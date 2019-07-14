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農曆七月出遊不用怕！台灣農曆七月活動×鬼月限定玩法

2019-07-14 22:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

農曆七月禁忌傳說

農曆七月鬼門開，是指在這個月份裡閻羅王會將陰間裡的好兄弟們放回凡間，讓祂們能享用供祭，到了農曆七月的最後一天再將鬼門關上。所以在這個月份裡，有著各種不同的禁忌與傳說，而小編我就在這邊跟大家分享幾個從小到大聽過的禁忌吧！

＊不要去溪邊游泳，因為祂們會來抓交替，可能是小編小時候住在山上的關係，每到了這個月份就會不停地聽到長輩們在說這件事呢！

＊不要在晚上吹口哨，小心祂們會愛上你！

＊晚上不要在戶外曬衣服，因為祂們會趁鬼門開時四處找衣服取暖而把你的衣服穿走哦！

＊路上的錢別亂撿，因為這些錢是祂們用來買通牛頭馬面的，如果撿了它，小心會遭來教訓哦！

在農曆七月，普遍認為不要出門玩樂較好，雖然在長大後也不禁感到懷疑以上鬼月禁忌的真實性，但保持尊重的態度去面對才能避開不必要的麻煩。不過其實，在這個月份裡有著許多特別的活動慶典及特殊玩法，怎能就這樣錯過呢！現在就跟著小編的介紹，為自己安排一趟鬼月的文化探索、冒險之旅吧！

農曆七月新玩法：台灣鬼月限定體驗玩法

農曆七月新玩法＃1

基隆－中元祭行旅

▲農曆七月限定玩法-基隆中元祭行旅。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲農曆七月限定玩法-基隆中元祭行旅。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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有人說，基隆鬼很多，但我們，很會與祂們相處。農曆七月來到基隆，不妨跟著達人，走踏最深入的中元祭場域，感受不一樣的「鬼月」氛圍，一同了解其文化背後的意涵吧！

雞籠中元祭為交通部觀光局制定的十二項重要節慶之一，也是北台灣最大型的中元祭典活動。每年於基隆主普壇舉行的中元慶典，為期一個月，共分為三大重點：迎斗燈、放水燈及中元普渡，熱鬧的祭典氛圍讓整個基隆在鬼月期間都不鬼了呢！

想知道基隆在過去的一百六十多年為什麼能不間斷舉辦、甚至還保有全台中元祭典中最完整、歷時最長的科儀內容嗎？直接帶你走進普渡現場，並參與施食、跳鍾馗等重要科儀，親自感受這場好兄弟辦桌的誠意！

基隆中元祭：迎斗燈

▲農曆七月限定玩法-迎斗燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲農曆七月限定玩法-迎斗燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在整個中元節期間，基隆街巷都能聽到鑼鼓喧天、煙炮齊鳴的聲音，而這個迎斗燈遊行跟你想得很不一樣，原來基隆人是用『音樂與舞蹈』在徵祈求各姓會的興旺呢！

基隆中元祭：放水燈

▲農曆七月限定玩法-放水燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲農曆七月限定玩法-放水燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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這是一場在基隆市區封街、徹夜熱鬧的放水燈遊行。華美亮麗的水燈頭，是作為好兄弟參與普度前的休息室（其實是Villa），燃燒後送出海，正是為了吸引海上孤魂，可說是一封送進水中的邀請函。

基隆中元祭：中元普渡

▲農曆七月限定玩法-中元普渡。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲農曆七月限定玩法-中元普渡。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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想知道基隆在過去的一百六十多年為什麼能不間斷舉辦、甚至還保有全台灣中元祭典中最完整、歷時最長的科儀內容嗎？現在就跟著達人直接走進中元普度現場，並參與施食、跳鍾馗等重要科儀，親自感受這場好兄弟辦桌的誠意！

農曆七月新玩法＃2

恆春－國際搶孤活動、遶境賑孤

恆春古城搶孤活動為南台灣的國際性中元節活動，此迄今已有數百年歷史的搶孤活動儀式，具有超渡孤魂、慎終追遠的宗教含意，並蘊含了先民分食貧苦的精神，深具社會教育意義。恆春古城搶孤發展至今，也吸引了許多外籍人士一同組隊參加，形成了國際性的競技活動，也是一個讓台灣文化揚名國際的文化交流呢！

PS：貼心提醒，現今的搶孤活動祭品以改成將品項寫在兌換券上供民眾兌換實品，另外活動現場人員眾多，請小心安全。

農曆七月新玩法＃3

台南－惡靈巴士

▲原鄉體驗：蘭嶼達悟族。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：蘭嶼達悟族。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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台南府城除了其豐富的歷史文化與道地美食外，在這神秘的農曆七月也有著在地的恐怖傳說，相傳在台南後火車站，每到傍晚六點半都會有台惡靈巴士停在這裡載客，搭上巴士，跟著惡靈司機，穿梭拜訪人世間的亡靈，了解他們的故事，時辰到達前，你能平撫亡靈們的冤屈嗎？

農曆七月新玩法：不怕不怕這不是真的鬼！

農曆七月新玩法＃4

南投－妖怪村魔神祭

妖怪村是一個以妖怪為主題的樂園，園區內隨處可見各種特殊模樣的妖怪塑像、日式建築及穿著日式傳統服裝的村民；夜晚時分，當紅燈籠一一亮起，彷彿在幽幽森林裡增添了一股鬼魅氣息。

而在每年鬼月，妖怪村更會舉辦獨有的魔神祭及雨霧嘉年華，每晚七點由園區內的大小妖怪帶領大家體驗不同以往的鬼月氛圍，妖怪大遊行、施灑祈福米、摸金角大富貴、撿金角賺大錢等活動，以熱鬧、正向的方式，顛覆大家畏懼鬼月的刻板印象。

農曆七月新玩法：來去廟宇收收驚！

農曆七月新玩法＃5

彰化－媽祖遶境輕旅行

▲農曆七月限定玩法-彰化廟宇體驗遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲農曆七月限定玩法-彰化廟宇體驗遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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跟隨著彰化媽祖遶境的腳步，走訪各大廟宇，認識繞境中的小秘密，看看在遶境和進香的過程中，會使用到哪些用品？金紙與香又跟信仰有什麼關係？發現原來遶境有這麼多眉眉角角。在農曆七月，來到彰化媽祖廟祈福，不必害怕好兄弟們的捉弄，心誠則靈，媽祖會在你的身旁保佑你！

農曆七月新玩法＃6

嘉義－全台獨嘉廟宇小旅行

迎大士爺則為中台灣的主要中元祭典活動，相傳在鬼月期間大士爺會以鬼王的形體出現，鎮壓、普渡孤魂野鬼。每年到了農曆七月，而大士爺廟裡也會訂製一尊紙糊的「大士爺」神像，供奉於正殿讓信徒膜拜，每到祭典的最後一天在祭典結束後將紙糊大士爺連同其他祭祀紙糊品，火化升天，象徵大士爺帶走各陰間的好兄弟們，讓地方恢復平靜，熊熊的烈火一燒，將民雄的夜空映得通紅，也為普渡祭典劃下圓滿句點。

想知道更多農曆七月玩法，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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基隆妖怪村廟宇

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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