文化，霧台部落內處處可見魯凱族傳統的手工織品或是圖騰等，用來裝飾牆面或是房屋，也可看見部落內族人身著魯凱族傳統的服飾，整個部落色彩豐富就像是一件大型的藝術品。霧台部落就像是深山中的世外桃源，到了這裡可以接受最原始的魯凱族文化的洗禮，更可以享受深山中清新的自然芬芳！

周邊景點、推薦體驗：霧台鄉魯凱族文物館、岩板巷藝術街

交通：屏東縣霧台鄉霧台村

東部

靜浦部落

靜浦部落。 圖/IG, kandy_momo
靜浦部落。 圖/IG, kandy_momo
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靜浦部落位於花蓮豐濱鄉秀姑巒溪的出海口及秀姑巒溪溯溪之終點「長虹橋」旁。靜浦部落是一個依山傍海的阿美族部落，因此族人大多都熟悉水性，依靠海洋維生。此部落也有太陽部落的美名，原因是靜浦部落為阿美族部落中可以迎接一天第一道曙光的部落，而電影「太陽的孩子」也是在靜浦部落拍攝的！靜浦部落現今發展了許多部落觀光資源，有一系列的體驗活動，如划膠筏、抓浪花蟹、八卦網捕魚的體驗等等。

周邊景點、推薦體驗：長虹橋、北回歸線標碑、秀姑巒溪

交通：花蓮縣豐濱鄉靜浦村

野銀部落

野銀部落。 圖/IG, v_betta666
野銀部落。 圖/IG, v_betta666
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野銀部落位於蘭嶼，是現今保存最完整的達悟族部落。野銀部落所富含的傳統達悟文化是蘭嶼最重要的資產，我們可以在這裡看到達悟族人如何運用智慧建造傳統的半穴居住屋、如何細心雕琢出精美且堅固的拼板舟，穿著達悟族傳統服飾的族人如何順應自然，發展出達悟族專屬的生活哲學等等，以上種種都構成了最經典的達悟印象與風情。漫步在野銀部落，若是見到傳統的半穴居時，記得不要隨意闖入或拍照，因為許多都是達悟族人的住屋，切記不要侵犯別人的隱私唷！若是想參觀當地傳統住宅，可以參加當地的導覽，導覽員會呈現給你最在地的達悟風情！

周邊景點、推薦體驗：蘭嶼燈塔、情人洞、野銀冷泉

交通：台東縣蘭嶼鄉野銀村

台灣的自然資源十分豐富，不同的文化與歷史共同形成了這個美麗的寶島，從深山中的部落到與海洋共存共生的部落，皆各自有其特別及值得一訪的特色。不妨來趟深入台灣的原住民部落之旅，除了讓大自然的美景療癒身心之外，更可以進一步了解台灣這片土地上的不同文化，讓自己接受多元文化的洗禮。

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