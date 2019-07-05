暑假帶你這樣玩！全台「七月旅遊活動月曆」大人小孩玩得盡興

暑假即將到來，在這炎炎夏日中是否已經在想要去哪玩耍了呢？暑假不用出國一樣也能在台灣玩得盡興，不管是戲水、展覽還是美食活動都非常豐富！暑假是小孩最期待的假期，父母也不用擔心不知道要去哪遛小孩，讓我們為你介紹7月全台有什麼活動可以去參加！

全台七月活動月曆 圖／FunTime 分享 facebook

2019宜蘭國際童玩藝術節（7/6～8/18）

宜蘭國際童玩藝術節 圖／交通部觀光局 分享 facebook

每年暑假大人小孩最期待的童玩節即將在7月要開始囉！今年童玩節的主題以蛻變為主題，意味著想讓遊客們體驗更升級蛻變過後的童玩節。童玩節是一個複合式的藝術節，由演出、展覽、遊戲、交流四大主軸交錯串連，今年的活動內容有世界各國民俗舞蹈團隊表演、國際級專業特色遊藝團隊踩街互動，還有最受歡迎的清涼消暑戲水設施，另外今年在遊戲部份有多項虛擬實境互動體驗，不止小孩玩得盡興，大人也能玩得很開心！

日期：2019/7/6～8/18

營業時間：9:00~21:00

地點：宜蘭冬山河親水公園

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2019臺灣國際熱氣球嘉年華（6/29～8/12）

2019臺灣國際熱氣球嘉年華 圖／Flickr 分享 facebook

台東的鹿野高台是全台灣飛行活動的熱門地點之一，每年夏天的熱氣球嘉年華可說是全台盛事，在台東登上高台可以將整個高台地區和卑南溪的美景都收進眼底。台灣國際熱氣球嘉年華除了熱氣球以外，另一大亮點就是光雕音樂節～繽紛炫麗的燈光投射在熱氣球上，再加上動感的音樂以及浪漫的煙火秀，現場氣氛真的就像是一場大型嘉年華。今年2019年的光雕節將比往年盛大！趕緊趁著假期到台東欣賞熱氣球。

地點：台東縣鹿野高台

活動時間：2019/6/29-8/12

花蓮縣原住民族聯合豐年節（7/19～7/21）

花蓮縣原住民族聯合豐年節 圖／交通部觀光局 分享 facebook

台灣擁有許多不同族群的文化，而豐年祭是原住民一年一度最盛大的活動之一，象徵著祈福豐收。今年的聯合豐年節將結合樂舞展演，把原住民族歌謠、舞蹈與文化祭儀的精髓完美融合，透過歌聲與舞蹈讓大家感受到族人們的熱情與奔放的活力。此外，活動周邊也設有原住民特色美食區、手工藝品展售區及各原住民農特產，讓民眾更深入認識花蓮原住民獨特的文化內涵。

日期：2019/7/19～7/21

地點：花蓮美崙田徑場

小編說：現場還有烤豬秀活動，可以吃到免費烤乳豬，趕快上官網看活動辦法！

臺灣滷肉飯節（7/11～11/30）

臺灣滷肉飯節 圖／交通部觀光局 分享 facebook

台灣美食滷肉飯可說是台灣的驕傲，台灣美食時常受到國際媒體關注，而滷肉飯被CNN報導為全台必吃美食的第一名，熬煮許久香噴噴的的滷汁淋灑在Q潤彈牙的白米飯上，超級下飯！如此在地的好味道，除了深受國人們的喜歡外，外國人來到台灣也是對滷肉飯讚譽有佳。經濟部商業司為帶動臺灣美食產業發展，舉辦了臺灣滷肉飯節活動，集結國內滷肉飯相關店家，讓國內外饕客一同品嘗。

日期：2019/7/11～11/30

地點：臺北市中正區北平西路3號

桃園市大園區航站南路9號

臺中市西區大明街9號

2019桃園國際動漫大展（7/19～7/28）

2019桃園國際動漫大展 圖／交通部觀光局 分享 facebook

近年來動漫越來越熱門，台灣的動漫市場也逐漸蓬勃，因此桃園舉辦了動漫國際大展，是個提供國內外動漫創作人才揮灑能量的展示平台，也讓喜愛動漫的朋友一起參與，集結多國的漫畫作品讓大家一起欣賞～此外，除了漫畫，展覽還有動畫、遊戲以及公仔，並且都融合了臺灣在地創作以及國外優秀作品，喜歡動漫公仔的朋友絕不能錯過！展覽內每日也會有各種不同的精彩活動，讓前來的遊客大肆狂玩一番！

日期：2019/7/19～7/28

營業時間：10:00~18:00

地點：桃園市桃園區中正路1188號(桃園展演中心)

故宮嬉遊季─跨域藝術節（7/1～8/31）

故宮嬉遊季─跨域藝術節 圖／交通部觀光局 分享 facebook

今年夏天不知道要去哪玩？那就到故宮北院一同探索精彩的跨領域藝術之旅～一起增進自己的文化內涵，有許多不同的豐富展覽和講座、多元有趣的手作課程和動態表演藝術等活動，活動皆融合藝術、人文和多年齡共學理念，讓大家都能一同參與。

日期：2019/7/1～8/31

地點：國立故宮博物院(北部院區)

交通：

捷運

1.士林站下車，由1號出口出站後，至中正路轉乘公車 紅 30（低地板公車） 往故宮博物院至本院正館門口下車；或轉乘公車 255、304、815、小18 、小19、市民小巴1 於本院正面廣場前下車

2.大直站下車，由2號出口出站後，轉乘公車 棕13 往故宮博物院至本院正面廣場前下車；搭乘捷運文湖線於劍南路站下車，由1號出口出站後，轉乘公車 棕20 往故宮博物院至本院正館門口下車。

公車

1.搭乘 紅30、棕20至本院正館門口下車。

2.搭乘 255、304、815、小18、小19、市民小巴1、棕13 於本院正面廣場前下車。

2019台灣美食展（7/26～7/29）

臺灣滷肉飯節 圖／交通部觀光局 分享 facebook

台灣美食眾多，可以說是美食天堂，許多遊客會為台灣美食慕名而來，7月底將舉辦台灣美食展，讓各國饕客前來品嘗台灣道地美食，希望藉由此活動將台灣美食文化宣揚國際。2019台灣美食展規劃美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食這五大展區，喜愛美食的你記得要來美食展大吃特吃！

日期：2019/7/26～7/29

地點：台北世貿中心展覽館一館

交通：捷運-世貿101站

生態賞鷗暨海上看馬祖（7、8月）

生態賞鷗暨海上看馬祖 圖／交通部觀光局 分享 facebook

每年的7～8月是馬祖賞燕鷗的最佳時機，馬祖有些地方設有燕鷗保護區，在這些島礁上可看到紅燕鷗、蒼燕鷗、大鳳頭燕鷗、白眉燕鷗多種鳥類，或許還能看到稀有的保育類鳥類喔！喜歡賞鳥的朋友，不只可以在台灣本島賞，還能到外島追尋更多稀有品種。如果4-6月錯過藍眼淚的話。7～8月就到馬祖賞鷗吧！

日期：7、8月

2019一見雙雕藝術季（6/29～7/31）

2019一見雙雕藝術季 圖／交通部觀光局 分享 facebook

在雲嘉南沿海地區有許多美麗的鹽田景觀，是大自然陽光與海水所遺留下的結晶，鹽田產業曾為雲嘉南地區創造豐富的收入，而現在許多鹽田景致已經成為讓大家欣賞、了解以前文化的遺跡，也是現在許多人到南部打卡的景點之一。2019年的一見雙雕藝術季則是結合了靜態的鹽雕展、動態的影音光雕秀還有沙雕，利用科技的視覺享受讓大家更了解鹽業之美。

日期：2019/6/29～7/31

地點：七股鹽山、臺灣鹽博物館，副展場-馬沙溝社區

交通：

1.七股鹽山/臺灣鹽博物館-臺南火車站(南站)，搭乘公車【99】 開往七股鹽山/臺灣鹽博物館

2.馬沙溝3D彩繪村-臺南火車站(北站)，搭乘公車【藍幹線】 開往佳里站，於佳里站轉乘公車【藍10】開往馬沙溝

應該有許多人像小編一樣期待夏天的到來吧！已經開始規劃這個夏天要去哪兒度假玩耍了～7月不管是要在台灣本島各地旅遊、參加展覽增廣見聞或者到處吃美食，甚至到外島來個幾天的小旅行都非常適合喔！

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