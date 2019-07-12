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夏日消暑活動10路線！暑假登山乘涼×玩水景點推薦

2019-07-12 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

夏日登山消暑路線

夏日登山消暑路線＃1

宜蘭景點｜太平山

▲夏日登山消暑路線-宜蘭太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲夏日登山消暑路線-宜蘭太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到太平山這個宜蘭景點可以說是達人最推薦的天然冷氣房，光溫差就和平地有10度之差，還有個被CNN選為「全球最美小徑」』見晴懷古步道，踩著老鐵軌在霧氣中前進，彷彿就像是走進時光隧道一樣。

▲夏日登山消暑路線-宜蘭翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日登山消暑路線-宜蘭翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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另外，座落於宜蘭縣太平山與大元山之間的翠峰湖，也是拜訪宜蘭太平山時，非常值得順到一去的宜蘭景點！除了湖面超大以外，配上山間雲霧，真的超美的啊！

夏日登山消暑路線＃2

宜蘭景點｜福山植物園

▲夏日登山消暑路線-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日登山消暑路線-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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另一個宜蘭景點可以說是親子踏青的首選，這邊超適合小朋友奔跑認識大自然！福山植物園可是亞洲最大植物園，但他一點都不像植物園，根本就是個森林樂園，你想得到想不到的動物在這裡可以隨處可見，蝙蝠、山羌、小雞都超可愛的！

夏日登山消暑路線＃3

新竹景點｜司馬庫斯

▲夏日登山消暑路線-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
▲夏日登山消暑路線-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
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▲夏日登山消暑路線-司馬庫斯部落。（圖／好野旅遊）
▲夏日登山消暑路線-司馬庫斯部落。（圖／好野旅遊）
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宜蘭景點介紹完，馬上來介紹新竹景點中最神秘的消暑勝地－司馬庫斯！司馬庫斯位在新竹深山中的泰雅族部落，以前被稱為黑色部落，是因為這裡是全台最後一個通電的部落，可想而知這裡除了消暑，肯定也可以遠離都市喧囂啦！

夏日登山消暑路線＃4

新竹景點｜鎮西堡

▲夏日登山消暑路線-鎮西堡神木群。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日登山消暑路線-鎮西堡神木群。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在司馬庫斯的旁邊還有另一個芬多精爆表的巨木森林，這邊叫做鎮西堡，鎮西堡在泰雅族語中是首先被日光照耀之地，所以造就了這個全臺灣最大的檜木森林！既然是檜木森林，空氣更是超新鮮的，所以大家都說這邊的空氣是松露級的啊！

夏日登山消暑路線＃5

錐麓古道

▲夏日登山消暑路線-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日登山消暑路線-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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錐麓斷崖和福磯斷崖因為立霧溪的侵蝕造就了這一切的景色，錐麓古道的大理石地質、原住民及日治時期的歷史故事、撼人的斷崖都融合進了錐麓古道。太魯閣錐麓古道是合歡越嶺古道殘存遺跡，目前僅開放全程的1/3（3.2公里），其中最驚心動魄的便是「錐麓大斷崖」，沿著崖壁行走，視線一往下就有一股震撼的恐懼感。

但是來往的旅人們總是匆匆而過，願意深度聆聽歷史與典故，親身走過的人不在多數，頗為可惜，因此小編建議各位若有打算前往錐麓古道，不妨可以參加花蓮錐麓古道峽谷健行，有專業嚮導帶領與解說，讓你不只是看完美景帶著照片回家，而是將整座山林的故事都放入心中。

夏日玩水消暑路線

夏日玩水消暑路線＃1

象鼻岩獨木舟

▲夏日玩水消暑路線-福隆象鼻岩獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日玩水消暑路線-福隆象鼻岩獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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象鼻岩是位於新北瑞芳的深澳岬角，有著高約30公尺的巨大海蝕洞，因為遠看就像是個巨大的象鼻而得名，周圍有大大小小的岩石群、垂直的峭壁，其實非常適合體驗刺激的獨木舟，感受不同角度被群岩環繞的的震撼感。

看完教練的示範教學、熱身後即可下水，迎面而來是開闊平靜的海面，以及遠方若隱若現的基隆嶼，玩家可以慢慢在划獨木舟中找到手感，大約30分鐘後就能抵達象鼻岩下方，可以完整地全覽高聳的象鼻岩壯闊身影，這視野可是一般遊客體會不到的美，是獨木舟體驗中非常不同的玩法。

夏日玩水消暑路線＃2

牛山呼庭獨木舟

▲夏日玩水消暑路線-花蓮牛山呼庭獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲夏日玩水消暑路線-花蓮牛山呼庭獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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牛山呼庭是昔日原住民牧牛的地點，如今也成為花蓮觀光景點，只需花費少許的入園費，就可以與眾多牛隻藝術品拍照，而園內也留下了很多與原住民相關製品。若是想用不同角度欣賞牛山呼庭，玩個海上獨木舟也挺不錯的，是個無論自然、藝術、原住民文化或水上玩法皆有的花蓮景點。

夏日玩水消暑路線＃3

宜蘭賊仔澳SUP

▲夏日玩水消暑路線-宜蘭賊仔澳SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲夏日玩水消暑路線-宜蘭賊仔澳SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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賊仔澳是位於宜蘭蘇澳內的一個沙灘，早期曾是垃圾堆積場，後來整頓之後還給了沙灘美麗的面貌，又因為遍布被海浪磨圓的玻璃，而稱為「玻璃沙灘」。賊仔澳沙灘的周圍則是高聳陡峭的礁石，因此也有人在這裡挑戰攀岩等活動。

若是想更近距離接觸那湛藍的海水，最適合的玩法就是SUP體驗，在划槳航行的同時，感受東海岸迷人的天海一色，海蝕天險，回望岸邊的礁岩生態與彩石沙灘，將每一片海洋風景都收入回憶當中。

夏日玩水消暑路線＃4

台北老梅溪

▲夏日玩水消暑路線-台北老梅溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日玩水消暑路線-台北老梅溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到溯溪，大家第一個一定都會想到花蓮溯溪，但其實在台北近郊也有不少適合溯溪的地方，如果你是生活繁忙的台北人，位於石門附近的老梅溪是個不錯的選擇，附近景點眾多而且交通方便，停車的地方就是溯溪點。

老梅溪有著非常完整的原始林，夏天可以感受茂密山林隨著風吹搖動的蓊鬱感，秋天則有片片落在潺潺流水中的楓葉。而且老梅溪也是台灣少見的冷泉，泉量雖不大，硫磺味卻十分明顯，經過碳酸鈣岩層滲透出來後，成為牛奶色的冷磺泉，喜歡森林秘境的話，絕對不能錯過位於台北近郊的老梅溪。

夏日玩水消暑路線＃5

花蓮翡翠谷

▲夏日玩水消暑路線-花蓮翡翠谷溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日玩水消暑路線-花蓮翡翠谷溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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花蓮溯溪中最有名的應該是慕谷慕魚，但由於生態保護因素，目前暫不開放，不過各位溯溪玩家也不用失望，因為在附近的翡翠谷，同樣有著適合溯溪的壯觀場景，無論是急流、巨石、瀑布、深潭，都可以在翡翠谷中找到，在溯溪過程中力爭上游，感受自己與水流的脈動，玩出一趟挑戰自我的夏日消暑旅程。

想知道更多夏日玩水消暑玩法，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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消暑溯溪古道

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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