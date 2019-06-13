台灣也有超萌小鹿！全台５處「梅花鹿樂園」萌萌系景點推薦

2019-06-13 14:00 聯合新聞網 文／遊妤思



講到梅花鹿，就想到奈良鹿的萌萌模樣，野放的梅花鹿群和人類和平互動，吸引國內外觀光客慕名前往。想要與可愛小鹿餵食拍照，其實不用飛到日本，台灣各地就有不少優質的「梅花鹿園區」，可以萌到你不想回家！滿滿的互動行程，非常適合安排親子旅遊，或是拉著親朋友好一起出去玩喔！

新天堂樂園 - 洄瀾灣開心農場

圖／擷取自新天堂樂園 - 洄瀾灣開心農場 分享 facebook

洄瀾灣開心農場，規劃了自然農法農場、畜牧區、生態池、馬場、自行車道等，並開放遊客免費參觀體驗。除了跟可愛的小動物親外，喜歡花的朋友，夏日也可以來這邊賞向日葵，體驗療癒的休閒樂活園區。同時農場位於花蓮新天堂樂園中，樂園內還包含前陣子討論度很高的花蓮貨櫃屋，百貨公司、各式美食、威秀影城，以及室內超長的螺旋溜滑梯，非常適合安排親子旅遊，帶著家人朋友從早玩到晚都可以。

圖／擷取自新天堂樂園 分享 facebook

地址：花蓮縣吉安鄉華中路 光華樂活園區

門票：免費

粉絲團：新天堂樂園 - 洄瀾灣開心農場

官方網站：新天堂樂園

斑比山丘Bambi Land

圖／斑比山丘梅花鹿互動區與小鹿們零距離互動。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

位在宜蘭冬山鄉的「斑比山丘」梅花鹿生態園區，是近期超夯的熱門話題。前陣子開幕時間因為母鹿懷孕的關係不斷延後，最近終於在端午連假時開幕了，園區占地近兩千坪，還有多達25隻可愛梅花鹿，可以跟遊客拍照、餵食，體驗超萌互動。同時園內還有一座半層樓高的綠色山丘，爬上小丘後不只適合朋友間打卡拍照，更能從高處將斑比們的療癒模樣一覽無遺。

圖／「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

門票：全票200元；優待票50元(6-12歲及65歲以上長者)

時間：10:00 - 17:00

粉絲團：斑比山丘 Bambi Land

山腳鹿場水鹿之家

圖／山腳鹿場～水鹿之家 分享 facebook

桃園蘆竹「山腳鹿場」就在機捷A10山鼻站附近，交通十分方便。全區共飼養140頭水鹿和梅花鹿，提供專業解說，還有各種互動行程，能夠餵鹿吃牧草、餵鹿喝奶奶、或DIY鹿公仔，最有趣的是還能跟小鹿們比賽跑，畫面相當可愛。而在每年6-8月時，正好是梅花鹿的生產期，園區歡迎大家提前報名看出生的梅花鹿寶寶。

圖／山腳鹿場～水鹿之家 分享 facebook

地址：桃園市蘆竹區山富街137 號

時間：每週六、日10:00 – 17:00

門票：自行入園200元抵150元消費。預約入園上午場350元，含園區導覽、餵食、DIY及中餐；下午場不含中餐則為250元。

粉絲團：山腳鹿場～水鹿之家

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鹿境梅花鹿生態園區

圖／擷取自鹿境 Paradise Of Deer 分享 facebook

鹿境梅花鹿生態園區，位在恆春往墾丁的路上，又有「墾丁小奈良」之稱。擁有超好拍的園區，還有牧場咖啡廳和小鹿文創商店。進入梅花鹿的體驗區前，會由專人做簡單的解說，裡面的小鹿很親人，可以讓遊客親近、撫摸、餵食。在園區的體驗、遊玩、拍照是不限制時間！

圖／擷取自鹿境 Paradise Of Deer 分享 facebook

圖／擷取自鹿境 Paradise Of Deer 分享 facebook

圖／擷取自鹿境 Paradise Of Deer 分享 facebook

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097號之 1 號

時間：09:00 -18:00

門票：成人200元、優惠 50元 （優惠票包含：65歲以上長者、以及身高116公分至140公分者，而低於115公分者免費）

粉絲團：鹿境 Paradise Of Deer

大坵生態樂園

圖／民眾餵食小鹿。網友show09765授權 分享 facebook

日本有貓島、有兔子島，而馬祖竟也有一座「梅花鹿島」約200隻左右的小鹿悠哉地走在山坡與步道間散步，萌到你不想回家！大坵島位於馬祖北竿島周邊的一座小島，擁有豐富的植物生態，海蝕地形，以及大坵生態樂園，整座島野放了百隻小鹿在悠閒散步，鹿比人還多的光景，堪稱療癒系祕境。

圖／山坡上的梅花鹿群。擷取自馬祖國家風景區 分享 facebook

地址：連江縣北竿鄉橋仔村4鄰164號

票價：全票350元、鄉親票250元、優惠票200元（滿3歲而未滿12歲之兒童、65歲以上及身心障礙者）、保險票35元（3歲以下）

萌萌的台灣梅花鹿是台灣特有亞種，早期因為捕獵及棲息地被破壞而從野外絕跡，好在墾丁國家公園管理處自1984年起展開一系列復育計畫，現今在墾丁、綠島以及金門還有野放的梅花鹿群。除此之外，台灣也有不少農場可以讓民眾跟梅花鹿互動，是休閒假日放鬆的好選擇。