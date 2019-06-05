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苗栗苑裡驚現端午「巨型龍舟」！全台３處彩繪稻田 賞花蓮黑熊、宜蘭熱氣球

2019-06-05 15:30聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

超震撼苗栗彩繪稻田又來了！苑裡鎮農會推出稻田彩繪已16年，今年推出「粽情端午」主題，專業團隊選用台農67號改良品種呈現出四種色澤，讓今年龍舟造型特別突顯，一艘團結一心的龍舟在稻浪中不停前進，象徵農夫們努力奮鬥的心情。另外，近期還有花蓮「黑寶彩繪稻田」倡導動物生態保育和宜蘭三奇村「稻間美徑」供民眾乘熱氣球升空賞景，快趁著週末端午連假把握時間到處去走走吧！

圖／取自苗栗文化觀光旅遊網
圖／取自苗栗文化觀光旅遊網
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苗栗．苑裡「粽情端午」龍舟彩繪稻田

獲得台灣經典小鎮冠軍的苗栗苑裡鎮，以稻田彩繪最具知名度，曾創造出吉祥物貓裏喵（石虎）、貓熊家族、黃色小鴨、媽祖等彩繪稻田而廣受好評，今年配合端午節到來，推出「粽情端午」主題龍舟圖案，利用綠色、黃色、白色和紫色等四種不同顏色的水稻交織成「巨型龍舟」。

圖／網友Dai Chou授權提供
圖／網友Dai Chou授權提供
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仔細瞧瞧稻田出現一條龍舟，下方激起白色浪花，龍舟上還載滿肉粽，一旁還寫著粽情端午四個字，苑裡鎮農會表示，每年在一、二期稻作之間，會設計不同圖型的稻田彩繪，今年因應端午節的龍舟造型細節眾多，困難度頗高。目前進入最佳觀賞期，預計可持續至7月。

「粽情端午」彩繪稻田 入口處於愛情果園內

地址：苗栗縣苑裡鎮彎麗路98號

觀景台開放時間：週二至週日 09:00-16:30 (週一休園)

花蓮．玉里「黑寶彩繪稻田」

花蓮最萌地景在玉里，黑寶在彩繪稻田中和大家Say「HI！」。台灣黑熊「南安小熊妹」日前回到花蓮野放，為了歡迎黑熊妹仔回來，今年三月份台灣黑熊保育協會與青農「小劍劍」謝銘鍵合作，使用花蓮23、24、25號品系稻種及台稉四號，施作黑熊彩繪稻田。

圖／網友陳世淵提供授權提供
圖／網友陳世淵提供授權提供
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最近隨著稻米長成，躺在田間的黑熊圖案愈來愈明顯，彩繪稻田旁有玉里虹橋，吸引民眾來到橋上俯瞰可愛黑熊，黑熊稻田提醒大家對環境要更友善，希望外界不要叨擾小熊，讓小熊安心在山林成長！

圖／黑熊保育協會提供
圖／黑熊保育協會提供
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黑寶彩繪稻田

地點：花蓮縣玉里鎮興農橋附近

Google導航座標：23.325836, 121.310973

宜蘭·三奇村「稻間美徑」

宜蘭冬山鄉「稻間美徑」彩繪稻田。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉「稻間美徑」彩繪稻田。圖／冬山鄉公所提供
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被譽為宜蘭版「伯朗大道」，水稻田一望無際，近期已在稻田間搭設觀景高台，推出宜蘭縣冬山鄉三奇村「稻間美徑」主題彩繪稻田，呈現熱氣球圖案。於6月8、9、15、16日每天上午6點至8點，下午4點半至6點半，安排2顆熱氣球載遊客升空賞美景，另有2顆造型氣球，在地面繫留供民眾取景。

2019宜蘭冬山稻間美徑

地址：宜蘭縣冬山鄉三奉路77號

觀景高台開放時間：5/1(三)-6/30(日) 08：30~17：30

端午節台鐵觀光美景苗栗旅遊
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