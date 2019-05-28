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無敵海景、擺盪天際..全台８處「特色鞦韆」網美系景點 宜蘭、花蓮打卡最熱門！

2019-05-28 18:00聯合新聞網 文／遊妤思

最喜歡乘著鞦韆享受迎面而來的涼風，無論成長到哪一個年紀，看見「鞦韆」就忍不住上前盡情擺盪放空一下嗎？小編特蒐在社群上被網友們大力分享的人氣網美特色鞦韆，想要飽覽眼前的無敵海景、或在半空中搖擺，或是在花叢中美拍，一起來看看全台8處熱門「特色鞦韆景點」，趁著假期找時間前往體驗吧！

1. 花蓮 項鍊海岸工作室

圖／IG：kariso.c授權，非經同意請勿轉載
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一杯咖啡搭上眼前一幅絕美景色，位在花蓮東海岸石梯坪附近的藝術工作室，打造了象牙型建造夢幻鞦韆，再搭上椰子樹及大草坪，頗具有南洋風情，這裡也被稱為「全台離海最近最美的鞦韆」。

項鍊海岸工作室

地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪53-1號

2. 花蓮 新社梯田

圖／IG：tintinghi授權，非經同意請勿轉載
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花蓮新社梯田擁有得天獨厚的海稻一線，而且四季美景變化不同，連帶著週遭也建置了不少的裝置藝術供民眾拍照賞遊，其中最夢幻最醒目的一處海角盪鞦韆，簡直就像是傑克與魔豆童話造型的盪鞦韆，成為花蓮熱門打卡景點之一。

新社梯田

地址：花蓮縣豐濱鄉新社村42號(旁)

3. 宜蘭 廍後社區

圖／IG：guang_wanniii授權，非經同意請勿轉載
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隱藏在宜蘭壯圍廍後社區的「海景鞦韆」秘境，果真是秘境！因為無法標示正確位置，車子也無法直接進入，只知道是隱藏在廍後社區的後面沙灘，必須由社區步行進入約5分鐘路程，就能漫遊壯圍的沙灘與海岸，還能遠望龜山島，靜靜地欣賞海天一線的湛藍美景。

圖／IG：pupucatt授權，非經同意請勿轉載
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宜蘭 廍後社區

地址：宜蘭縣壯圍鄉廍後路仁愛新村50號(後方沙灘)

4. 宜蘭 A‧maze 兔子迷宮咖啡餐廳

兔子迷宮咖啡是宜蘭員山超夯的打卡景點，內有天空步道、粉紅木屋、百萬夜景，而最新打造的雙人座景觀鞦韆，可以從高處鳥瞰最完整的龜山島，視覺與氣氛都超級舒服。

圖／IG：lynn50520授權，非經同意請勿轉載
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圖／網友Ching-Lin Chen授權，非經同意請勿轉載
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A‧maze 兔子迷宮咖啡餐廳

地址：264宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

電話： 03 922 9575

5. 宜蘭 藏酒酒莊

圖／藏酒酒莊提供
圖／藏酒酒莊提供
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在賞螢勝地裡緩緩搖盪著鞦韆，感覺特別唯美呀～這是隱身宜蘭山谷中的「藏酒酒莊」，特別為了賞螢季打造了3處絢麗的裝置藝術。其中在一片復古燈串旁設立的鞦韆，能欣賞眼前十分漂亮的燈海構圖畫面，更能拍出氣氛滿滿的美照！

藏酒酒莊

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號

營業時間：09：00～21：00

6. 台北 名陽匍休閒農莊

圖／IG：doris__chuo授權，非經同意請勿轉載
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每到海芋季節，陽明山竹子湖開始呈現如夢幻仙境般的景色，名陽匍休閒農莊園區裡除了海芋外，還有繡球花、紫藤花等，內含有幾處設計過的拍照景點，例如充滿仙氣的花鞦韆與雪白海芋相呼應，就成了陽明山上的最美花季景點之一。

名陽匍休閒農莊

地址:台北市北投區竹子湖路63-1號附近

電話：0935 913 239

營業時間：9:00-17:00

7. 台南 漁光島

圖／IG：ann_ouo授權，非經同意請勿轉載
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曾經是台南府城旁的漁民小村落，現在已成了情侶喜愛的台南約會勝地，來漁光島除了可以欣賞絕美海景、吹舒服的海風，傍晚還能漫遊沙月牙沙灘，日前因漁光島藝術節而建造的木造古樸盪鞦韆，民眾坐在上面，可以欣賞眼前的蔚藍大海或夕陽西沉的美景，十分浪漫！

台南 漁光島

地址：台南市安平區漁光路114號

8. 屏東 愛琴海岸海景咖啡餐廳

圖／IG：duddy10759授權，非經同意請勿轉載
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圖／IG：molinmo授權，非經同意請勿轉載
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愛琴海岸海景咖啡餐廳是墾丁枋山超夢幻的網美景觀餐廳，沿途外觀看起來好像沒什麼，但浪漫希臘風格，讓人一走進去就彷彿到了國外般，特殊造型的海灘氣圈式鞦韆，也是熱門IG打卡景點，讓人拍個不停。

愛琴海岸海景咖啡餐廳

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段37號

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