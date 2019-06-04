【全台活動月曆】告訴你六月有什麼好玩！一起去看滑龍舟參加沙雕藝術季

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六月到了，不僅天氣逐漸炎熱，台灣各地也有許多盛大的活動熱鬧滾滾的展開，今天小編整理了全台北、中、南、的特色活動，趕快跟著小編來看看今年六月全台灣有甚麼特別活動是你絕不能錯過的吧。

2019臺灣國際熱氣球嘉年華（6/29～8/12）

熱氣球嘉年華 圖／Flickr 分享 facebook

全台引頸期盼的臺灣熱氣球嘉年華就要在六月展開啦，而這次將有39顆不同造型的熱氣球在台東的鹿野高台齊聚一堂。活動中結合了光雕及音樂會，讓多變的熱氣球隨著音樂的節奏、光線的變換形成璀璨的色彩變化，絕對讓你看了驚呼連連～今年將舉辦八場光雕音樂會，是歷屆最多外，每一場的內容也都不相同，非常精采，千萬不要錯過。

日期：2019/6/29～2019/8/12

地點：台東鹿野高台

熱氣球售票時間：

【上午】05:00

【下午】16:00

熱氣球繫留時間：

【上午】05:30～07:00

【下午】17:00～19:00

水岸台北2019端午嘉年華（6/7～6/9）

端午嘉年華 圖／交通部觀光局 分享 facebook

划龍舟，已經成為端午節國人必看的活動項目了，而台北市的龍舟比賽是現在規模最大、參賽隊伍最多的龍舟賽事。今年的水岸臺北2019端午嘉年華，以「樂活城市 臺北尚讚」作為活動的主軸，在水面上，有著熱血沸騰的龍舟競賽；在陸地上，則有熱鬧滾滾的端午嘉年華。今年端午節，不妨來到大佳河濱公園跟全國各地的朋友，甚至海外的選手及遊客，一起歡慶這盛大的端午嘉年華吧！

日期：2019/6/7～2019/6/9

比賽時間：08:30～16:50

地點：台北大佳河濱公園

石門水庫熱氣球嘉年華（6/15～6/23）

石門水庫熱氣球嘉年華 圖／IG, wcy6572 分享 facebook

除了台東，石門水庫的熱氣球嘉年華也即將在6月中登場啦，今年除了跟以往一樣有熱氣球繫留體驗，假日的晚間還有光雕噴火秀，讓你親身感受熱氣球的震撼，而今年最特別的是主辦單位規劃了免費的「飛行小兵教育營」活動，透過一系列的工作坊，讓民眾了解熱氣球的運作，一窺球體內的奧秘。除了熱氣球的相關活動外，今年在石門水庫也打造了一座大型的充氣式遊樂園，並規劃了許多趣味闖關活動，非常適合全家大小同樂。

日期：2019/6/15～2019/6/23

地點：桃園石門水庫南苑生態公園

熱氣球售票時間：

【上午】05:00

【下午】16:00

熱氣球繫留時間：

【上午】05:30～07:30

【下午】16:30～18:30

SL仲夏寶島號定期開行活動（6/29～7/14）

仲夏寶島號 圖／Wikimedia 分享 facebook

仲夏寶島號是台鐵為了促進花東地區觀光產業所推出的一項套裝行程，其中最大的賣點就是可以搭乘CT273型蒸汽機車牽引莒光號車廂一覽整個花東的田園景致，途中會經過池上、關山、山里等站，讓旅客遊覽花東地區的人文風貌及自然景觀。

日期：2019/6/29～2019/7/14

各活動時間點：

仲夏寶島號（單日行程）

出發日期：2019/6/29 （六）

仲夏寶島號、花東特色小站、吉籟獵人豐富3天

出發日期：2019/6/29 （六)

仲夏寶島號 (單日行程)

出發日期：2019/7/6 （六）

仲夏寶島號、南迴秘境、花東之美豐富3天

出發日期：2019/7/6（六）

仲夏寶島號、嘉義檜樂手作、橋頭鑼鼓環島3天

出發日期：2019/7/12 （五）

仲夏寶島號 (單日行程)

出發日期：2019/7/13（六）

地點：台東縣玉里

2019台北電影節（6/27～7/13）

台北電影節 圖／台北電影節FB 分享 facebook

走過了20年，台北電影節是每年電影愛好者不可缺席的盛會，而每年參與「國際新導演競賽」與「臺北電影獎」兩項競賽單元創作者，都會拿出最好的作品參與這場盛會，也讓影迷們可以大飽眼福。邁入第二十一屆的台北電影節今年更是舉辦了「國際提案一對一工作坊」，是台灣第一次舉辦有關影片國際提案的工作坊，有興趣的朋友們千萬不要錯過。

日期：2019/6/27～2019/7/13

地點：臺北市中山堂、新光影城、光點華山電影館

2019福隆國際沙雕藝術季（4/15～8/25）

福隆國際沙雕藝術季 圖／交通部觀光局 分享 facebook

2019年台灣的觀光主題為「小鎮漫遊」因此2019福隆國際沙雕藝術季就配合觀光局，便以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為創作主題，並在6/15當天預計邀請300位民眾共同挑戰「最多人一起做沙雕」的金氏世界紀錄，歡迎大家一同到福隆尋找亞特蘭提斯。

日期：2019/4/15～2019/8/25

時間：週一至週五08:00～18:00

週六及週日08:00～21:00

地點：福隆海水浴場

2019一箭雙鵰藝術季（6/29～7/31）

一箭雙鵰藝術季 圖／交通部觀光局 分享 facebook

一箭雙鵰藝術季是將雲嘉南沿海地區的鹽田景緻以及馬沙溝海水浴場的濱海風光，進行一個觀光資源的整合，融合鹽業文化以及沙灘水域風情，將「沙」與「鹽」變成了令人讚嘆的藝術品，一箭雙鵰藝術季是雲嘉南這個夏天不可錯過的盛大活動之一。

日期：2019/6/29～2019/7/31

地點：馬沙溝海灘、七股鹽山、台鹽博館

2019屏東黑鮪魚文化觀光季（5/4～6/30）

屏東黑鮪魚文化觀光季 圖／交通部觀光局 分享 facebook

每一年的四月到六月，是台灣俗稱「黑金」的黑鮪魚，準備來到南部外海巴士海峽產卵的時節，這時的黑鮪魚因為準備產卵，也是最肥美的時候，是品嘗黑鮪魚的絕佳時機。屏東黑鮪魚文化觀光季結合了屏東的觀光資源與農漁業產品文化，這樣的資源整合也讓黑鮪魚祭更添加許多豐富性，讓屏東黑鮪魚季成為台灣南部代表性的活動之一。四、五月錯過的朋友，趕快把握六月的周末，到屏東玩一趟，體驗這獨有的黑鮪魚觀光季。

日期：2019/5/4～2019/6/30

地點：屏東縣東港鎮延平路220號

台灣真的是個很豐富多元的地方，每一個鄉鎮城市都有各自的特色文化，而近年來的觀光活動也都結合了當地的人文風情，每一項活動都能讓人更了解台灣這美麗的島嶼。趕緊把握這初夏美好的時光，來體驗各地的特色活動吧。

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