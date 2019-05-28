野餐新食尚！ 全台熱門「野餐地點」大搜查

野餐，是享受夏天熱情陽光最好的方式，而野餐除了裝備、餐點很重要，最重要的當然就是野餐的地點啦，美景配美食才是享受嘛！所以今天小編就要來跟大家好好的推薦一下，全台灣熱門的野餐景點，讓你假日不用再窩在家裡拉。

北部野餐地點

台北野餐景點－大湖公園

大湖公園。 圖/Pixabay 分享 facebook

位在台北市內湖區的大湖公園是小編最愛的野餐聖地，這裡的景色真的是太美了，波光粼粼的湖泊毗鄰著白鷺鷥山，依山傍水，湖光山色的美景竟然不用離開台北市也能看得到，而且這裡還被法國世界報票選為世界最美公園呢。而大湖公園另一項優點就是交通非常方便，緊鄰捷運站，旁邊也有公車站及停車場，住在台北的朋友不來享受一下這裡的美景實在是太浪費了，這個週末就來大湖公園放鬆野餐趣吧。

地點：台北市內湖區，捷運大湖公園站

台北野餐景點－大溝溪生態園區

大溝溪是內湖鮮為人知的秘境，位在大湖山莊的最裡面，鯉魚山中的生態園區，園區的入口有一大片的草原，是野餐地點的最佳選擇，想像著柔和的陽光灑落在綠油油的草皮上，享受著美好的餐點，身旁則有潺潺的溪水聲環繞，正是野餐需要的清靜悠閒，有機會一定要來體驗這個隱身在都市中的桃花源。

地點：台北市內湖區大湖山莊路

桃園野餐景點－玉山公園

這個位在桃園市區的玉山公園是個非常適合全家大小一起來野餐的好去處，這裡不僅有適合野餐的漂亮的大草皮，還有一座以台灣黑熊為特色主題建造的親子遊樂區，非常特別。而玉山公園的步道兩旁種植了整排的落羽松，冬天時還能看到被落羽松染紅的林蔭大道，非常有詩意。

地點：桃園市桃園區南豐二街、漢中街交叉口

中部野餐地點

台中野餐景點－東海大學（路思義教堂）

路思義教堂。 圖/ Flickr 分享 facebook

東海大學，應該就不用小編多做介紹了吧，這裡可是台中人的野餐聖地呢，尤其是在最著名的地標路思義教堂前的草皮上，時不時能看到許多人鋪著野餐墊，享受著美好的野餐時光。

地點：台中市西屯區台灣大道四段1727號

南投野餐景點－三育基督學院

三育基督學院。 圖/Wikimedia 分享 facebook

位在南投魚池鄉的三育基督學院，是一所基督教會學校，而學校旁邊就是南投著名景點日月潭，許多人會在早上逛完日月潭後，下午選擇放慢步調，來三育基督書院。這裡非常適合野餐放鬆，感受遠離都市塵囂的自然恬靜，有機會來到南投的話，不妨可以來這走走看看，享受被大自然環繞的感覺吧。

地點：南投縣魚池鄉瓊文巷39號

南部野餐地點

台南野餐景點－巴克禮紀念公園

台南可不是只有古蹟美食而已，這座宛如城市綠洲的巴克禮紀念公園，也是來到台南必訪的景點之一，更是台南非常適合野餐的地點。巴克禮公園不僅白天適合野餐，若挑對季節，夜晚時走在公園中，身旁還會有點點螢光環繞，在都市中可以看見螢火蟲可是非常難得的呢，就算不野餐，來到台南這裡也是非常值得來散步放鬆的唷。

地點：台南市中華東路三段（台南市立文化中心正對面）

高雄野餐景點－衛武營

這個從規劃到開幕耗時15年的衛武營都會公園，終於在2018年盛大開幕啦，這裡除了有廣大的草皮及多元的遊樂設施外，最特別的便是主題建築－衛武營國家藝術文化中心，這個由荷蘭著名設計師設計而成的全球最大單一屋頂劇院，不僅內部看起來高貴優雅，從外面欣賞也是非常的漂亮呢。衛武營周邊的交通也非常方便，非常適合帶著全家大小來這裏野餐呢。

地點：高雄市鳳山區新強里15鄰輜汽路281號（捷運衛武營站）

東部野餐地點

花蓮野餐景點－美崙山公園

聳立在花蓮平原上的美崙山，是許多花蓮人放假休閒去野餐的好地方，山腳下有蜿蜒的美崙溪流過，除了有廣大清淨的草坪，附近還有美崙山生態展示館、科博館、兒童遊樂區等景點設施，還能俯覽整個花蓮市的街景，這裡絕對是個適合全家大小一同踏青遊玩的好去處。

地點：花蓮縣花蓮市尚志路25-2號

台東野餐景點－千禧曙光紀念園區

野餐只能在草地上嗎，不！台東這處千禧曙光紀念公園也是非常適合野餐的呦，這座公園其實就在沙灘旁，有許多人會在沙灘旁的平台上野餐，感受海風輕輕的拂來，眼前望去是一望無際的蔚藍太平洋，這種特別的野餐體驗可不是隨處都有的，趕緊戴上你的野餐墊，來一場沙灘旁的野餐吧。

地點：台東縣太麻里鄉南迴公路35號

看到這裡，小編真心覺得台灣真是塊寶島阿，各縣市都有適合野餐踏青的地方，天氣好的時候別再待在家，趕快準備好你的野餐裝備，選一個小編推薦的地點，好好的享受一下在大自然中休閒放鬆的野餐之旅吧。

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