總整理／親子出遊攻略！ 2019暑假「全台星級飯店」精彩活動及超值優惠

（圖片提供／北投亞太飯店） 分享 facebook

小朋友最期待的暑假到了！爸媽們想好要帶孩子去哪裡玩了嗎？全台各地的星級飯店，不僅會舉辦豐富精彩的系列活動，還特別推出超值優惠價格，讓大家可以開心出遊渡假、輕鬆省荷包。這個暑假，就讓我們一起開心FUN假趣！

# 福容大飯店

暑假來福容，滿滿活動讓你玩不完！「淡水漁人碼頭店」有針對粉紅控推出的粉紅樂園，所有遊樂設施都是少女最愛的夢幻粉紅，最適合網美拍照打卡；7、8月周末還推出廚藝教室，有機會跟名廚阿基師面對面學做菜。東北角的「福隆店」特別打造「溫沙海洋奇緣親子主題房」，房間內還有可愛帳蓬，讓孩子可以在自己的小天地玩耍！暑假期間入住，可以體驗最新的VR設備、騎單車、參加手作DIY活動，晚上帶小朋友去夜訪沙蟹，行程非常豐富。

福容漁碼粉紅樂園幸福熱氣球。（圖片提供／福容大飯店） 分享 facebook

來福容漁碼店，阿基師教孩子做菜。（圖片提供／福容大飯店） 分享 facebook 來福容漁碼店，阿基師教孩子做菜。（圖片提供／福容大飯店）「桃園福容」則有「巧克力共和國」住房專案，贈巧克力共和國入場券、小烏來天空步道券、台灣好行車票等好禮。暑假台中推出購物節活動，來福容「麗寶樂園店」只要消費滿$500元，就有機會抽中百萬房車、總統套房、千萬豪宅等大獎。「墾丁福容」暑假四人入住還含早餐，只要$5,000元有找，超殺優惠先搶先贏。

暑假來福容樂園店，消費即可參加台中購物節抽獎。（圖片提供／福容大飯店） 分享 facebook

墾丁福容親子渡假首選。（圖片提供／福容大飯店） 分享 facebook

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訂房專線：0800-455-588

官網：福容大飯店

# 北投亞太飯店

北投亞太飯店搶攻親子市場，自7月起推出一系列「夏日彩艷．繽紛假期」住房專案。飯店首次與關渡自然公園合作，推出「夏蛙狂想曲親子住房專案」，豪華客房（兩中床）售價$ 9,900+10%元，提供綠漾餐廳活力早餐及下午茶，並享兩位6～11歲小朋友免加價優惠。本專案邀請大朋友、小朋友免費參加夏季限定的「夏蛙狂想曲」之旅，夏季期間限定僅有4場（7月5日、7月12日、8月9日、8月23日），每場限額20位，額滿為止。

北投亞太－豪華客房（兩中床）。（圖片提供／北投亞太飯店） 分享 facebook

北投亞太－北投藍染趣親子DIY之旅。（圖片提供／北投亞太飯店） 分享 facebook

因應暑假親子出遊，於7月1日～8月31日期間，飯店推出官網限定「孩享渡假」暑假親子住房專案。凡暑假期間，於北投亞太飯店官網訂房，全面享有一位小朋友（6～11歲）免加價超值優惠。週六及週日前5間訂房旅客，皆可享兩位免費參加「北投藍染趣親子DIY之旅」。

北投亞太－館內夏季戲水自救課程。（圖片提供／北投亞太飯店） 分享 facebook

北投亞太－手足球漂浮球大賽。（圖片提供／北投亞太飯店） 分享 facebook

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地址：台北市北投區幽雅路31號

訂房專線：（02）2898-3088

官網：北投亞太飯店

# 圓山大飯店

圓山大飯店攜手聯合數位文創，於6月21日～9月15日期間，推出今夏最萌的「貓美術館」特展住房專案，不分平假日、不另加稅金及服務費，每房只要$6,800元。入住豪華客房家庭房，最多可入住二大二小，並依入住人數贈送「貓美術館」特展門票及圓山至故宮雙層巴士單程票券。另加價$800元可指定入住親子房，內含兒童帳篷、廚房遊戲組等玩具，許孩子一個最豐富的親子假期。

圓山大飯店－戶外泳池。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

圓山大飯店－豪華客房（二床）。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

「貓美術館－CAT ART世界名畫展」為日本知名畫家山本修老師第一個海外大型特展，展出貫穿西洋藝術史的60件原創真跡創作。飯店更特別在大廳規劃拍照打卡區，一進門先別忘了跟喵星人來張可愛合影，上傳社群網站萌翻親友眼睛。專案入住可獲贈特展精美小禮，還可至諮詢櫃台免費郵寄特展明信片，和喵星人一起把祝福送到親友手裡。

圓山接駁車－貓美術館特展主題海報。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

圓山大飯店的大廳，設有「貓美術館特展」的拍照背板。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

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地址：台北市中山區中山北路四段1號

訂房專線：（02）2886-8888轉訂房部

官網：圓山大飯店

# 台北美福大飯店

台北美福大飯店與「世紀星滑冰世界」攜手創造一個愉快暑期回憶！即日起至9月1日止，入住台北美福大飯店「小王子星球之旅」和「美福沛醬兔」任一住房專案兩晚，再加碼贈送ATT 4 Recharge「世紀星滑冰世界」平假日入場券及滑冰護具兌換券各兩張（市價$940元）。

「小王子星球之旅」住房專案－行政客房。（圖片提供／台北美福大飯店） 分享 facebook

「小王子星球之旅」住房專案－主題明信片。（圖片提供／台北美福大飯店） 分享 facebook

「小王子星球之旅」住房專案可將主題沐浴組、設計款信紙、便條、文件夾等文書組，連同出遊美好回憶一次打包；每房還有一套6款的小王子尋味明信片，書寫遊歷寄給未來的自己。而入住「美福沛醬兔」住房專案，可一次帶回日本百年玩具品牌─樂雅Toyroyal玩具組，內含歡樂洗澡組、迷你商店屋、料理切切樂、保齡球組等。行政客房定價$16,170元，入住「小王子星球之旅」和「美福沛醬兔」任一住房專案，每晚僅需$7,800+10%元。

入住「美福沛醬兔」住房專案，就送可樂雅Toyroyal玩具組。（圖片提供／台北美福大飯店） 分享 facebook

世紀星滑冰世界。（圖片提供／台北美福大飯店） 分享 facebook

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地址：台北市中山區樂群二路55號

訂房專線：（02）7722-3399轉訂房

官網：台北美福大飯店

# 台北萬豪酒店

今年暑假最酷炫的高科技玩法，就在台北萬豪酒店！全新打造夏日限定「飛躍實境聲光樂園」，直接引進全套《HADO Shoot》AR「擴增實境」電玩，只要戴上頭戴式顯示器及動作感應裝置，就能立即與怪獸來場超刺激的近身對決；還有《i-Ride TAIPEI體感飛行劇院》頂級體驗，5D科技結合超越聲光效果的香氣、微風、水噴霧及飛行座椅等設備，帶你飛越台灣上空，上山下海盡覽雪山、花東縱谷等極致美景！玩累了就躺在充氣床上，用超大螢幕打最夯的日本Switch電玩，實在好享受。

（圖片提供／台北萬豪酒店） 分享 facebook

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地址：台北市中山區樂群二路199號

訂房專線：（02）8502-0899

官網：台北萬豪酒店

# 君品酒店

君品酒店今年特別結合暑期限定特展，於6月27日～9月8日期間推出「夢‧幻彩影萬花筒住房專案」，每晚售價$6,400元起（專案原價$18,302元，等同3.4折），即可入住君品舒適客房。專案包含雲軒西餐廳自助早餐、莫凡比冰淇淋兌換卷、免費兒童遊戲房，以及華山文創園區「幻•彩•影 萬花筒特展套票」（含2張門票＋2組手作DIY，價值$600元），另可享造型吸睛、美味可口的夢幻彩影迎賓甜點。

君品酒店遊戲房。（圖片提供／君品酒店） 分享 facebook

君品酒店遊戲房。（圖片提供／君品酒店） 分享 facebook

此外，也可選擇搭配「紅粉佳人住房專案」房型入住，雙專案超值優惠價每晚售價$7,300元（專案原價$20,329元，等同3.5折），入住酒店精心設計、以夢幻粉色打造的主題客房，包含浪漫粉色系浴袍、粉紅吹風機、粉紅電棒捲、小抱枕、肩頸按摩機，以及專屬粉紅果汁飲品與迎賓小點，更可獲得額外附贈的「幻•彩•影 萬花筒特展」門票2張，創造親子的夢幻盛夏回憶。

夢幻彩影迎賓甜點。（圖片提供／君品酒店） 分享 facebook

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地址：台北市大同區承德路一段3號

訂房專線：（02）2181-9999轉訂房組

官網：君品酒店

# 板橋凱撒大飯店

位於新板特區、臨近三鐵共構交通樞紐區的板橋凱撒大飯店，於7月1日～9月30日期間，推出超好玩的「寶貝老闆我最大」住房專案，入住豪華客房每晚只要$5,288元起。全新系列精彩活動內容，包括：Only You特製兒童早餐、專屬入住迎賓禮及點心、歡樂有趣的集點闖關遊戲、在無邊際高空泳池體驗水上排球、DIY親子手作課程、故事講座活動等。

「寶貝老闆我最大」住房專案，可兌換兒童特製早餐。（圖片提供／板橋凱撒大飯店） 分享 facebook

板橋凱撒大飯店推出全新預約制的親子遊戲空間。（圖片提供／板橋凱撒大飯店） 分享 facebook

此外，板橋凱撒首度開放全新12坪專屬親子遊戲空間，提供0～8歲的小老闆們盡情遊玩，同時加碼推出住宿期間憑餐飲消費單筆滿$2,000元，即可免費兌換經典午茶一套（價值$680元+10%）的好康優惠。凡入住此專案還有機會抽中披薩兌換劵、經典午茶劵、平日單人自助午餐劵等多樣好禮。

親子泳池派對。（圖片提供／板橋凱撒大飯店） 分享 facebook

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地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

訂房專線：（02）8964-3968

官網：板橋凱撒大飯店

# 台南老爺行旅

台南老爺行旅攜手全台唯一、台南最新親子熱門景點「左鎮化石園區」，7月起入住「來去探險│暑期專案」即可免費入園。炎炎夏日當然少不了冰品消暑，專案再贈在地人氣冰品，凡訂房還可享和運租車7折起、高鐵8折優惠，每房僅需$3,000元起。

左鎮化石園區。（圖片提供／台南老爺行旅） 分享 facebook

光影客房。（圖片提供／台南老爺行旅） 分享 facebook

想在飯店渡假兼耍廢的朋友也不怕沒處去：台南老爺行旅於1F甘情商號，延續去年好評不斷的「甘情一下│手創玩物快閃活動」，除了剪紙、調香、似顏繪體驗之外，今年更擴大至花邊吊飾、再生紙創作、趣味測字、皮染、陶繪、樹脂藝術等，更有來自香港藝術家輪番進駐。凡住宿旅客預約成功，即可免費參與體驗。飯店展廳同步推出「療癒海洋」展覽，海洋與孩子們手繪的海中生物，創造出童趣的五感體驗，盡情徜徉在撈魚、潛水的多重樂趣中。

台南老爺行旅「療癒海洋」展覽。（圖片提供／台南老爺行旅） 分享 facebook

甘情一夏│手創體驗活動。（圖片提供／台南老爺行旅） 分享 facebook

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地址：台南市東區中華東路一段368號

訂房專線：（06）236-1680轉320

官網：台南老爺行旅

# 台南晶英酒店

台南晶英酒店推出暑期特別計畫：結合ROBIN’S「世界上最小的廚師—Le Petit Chef」餐桌秀，於暑假期間每周日舉辦「一日小廚師」職人手作活動。孩子穿上與知名帆布行「廣富號」聯名的牛仔圍裙、戴上廚師帽，動手製作小豬包、漸層飲料，或是彩繪山豬巧克力。完成之後，還可觀賞身高僅5公分的小廚師，在餐桌上演「小廚師奇遇記」，以及享用一份美味的「開心果冰淇淋佐鮮奶油」甜點。此外，更邀請到坐姿達兩米四的巨大泰迪熊，身著超萌廚師服坐鎮飯店大廳，絕對吸引大小朋友目光。

「一日小廚師」活動於暑假期間每週日舉辦，隔週製作「小豬包+漸層飲料」或是「彩繪山豬巧克力」。（圖片提供／台南晶英酒店） 分享 facebook

台南晶英暑期活動「一日小廚師」，活動後讓寶貝將專屬圍裙與手作甜點帶回家。（圖片提供／台南晶英酒店） 分享 facebook

今年台南晶英酒店在暑假於4樓戶外空間，在每周五、六晚間5點到9點，策劃「晶夏小夜市」期間限定活動。將復古童趣攤位通通搬進來，除了設有彈珠檯、沙包投擲、沙畫DIY、水中撈乒乓、射橡皮筋等多項懷舊遊戲之外，現場還有柑仔店販售叭噗雞蛋冰與古早味零食包。旅客可於櫃檯購買消費點數後入場，房客更享免費體驗活動乙次，一起來體驗迺夜市的樂趣。

每周五、六晚間5點到9點，在4樓戶外空間設置復古童趣攤位，打造有趣的「晶夏小夜市」。（圖片提供／台南晶英酒店） 分享 facebook

「晶夏小夜市」提供沙畫、投擲沙包等懷舊童趣遊戲。（圖片提供／台南晶英酒店） 分享 facebook

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地址：台南市中西區和意路1號

訂房專線：（06）213- 6290

官網：台南晶英酒店

# 漢來大飯店

今年暑假高雄非常史努比！漢來大飯店推出的「Snoopy暑假住房專案」，從7月1日至8月31日，只要$4,700元起，即可入住「市景精緻雙人房」一晚，並擁有限量Snoopy獨家贈品。大家還可以就近在飯店大廳，與史努比裝置藝術打卡合照並集章，完成城市探險任務。

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「Snoopy暑假住房專案」特別與高鐵公司策略聯盟，旅客只要透過漢來官網線上訂房，加購高鐵票可享8折。漢來再加碼，提供高鐵左營站至飯店的免費接駁服務，省去外縣市民眾轉車的麻煩。另外，憑房卡到漢神百貨及飯店大廳小小市集消費還享折扣，可以免費使用露天泳池、三溫暖、24小時開放的健身房等設施。

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此外，「市景精緻家庭房（三人）」一晚售價$6,000元，「港景豪華家庭房（四人）」一晚售價$7,200元（服務費與稅金另計）。特別推薦有小孩的家長，選擇「港景豪華家庭房」加價$1,000元，可升等附帶「遊戲區」的親子房，有可愛帳篷、地墊、玩具和桌椅，保證讓小小孩開心破表！

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地址：高雄市前金區成功一路266號

訂房專線：（07）216-1766

官網：漢來大飯店

# 高雄國賓大飯店

即日起至8月底止，高雄國賓大飯店推出各具特色的住宿專案，包括適合親子族群的「暢玩鈴鹿賽道樂園」、時下最潮小鎮深度之旅「一日農遊」、至百年品牌觀光工廠體驗手作樂趣的「舊振南漢餅DIY」，雙人同行每房$4,299元起，最低下殺2.9折。可享受舒適優質住宿、豐盛自助早餐、迎賓水果、免費定時高鐵接送以及專案所含的各式行程等，新景點、新玩法，創造旅遊新視野。

高雄國賓豪華雙人房。（圖片提供／高雄國賓大飯店） 分享 facebook

今年暑假，高雄國賓大飯店特別與鈴鹿賽道樂園合作，結合住宿與樂園票券，以及飯店於露天泳池旁設置的童玩設施，讓大家渡過精彩有趣的暑假。為配合推廣農村觀光產業，營造高雄農村體驗的特色品牌，飯店特別規劃一日農夫行程，房客白天可下鄉享受採果樂，晚上則在市區感受愛河繁華。另外，國賓也與在地百年品牌「舊振南」合作，讓房客至甫開幕兩年的舊振南漢餅文化館享用漢餅套餐，還可現場手作綠豆椪或是鳳梨酥，體驗百年餅藝的精髓。

高雄國賓露天池畔童玩設施－釣魚池。（圖片提供／高雄國賓大飯店） 分享 facebook

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地址：高雄市前金區民生二路202號

訂房專線：（07）215-1515 轉2267

官網：高雄國賓大飯店

# 墾丁統一渡假村

今年暑假跟著墾丁統一渡假村來趟「海洋漂流大冒險」吧！墾丁玩法不一樣，「真人大富翁」新登場，化身為大富翁的棋子，結合園區內豐富設施，將整座園區變成你的遊樂場。戴上充滿童趣的嘟嘟帽，擲骰子啟動冒險旅程，室內所有關卡等你來挑戰，達成任務還可兌換神秘好禮乙份喔。而這裡有多達20項以上的活動設施可體驗，如海洋嘟嘟車、手作DIY、氣墊遊戲、射箭、WII、VR體驗、海洋變裝等。

海洋大富翁。（圖片提供／墾丁統一渡假村） 分享 facebook

SUP立式划槳。（圖片提供／墾丁統一渡假村） 分享 facebook

另外還有隱藏好康，凡在每週六早上09：40前完成退房手續，再免費送你潮間帶導覽，名額有限、先搶先贏。專案含豐盛自助早餐與主廚美饌，於7月1日至8月31日期間入住，一泊二食海洋主題雙人房平日只要$8,599元起，四人房則為$9,999元起，一起前往活力四射的國境之南吧！

海洋主題房。（圖片提供／墾丁統一渡假村） 分享 facebook

潮間帶導覽。（圖片提供／墾丁統一渡假村） 分享 facebook

Info

地址：屏東縣恆春鎮鵝鑾路230號

訂房專線：（08）885-1088

官網：墾丁統一渡假村

# 蘭城晶英酒店

暑假玩宜蘭！蘭城晶英酒店於6月29日～8月29日期間，推出「Summer享玩 蘭城晶英住房專案」，每房售價$9,599+10%元起，標榜與「樂」零距離，有如住在樂園裡的渡假模式。夏日最受歡迎的兒童露天泳池，全新企劃「SEA WAR 無限之戰」，每天展開精彩水上對戰活動。以兒童電動車主題打造的芬朵奇堡主題樓層，暑假推出新款警車，騎上帥氣警用重機執行巡邏任務；同樣滿足賽車競速，大人、小孩都愛挑戰的「GT Sport飆風假期」，暑期天天祭出賽事，送出住宿券大獎！

每日在親子戶外泳池推出「SEA WAR 無限之戰」，帶領小朋友進攻藍寶城堡。（圖片提供／蘭城晶英酒店） 分享 facebook

每日在親子戶外泳池推出「SEA WAR 無限之戰」，帶領小朋友進攻藍寶城堡。（圖片提供／蘭城晶英酒店）獨有的電影院設施，更是電影迷的天堂。暑假強檔電影接力上映，入住即可《歡樂暢影》，下樓直達影廳，玩具總動員4、蜘蛛人、獅子王等暑假強檔大片，一部接一部酒店全買單，體驗前所未有的電影假期。蘭城晶英酒店禮遇親子同遊旅客，全年招待12歲以下不加床孩童免費入住，提供兒童備品與早餐；另沐蘭 SPA幽靜一隅，讓大人全然紓壓享受之沐蘭SPA。

獨有的電影院設施，暑假強檔電影接力上映，入住即可「歡樂暢影」。（圖片提供／蘭城晶英酒店） 分享 facebook

Info

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

訂房專線：（03）935-1000

官網：蘭城晶英酒店

# 礁溪老爺酒店

礁溪老爺暑假打造全新企劃迎接親子旅客。（圖片提供／礁溪老爺酒店） 分享 facebook

今年暑假「老爺英雄」非你莫屬！礁溪老爺酒店於暑假期間，特別打造出時下最夯的「兒童滑步車」及「真人夾娃娃機」，邀請大家化身「老爺英雄」，一起滑步飆速、飛天遁地。此外，酒店更加碼天天送萬元住宿券（市價$18,480元），再抽全球限量「鋼鐵人半身1:1藍牙喇叭」一組（市價＄96,800元起），讓全家FUN玩整個暑假！

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礁溪老爺雲天自助餐廳。（圖片提供／礁溪老爺酒店） 分享 facebook

Info

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

訂房專線：（03）988-6288轉8588

官網：礁溪老爺酒店

# 太魯閣晶英酒店

迎接炎熱夏季，最適合到太魯閣避暑渡假，探索山林、海洋的沁涼。太魯閣晶英酒店特別規劃了太魯閣避暑玩樂攻略，推薦4種玩法，打造全方位的夏季體驗！搭乘海上遊艇航向清水斷崖，躍入海上游泳池，徜徉在夏豔水漾裡；參加峽谷野餐一日遊行程，走訪步道景點，在布洛灣享用專人打造的網美野餐；酒店也針對親子旅客，打造全新的兒童水上電影院，讓大人與小孩一同欣賞親子電影；或是在酒店頂樓池畔大啖冰品，歡渡愜意暑假。

在太平洋操舟漫遊，從海平面仰望清水斷崖陡峭山壁與海岸絕景。（圖片提供／太魯閣晶英酒店） 分享 facebook

「小小獵人體驗營」：小朋友透過趣味的射山豬體驗，變身勇猛小獵人。（圖片提供／太魯閣晶英酒店） 分享 facebook

太魯閣晶英酒店於6月21日～8月31日期間，推出「夏訪．一泊二食住房專案」， 雙人成行，平日每人$3,899元起。專案含山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或是自助晚餐、免費使用飯店設施等，另可選購海上遊艇旅遊、獨木舟及野餐一日遊行程，豐富又精彩。

暑假限定「兒童水上電影院」，專屬親子戲水時光。（圖片提供／太魯閣晶英酒店） 分享 facebook

以花蓮的山海為設計概念的「山海戀」剉冰，好拍又好吃。（圖片提供／太魯閣晶英酒店） 分享 facebook

Info

地址：花蓮縣秀林鄉天祥18號

訂房專線：（03) 869-1155

官網：太魯閣晶英酒店

# 知本老爺酒店

為了創造親子難忘的暑假回憶，知本老爺酒店今年暑假特別與「Pop Radio台北流行廣播電台」、「特力屋手創空間」、「小小PETIT」跨界攜手合作，共同推出夏日限定、親子瘋狂的「兒童職業體驗」活動。於6月29日～8月25日暑假期間入住，雙人行毎人每晚最低只要$3,400元+10%起，含自助式早餐、晚餐、體驗夏季限定活動、台東／知本火車站及機場至酒店來回交通接駁。

小小木匠體驗。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

小小房務員體驗。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

入住三天兩夜者，再加贈「熱氣球嘉年華接駁」或是「頭部肩頸按摩10分鐘」二選一。於7月12日前預約入住，還可享早鳥優惠免一成服務費！無論是想要酷夏戲水、滿足孩童長大期待的職人樂園，還是前往熱氣球嘉年華完成此生必做的清單，今夏最酷、最精彩的活動都在知本老爺酒店！

小小美甲師體驗。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

Info

地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

訂房專線：（089）510-666、（089）510-668

官網：知本老爺酒店

文／周惠儀

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