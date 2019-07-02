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放暑假啦！ 北台灣必去3大「冒險童話」樂園 不藏私大公開

2019-07-02 12:15DailyView 網路溫度計提供

小時候你是否看過《糖果屋》、《阿拉丁》等童話故事，甜甜蜜蜜、充滿冒險的奇幻旅程陪伴你度過童年，長大後想回味卻不知道該如何去嗎？正好夏日火辣辣的暑假到了，大小朋友開始規劃安排假期，今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一年（觀測時間20180613-20190612）的聲量搜索，找出北台灣3大主題「觀光工廠」、「遊樂園」、「風景景點」的首選好去處，體驗糖果兄妹、阿拉丁、小美人魚的童話生活～

觀光工廠｜巧克力共和國｜聲量2666筆

「吃個巧克力、那邊做個DIY，好吃好玩好幸福～」

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喜愛巧克力的大小朋友們，天堂到了！位在桃園的巧克力共和國其實是知名巧克力食品觀光工廠，光聽名字就知道裡面充滿香香甜甜的巧克力產品，其中最被大家認識的就屬滿滿童年回憶的77乳加，一走進園區就能看到宛如黑巧克力的建築外觀，裡頭也充斥著各種巧克力造景，巧克力控誰能受得了！

光是外觀就像是童話故事裡甜甜的糖果屋，走進巧克力共和國，有著各式各樣巧克力製品，園區內更像是巧克力的歷史迴廊，告訴你巧克力的一生，像是你知道可可果實是白色的嗎？可可豆怎麼運送才新鮮？全世界吃最多巧克力的國家是哪裡？這裡通通有解答！

而除了參觀巧克力製作過程外，出遊怎麼能放過吃喝玩樂瘋血拚！網路溫度計整理巧克力共和國有吃有拿有買有玩的必推行程！

巧克力共和國。圖／八德區公所提供
巧克力共和國。圖／八德區公所提供
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必吃

－岩晶之淚：以77%+80%的經典巧克力做為基底，添加少許玫瑰鹽，最後鋪上奶霜、檸檬碎屑，喝起來有鹹鹹甜甜的三層口感喔～

－貝禮斯奶酒鮮奶茶：滿滿的伯爵茶冰磚淋上熱牛奶，茶的清香和牛奶的濃甜混和，另附貝禮詩奶酒、果糖可以隨心所欲調配專屬口味，整個氣質Level Up！

－香蕉巧克力冰棒：香蕉的半月外型、淋上滿滿的巧克力，冰凍過後口感更甜蜜細緻。

－幸福早點：隱藏版「周末限定」獨家芬多精早餐料理，還有限量可可茶葉蛋，手腳慢一點就搶不到啦！

－巧克力豆干、豆漿：挑戰你的味蕾，豆製品和巧克力的碰撞，迸出你意想不到的超酷新鮮味～

吃飽喝足後，總是需要走動走動消化一下，巧克力工廠內還有各式各樣產品伴手禮，手工巧克力禮盒、大人肯定愛的「酒糖巧克力」，或是其他跨界聯名的多樣特色商品，送禮自用兩相宜！而到午後能量滿滿時刻，巧克力工廠也不放過你，多種必玩設施、活動讓你玩到瘋掉！

必玩

－夏日戲水池：讓小朋友為之瘋狂的戲水池、城堡溜滑梯，炎炎夏日一起玩水吧～

－DIY課程：了解完巧克力的故事，當然要自己動手做，Pizza、蛋糕等通通都有！

－勇闖可可島：化身勇猛的海上英雄，乘風破浪勇闖可可島吧！

－可可糾察隊：暑假限定的賽車場，騎上帥氣的小ㄅㄨㄅㄨ，奔馳巧克力共和國吧！

除此之外，巧克力共和國更會不定期推出主題活動，先前超紅的《復仇者聯盟》各路英雄人物不知道迷倒多少人，現在他們也推出「可可英雄聯萌」，參加者化身正義英雄展開尋找可可果的行動，互動性、趣味性100分，任誰來玩都能嗨到爆表！還不快找個假期出發啦～

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風景景點｜基隆和平島公園｜4900筆

「當小美人魚游上岸，看著岸邊的城堡，想著裡頭的王子，幸福啊～」

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戲水玩累了，走進城堡來個下午茶吧！看看岸邊的城堡，就像是《小美人魚》中王子的皇宮，想要奮不顧身跑上岸！只不過城堡內雖然沒有王子，但有咖啡廳、有戶外座位可以登高欣賞海景、吹海風，還有特色投遞明信片，把美景和心情送給心愛的人～

全台知名日出、夕陽美景之一的和平島，一到黃昏傍晚，伴隨著夕陽西下，一旁的觀海步道可以看著海景、夕陽緩緩落下，沿途還有可見的礁石、奇岩，遊玩之餘還能生態知識吸收，一家大小玩水、享樂兼漫遊，一整天歡樂時光怎麼能錯過！

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遊樂園｜六福村｜聲量42645筆

「A whole new world～A new fantastic point of view」

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擁有3、40年歷史的六福村遊樂園，相信許多人都不陌生，裡頭笑傲飛鷹、海盜船、大怒神等遊樂設施，不僅是各大學校畢業旅行必經之地，也有許多綜藝節目、偶像劇的拍攝，現在也成了韓星來台必玩的遊樂園之一！

而除了許多人熟知的設施外，你可知道，近來很夯的《阿拉丁》在六福村也能重現嗎？看過童話故事的人都知道，阿拉丁除了有神燈的助力之外，魔毯帶著他和公主飛翔的神力也不容小覷！而在六福村中就有「華麗的皇家波斯飛毯」，以及充滿皇宮貴族感的阿拉丁主題餐廳，走過一遍讓你體驗王子公主的高級生活～

小朋友不敢玩遊樂設施怎麼辦？六福村還有動物園可以逛！六福村擁有多樣野生動物，狐濛、河馬、長頸鹿，想得到、想不到的通通有，野生生態豐富的動物園簡直是小朋友的天堂～

而隨著炎炎夏日到來，一講到夏天就想要玩水消暑，六福村當然不能錯過夏日水樂園，滑水道、比基尼辣妹、激凍水道等，遊樂園、動物園、水樂園3大主題，不怕你玩到無聊，只怕你玩到時間不夠，還等什麼！

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巧克力六福村觀光工廠遊樂園動物園

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