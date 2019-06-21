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熱到融化緊來企！ 全台「冰雪樂園」懶人包 讓你瞬間透心涼到凍未條~

2019-06-21 14:48聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

組圖／IG：peonykey授權提供
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高溫酷暑來臨，讓人恨不得躺在一片冰雪上好好降溫一下，這樣的心願其實不用飛國外也能達成！小編幫大家整理一下，目前全台有三處好玩有趣又涼快的「冰雪樂園」等著你去探索，真的下一秒就能從熱到融化的室外來到冰天雪地的室內滑雪場啦！快快快，把你的雪衣、防寒備品再挖出來吧～哈

1. 台中三井雪樂地 全台獨家20度恆溫雪場

圖／IG：peonykey授權提供
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占地面積達500坪的「SNOWTOWN雪樂地」，引進日本獨家技術，將溫度全面控制在20度，讓大人小孩都能輕鬆玩雪，又不怕會被凍著！來到SNOWTOWN雪樂地彷彿置身冰雪世界，不但可以體驗雪花紛飛的新奇感，每場次皆有威秀寶寶迎「冰」舞及3D燈光秀，打造歡樂聲不斷的台版冰雪奇緣。孩子們可以盡情地堆雪人、打雪仗，還可體驗雪道滑雪，多種趣味攤位包含「雪球大作戰」、「極地冰宮」、「冰河漂流」、「尋找威秀寶寶」，若遊戲獲勝後還有機會獲得威秀寶寶限量專屬商品喔。

圖／IG：peonykey授權提供
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圖／威秀提供
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SNOWTOWN雪樂地

地址：435台中市梧棲區臺灣大道十段168號（19900櫃）

電話：（04）2658-0822

2. 台北／花蓮「冰雪奇園」 2019暑假全台唯一動力式雪景樂園

圖／取自冰雪奇園售票網頁
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圖／網友黃小路提供(以下同)
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已經在花蓮開跑的「冰雪奇園」，是一處動力式雪景樂園，打造了冰雪機械樂園區、極地歡樂王國、3D彩繪攝影三大遊戲樂園。先提醒大家冰雪奇園的展覽，真的非常酷冷，讓沒玩過雪的孩子在這裡能真切地體驗到極地冰凍的快感，真實體會到第一次摸到雪的新奇體驗，園區內有極地小火車、冰雕溜滑梯、冰上旋轉木馬、冰雕咖啡杯，請務必準備好保暖衣服，靴子，褲襪，帽子，口罩等保暖物品，入口處也有提供雪衣外套手套等出租物品，穿戴才舒適才能夠暢快體驗，千萬別為了省錢讓身體承受不了冰雪的低溫衝擊哦！

圖／網友黃小路提供
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圖／網友黃小路提供
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「冰雪奇園」動力式雪景樂園

台北場

地點：南港「玉成新創中心」

展期：2019-06-25~2019-09-15

花蓮場

地點：花蓮「新天堂樂園」

展期：2019-06-15~2019-09-15

活動時間：平日10:00~17:00；假日9:30~18:00

3. 新竹小叮噹北海道室內滑雪場

圖／取自新竹小叮噹北海道室內滑雪場粉絲團
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在北台灣可以找到如此專業的滑雪場很不簡單，「小叮噹北海道室內滑雪場」創立於2012年，室內平均溫度零下3至7度，提供了五大區域：配合每季的活動主題，推出不同的冰雕展覽的「冰雕區」、體驗用冰雕製成溜滑梯的「急速冰梯」、兒童戲雪區、媲美滑水道刺激感覺的「甜甜圈滑道區」、提供專業的教練指導員，讓你穿著滑雪板體驗滑雪樂趣的「專業滑雪區」。是全台唯一天天有雪的滑雪場地，讓您在台灣滑雪不是夢哦！

圖／取自新竹小叮噹北海道室內滑雪場粉絲團
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新竹小叮噹北海道室內滑雪場

地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號

電話：03-5592330

開放時間：8:30-17:00

4. 愛麗絲夢遊冰雕仙境&戲雪樂園

圖／網友黃小路提供(以下同)
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在新北汐止遠雄3樓的「愛麗絲夢遊冰雕仙境」是哈爾濱冰雕團隊首次來台展現冰雕絕活的景點，館內冰雕展以愛麗絲夢遊仙境為主題，有愛麗絲、紅心皇后、笑臉貓、蘑蘑菇等可愛冰雕造景，成了親子界的無敵IG打卡點。小朋友還可以在裡面堆雪、拉雪橇、玩冰上碰碰車、溜冰滑梯等，戲雪樂園約零下4-6°之間，帶小朋友前去玩樂，記得帶上厚外套、手套、長褲等禦寒衣物，也是一處體驗冰天雪地加唯美拍照場景的好選擇！

圖／網友黃小路提供
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圖／網友黃小路提供
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愛麗絲夢遊冰雕仙境&戲雪樂園展覽資訊

日期:：即日起~2019/12/29

時間：11:00-21:00

地點：汐止遠雄3樓（新北市汐止區新台五路一段99號3F）

北極咖啡滑雪

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