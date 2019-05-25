暑假熱搜水上活動：透明獨木舟！全台最新15條水上活動懶人包

夏日熱搜水上活動：SUP

SUP體驗可以說是近年來最受歡迎的熱搜水上活動，不只是因為簡單操作，更是SUP靈活且多元的玩法，可以站著玩、坐著玩，甚至是躺著玩都沒問題，不只能夠體驗在海上划船的感覺，還能有衝浪般的有趣感受，乘著風在大海上悠遊，可以說是最適合夏日的水上活動首選！

夏日熱搜水上活動#1

台東東河秘境日出SUP

▲台東東河日出SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果想要想要感受無人打擾的靜謐感，那麼就前往台東東河去吧！順著河流穿梭在帝王石縫間，享受與溪流一同前進的快感，等到清晨時分來到出海口，一邊划著SUP一邊欣賞東岸日出的美好，而且不用擔心會餓著肚子，因為就連戶外野生早餐都幫你準備好了，是個非常適合全家大小一起來放鬆的夏日熱搜水上活動。

夏日熱搜水上活動#2

墾丁後灣秘境SUP

▲墾丁SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到墾丁，除了佳樂水、鵝鑾鼻已經想不到更新的景點與玩法了嗎？不妨轉個彎前往墾丁後灣吧，這裡有最酷炫的SUP體驗，你可以獨自站在SUP上感受微風吹拂，也可以和三五好友一起共享日落時分的秘境美景，非常適合喜歡安靜、慢遊的旅人，在這裡度過一個悠哉的午後時光。

夏日熱搜水上活動#3

日月潭湖中SUP

▲日月潭SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到日月潭，不只可以坐纜車、騎單車，更應該要體驗新奇的水上活動玩法，才能感受夏日的美好啊！因此小編特別推薦大家可以去玩玩看日月潭SUP體驗，划著SUP立槳站在台灣十大必去景點，近距離欣賞日月潭的美麗秘境，用不同的角度欣賞日月潭之美，玩出跟其他人都不一樣的日月潭水上活動玩法！

夏日熱搜水上活動玩法：獨木舟

除了游泳、衝浪、溯溪之外，其實獨木舟一直以來都是許多水上玩家喜歡挑戰的項目，因為獨木舟不僅可以帶你逃離煩躁的都市，用不同的角度體驗大自然之外，更是與自我心靈對話的好機會，玩完一趟獨木舟，或許你會獲得比想像中更多的風景！

夏日熱搜水上活動#4

小琉球透明獨木舟

▲小琉球透明獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你以為小琉球只能浮潛那就錯了！因為小琉球擁有台灣全境最高的年平均海溫，造就了多元的珊瑚礁生態與海龜群聚，加上海水十分清澈，因此非常適合划獨木舟觀賞小琉球海域的熱門玩法，而且，小編建議大家一定要划「透明獨木舟」，才能感受小琉球驚人的湛藍之美！

而且小琉球風浪平穩，就算你沒划過獨木舟也不需要擔心，在下水之前教練都會先教導划船的動作與注意事項，下水時也會一艘艘親自協助玩家出海，沿著海岸線前進，以不同的角度遊覽小琉球的海色風光。

夏日熱搜水上活動#5

牛山呼庭

▲花蓮獨木舟推薦-牛山呼庭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

牛山呼庭是昔日原住民所牧牛的地點，如今成為了觀光園區，園區內部到處可見牛的雕刻藝術品，而少許的放養牛隻也成為了牛山呼庭的小確幸，天氣炎熱時，更適合進行獨木舟體驗，從太平洋上好好欣賞牛山呼庭的美，想獨享不同角度的花蓮美景，大推花蓮獨木舟！

夏日熱搜水上活動#6

清水斷崖日出獨木舟

▲花蓮獨木舟推薦-清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到花蓮，如果只待在市區或七星潭，或許有點太保守了，不妨踏出你的舒適圈，前往壯闊的清水斷崖，體驗一下在純天然環境下露營的玩法，不但可以在無光害的環境下觀星賞月，還可以划著獨木舟體驗在海上邊看日出與清水斷崖的獨特體驗，誰說夏日水上活動只能有一種玩法？

夏日水上活動玩法：浮潛

夏日熱搜水上活動#7

澎湖嵵裡沙灘浮潛

▲澎湖水底郵寄浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於澎南的嵵裡沙灘，在多年前業者退出經營後漸漸沒落，因此平日前往的遊客較為稀少，反而還給了嵵裡沙灘一個寧靜、悠哉的環境，海水依舊那麼藍，沙灘潔白如昔，可以說是澎湖最乾淨的沙灘之一，甚至還有水底郵寄浮潛的新穎玩法，而且夏天是最適合到澎湖自由行、水上活動的季節，找個假日去看看湛藍的大海和繽紛的熱帶魚！

夏日熱搜水上活動#8

澎湖七美月鯉灣浮潛

▲澎湖七美浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到澎湖七美島，不只要拜訪雙心石滬之外，也一定要去七美月鯉灣浮潛！因為在七美月鯉灣看到的珊瑚、魚群也和本島不大相同，加上七美周邊海域非常平穩靜謐，很適合想找個無人打擾熱搜水上活動的旅人，而且浮潛結束後還可以逛逛七美島，還能跟島上偶遇的羊咩咩玩！

夏日熱搜水上活動玩法：溯溪

夏日熱搜水上活動#9

屏東海神宮溯溪

▲屏東海神宮溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

第一次聽到屏東海神宮，大概會以為是個廟宇景點，但其實這是一條十分有趣的溪流，來自於古老的排灣傳說而得名，有著深壑、峭壁及水潭等峽谷地形，以及百年的茄冬大神木等景觀，如此豐富的自然資源，不只讓人感到心曠神怡，更是適合夏日水上活動的景點。

夏日熱搜水上活動#10

花蓮翡翠谷溯溪

▲花蓮溯溪-翡翠谷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花蓮溪流中最有名的應該是慕谷慕魚，但由於生態保護因素，目前暫不開放，不過各位旅人也不用失望，因為在附近的翡翠谷也擁有非常豐富的自然景觀，像是碧綠的溪水、巨石、瀑布、深潭，都是花蓮翡翠谷的獨特美景，如果想要親身水流的脈動，也可以選擇參加溯溪活動，玩出一趟挑戰自我的夏日水上活動之旅。

熱搜水上活動玩法：新奇玩水

除了獨木舟、SUP、浮潛、溯溪這些比較常見的熱搜水上活動玩法之外，因為台灣的豐富地理資源和海島環境，發展出了很多十分獨特的水上活動玩法，像是水上彈跳包、海上盪鞦韆，還有深度的漁業體驗活動，都是非常適合夏日水上活動的好選擇。

夏日熱搜水上活動#11

高雄蓮池潭水上彈跳包

▲高雄蓮池湖水上活動。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

高雄蓮池潭不只是高雄的知名地標，因為水域遼闊且平穩，非常適合進行水上活動，更是許多國際水上活動的比賽會場，若是週末不想出遠門的話，不妨可以到這邊一次體驗好玩的水面彈跳包，還有SUP立槳、水上空氣相撲場、自由落體超立方等水上設施，不只適合三五好友說走就走，更適合親子旅遊一起玩耍，可以說是夏日熱搜水上活動的最佳去處！

夏日熱搜水上活動#12

澎湖蒔裡寬版滑水

▲澎湖寬版滑水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

滑水跟衝浪其實很類似，不過滑水體驗是藉由教練拖行來進行的水上活動，滑水者一開始必須先趴在衝浪板上，在教練船拖行衝浪板前進的期間，滑水者要找到平衡點站立起來，在不停跌落與重新站起來之間挑戰自己，刺激與快感指數非常地高。

夏日熱搜水上活動#13

澎湖東海跳島×海上盪鞦韆

▲澎湖東海跳島玩法。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於澎湖東海域也有許多可愛的小島嶼：員貝嶼、錠鉤嶼、鳥嶼、澎澎灘，這些小島都分別有著不同的美景，可以搭乘觀光船或是交通船前往，而最近前往東海巡航，不只可以跳島旅行，還能在海上體驗最新穎的海上玩法「海上盪鞦韆」，船長會將旅人搭的船隻行駛到一個安全的海域，然後讓大家輪流拉著盪桿後奮力一盪，充分感受重力加速度的刺激快感，跳入海水的瞬間，一定能感受到水上活動的大滿足感！。

夏日熱搜水上活動玩法：夜釣

夏日熱搜水上活動#14

基隆碧砂漁港夜釣

▲基隆海釣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你是喜歡大海勝過於山脈的旅人，就很適合這個玩水消暑景點，跟著達人橫跨最美海岸線，來到基隆碧砂漁港，登上純白的「玉龍捌號」航向漆黑的海面，過程不但能體驗海釣、卡啦ok歡唱，還能品嚐現撈仔沙西米、海鮮米粉、海陸燒烤等超強海鮮，感受夏日玩水消暑的樂趣！

夏日熱搜水上活動#15

澎湖岐頭夜釣小管

▲澎湖夜釣小管體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

澎湖岐頭漁港除了是前往東海的出入口之外，更是體驗夜釣活動的首選地點，因為小管屬於季節性的迴游性生物，每年夏季的六~九月都會迴游到澎湖周邊海域，所以由專業的船長與教練帶著大家出航去海上釣小管，體驗專業的澎湖捕魚生活，就是最適合夏日的水上活動玩法！

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